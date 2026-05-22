Teoria care încearcă să explice tragedia subacvatică din Maldive în care au murit cinci scafandri. Ce este „iluzia zidului de nisip”

Misterioasa tragedie din Maldive ar putea fi explicată printr-o teorie a „iluziei zidului de nisip”, cred scafandrii finlandezi care au recuperat cadavrele.

Cinci turiști italieni, scafandri, au murit joi în timpul unei expediții într-un sistem de peșteri subacvatice, la adâncimi de zeci de metri, într-o zonă cunoscută pentru curenți puternici și vizibilitate redusă.

Cei cinci scafandri au coborât la adâncimi estimate între 50 și 60 de metri, într-o zonă considerată rezervată exclusiv scufundărilor tehnice, accesibilă doar scafandrilor foarte experimentați. La un moment dat, aceștia nu au mai revenit la suprafață, iar echipajul navei a declanșat alerta.

Echipele de salvare au desfășurat căutări intense timp de mai multe zile.

Dezastrul a fost învăluit în mister – existând speculații despre motivul pentru care grupul nu a reușit să revină la suprafață după expediția sortită eșecului, aflată la o adâncime de 45 de metri, potrivit Pro TV.

Italienii ar fi putut lua o cale greșită în timp ce încercau să iasă din peștera Thinwana Kandu, au sugerat scafandrii profesioniști care lucrează sub organizația de cercetare Dan Europe.

Printre cei cinci scafandri italieni se află cercetători ai Universității din Genova, inclusiv prof. Monica Montefalcone, alături de fiica sa, Giorgia Sommacal, și cercetătorii Muriel Oddenino și Federico Gualtieri. Al cincilea membru al grupului este Gianluca Benedetti, instructor de scufundări și coordonator al operațiunilor nautice.

Monica, fiica ei și cei doi cercetători au fost găsiți într-un coridor cu o fundătură în apropiere, a relatat La Repubblica. Benedetti a fost găsit lângă gura „peșterii cu rechini” din atolul Vaavu, joi, înainte ca celelalte patru cadavre să fie localizate.

Comentând locul în care au fost găsite patru dintre cadavre, CEO-ul Dan Europe, Laura Marroni, a declarat: „Nu exista nicio ieșire de acolo”.

Peștera începe cu o cavernă foarte mare și luminoasă. Capătul acestei secțiuni conține un coridor întunecat, dar o vizibilitate bună atunci când se folosesc lămpi artificiale.

Coridorul are aproximativ 30 de metri lungime și trei metri lățime. Acesta duce la o a doua cameră a peșterii - un spațiu mare, rotund, fără lumină naturală. Există și un banc de nisip între coridor și a doua cameră. Ar fi fost ușor pentru scafandri să intre în a doua cameră fără să vadă bancul de nisip, spun experții finlandezi.

Însă, când grupul s-a întors, bancul de nisip ar fi arătat foarte mult ca un zid, potrivit publicației. Acest zid de nisip ar fi putut ascunde ieșirea originală din a doua cameră.

Cei patru italieni au fost găsiți în interiorul acestei mici camere „ca și cum ar fi confundat-o cu cea corectă”, potrivit ziarului.

Marroni a spus că ar fi fost „foarte dificil să se întoarcă, mai ales cu rezerva limitată de aer” dacă ar fi luat-o din greșeală.

Ea a spus: „Vorbim despre 10 minute, poate chiar mai puțin. Să realizezi că drumul este cel greșit și să ai puțin aer, poate după ce ai mers înainte și înapoi, este terifiant. Apoi respiri repede, iar rezerva de aer scade.”

Autoritățile locale investighează cum li s-a permis italienilor să coboare la aproape 60 de metri sub suprafață, întrucât adâncimea maximă de scufundare în Maldive este de 37 de metri pentru turiști.

De asemenea, au fost găsite camere GoPro aparținând scafandrilor, care se speră că vor ajuta oficialii să reconstituie ultimele lor momente.

Poliția și autoritățile maritime din Maldive au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei. Sunt analizate mai multe ipoteze, inclusiv posibile erori de navigație subacvatică, condițiile de curenți din peșteră și eventuale dificultăți de orientare în sistemul subteran.

Incidentul este considerat de autoritățile din Maldive drept unul dintre cele mai grave accidente de scufundare din istoria recentă a arhipelagului, format din peste 1.000 de insule de corali, o destinație cunoscută la nivel mondial pentru turismul de lux și scufundările recreaționale.