Terasa restaurantului deținut de Chef Hadad, printre construcțiile desființate de Primăria Capitalei

Terasa restaurantului MACE din București, unul dintre localurile deținute de Chef Joseph Hadad, se află printre construcțiile desființate recent de autorități.

Terasa amplasată pe strada Benjamin Franklin, în apropierea Ateneului Român, a fost desființată în contextul inițiativei autorităților de a elibera trotuarele și spațiile ocupate de construcții provizorii de pe domeniul public.

Reprezentanții localului au confirmat pentru Profit.ro că terasa a fost ridicată, fără să dorească să comenteze.

Chef Joseph Hadad deține în București restaurantele MACE și CAJU by Joseph Hadad. MACE a fost deschis în zona centrală a Capitalei, cu un concept inspirat din bucătăria nord-africană și mediteraneană.

În martie, terasa restaurantului Mace a fost demontată temporar

La mijlocul lui martie, în contextul controverselor privind legalitatea terasei restaurantului MACE, Joseph Hadad a decis să o demonteze temporar.

Ulterior, Joseph Hadad transmitea pe Facebook că situația terasei a fost prezentată incomplet în spațiul public.

„În contextul informațiilor apărute recent în spațiul public, în presă și în mediul online – generate atât de declarații ale unor reprezentanți ai autorităților publice locale, cât și de poziții exprimate de anumite asociații, organizații sau persoane fizice, Restaurantul Mace consideră necesar, din respect pentru clienții săi și pentru opinia publică, să prezinte câteva clarificări privind situația juridică și administrativă a terasei sezoniere amplasate în str. Benjamin Franklin nr. 16.

Astfel, precizăm că o parte dintre informațiile vehiculate în spațiul public nu reflectă în mod fidel situația factuală și juridică existentă, iar modul în care acestea au fost prezentate creează percepția unei controverse publice care, în realitate, are la bază un context administrativ mult mai nuanțat.

Principiul de la care plecăm este unul simplu și fundamental: respectarea legii trebuie să fie reciprocă, atât pentru mediul privat, cât și pentru autoritățile publice locale”, a transmis acesta.

Joseph Hadad adaugă că, în perioada 2023-20226, restaurantul a formulat în mod constant cereri „adresate autorităților publice locale pentru emiterea avizului de amplasare a terasei sezoniere în zona protejată.”

Până în prezent, cererile, adaugă acesta, „nu au fost soluționate în mod definitiv, situație care a generat un blocaj administrativ dificil de explicat din perspectiva unui operator economic care dorește să își desfășoare activitatea în mod transparent și în dialog instituțional cu autoritățile competente.”

„Ultima solicitare, înregistrată la autoritatea publică locală la data de 18.02.2026, se află în termenul legal de soluționare până la data de 20 martie 2026. Totodată, societatea noastră a depus și o cerere de audiență publică adresată intituției Primarului, cerere care, de asemnea, așteaptă să fie soluționată.”

Reguli noi pentru terasele din București: Ciprian Ciucu anunță „curățenie generală” în centrul Capitalei

Susține că instanța a decis anterior că amplasarea terasei sezoniere nu are relevanță penală, menținând o ordonanță de clasare într-un dosar legat de construcțiile provizorii.

Reprezentanții restaurantului afirmă că, deși situația administrativă privind avizarea terasei este blocată din 2023, au plătit taxe locale de aproximativ 40.000 de euro pentru activitatea desfășurată acolo și că restaurantele Mace și Caju au contribuit la revitalizarea zonei din apropierea Ateneul Român.

„În paralel, am încercat să mențină o relație instituțională constructivă cu autoritățile publice locale, semnalând inclusiv aspecte legate de siguranța circulației în zonă, precum lipsa unor indicatoare rutiere sau a oglinzilor de vizibilitate.

Așadar, declarațiile apărute în spațiul public și modul în care situația a fost prezentată creează impresia existenței unei campanii mediatice de imagine, în care restaurantul Mace este plasat într-un context conflictual care nu reflectă în mod adecvat realitatea administrativă și juridică.”

Chef Hadad a anunțat că a decis să demonteze temporar terasa pentru a evita amplificarea conflictului public și mediatic din jurul situației.

Nu în ultimul rând, spune că măsura nu reprezintă o recunoaștere a vreunei culpe sau rezultatul unor presiuni instituționale și afirmă că rămân deschiși dialogului cu autoritățile pentru clarificarea situației administrative.

Ciprian Ciucu anunță „curățenie generală” în centrul Capitalei

În aprilie, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat un nou regulament pentru terasele din centrul Bucureștiului, cu norme de funcționare și clarificări urbanistice.

„Punem ordine în terasele din centrul Capitalei! Să arate civilizat, curat, decent, ca afară! Să respecte clienții, dar și pietonii, să fie atractive, dar în acord cu legislația”, a anunțat Primăria Municipiului București într-un mesaj postat pe Facebook.

Edilul i-a chemat atunci pe reprezentanții industriei ospitalității la o dezbatere.

„Vrem să vă împărtășim viziunea noastră legată de acest nou regulament și așteptăm de la dumneavoastră să ne spuneți ce probleme, ce sugestii aveți. Vrem să luăm feedback.

Astfel încât comerțul să fie legal, predictibil, civilizat, iar acest regulament să vă ajute. Sunteți importanți pentru acest oraș! Și vrem să ne fiți parteneri în această discuție, ca împreună să facem orașul să arate decent”, a declarat primarul general.