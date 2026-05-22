Se strică vremea: meteorologii anunță furtuni și grindină. Județele vizate de cod galben de vânt

Meteorologii au anunțat că vremea de vineri, 22 mai, va fi instabilă în mare parte a țării, precum și la munte, unde sunt așteptate averse, descărcări electrice, grindină și vijelii. De asemenea, este în vigoare un Cod galben de vânt puternic pentru Moldova și nord-estul Munteniei.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea va fi în general instabilă în sudul, estul și centrul țării, precum și în zonele montane și submontane, unde vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu averse, descărcări electrice și, pe alocuri, căderi de grindină și vijelii.

Vor fi ploi torențiale, iar în intervale scurte de timp cantitățile de apă vor ajunge local la 15...25 l/mp și, izolat, vor depăși 30 l/mp.

„În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar ploi de scurtă durată, slabe cantitativ, vor fi doar pe arii restrânse.

Vântul va avea intensificări temporare în estul teritoriului, iar ziua și în sud-est, vest și centru, cu viteze în general de 45...55 km/h, în zona montană înaltă de 60...80 km/h, dar de scurtă durată și în timpul ploilor”, adaugă ANM.

Meteorologii precizează că temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu maxime între 20 și 26 de grade și minime între 10 și 17 grade. Izolat, pe timpul nopții, se va forma ceață.

În București, cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse (10...15 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Totodată, pentru 22 mai, în intervalul orar 06 – 21, este în vigoare un Cod galben de vânt puternic pentru Moldova și nord-estul Muntenia, unde rafalele vor atinge 50...65 km/h.

Nu în ultimul rând, meteorologii au emis o informare meteo valabilă în intervalul 21 mai, ora 10:00 – 23 mai, ora 21:00, pentru instabilitate atmosferică, ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului.

În special în jumătatea de est a țării sunt așteptate averse, descărcări electrice, vijelii și, izolat, grindină, iar cantitățile de apă pot ajunge la 20...30 l/mp și, pe alocuri, la peste 40...50 l/mp. Vântul va sufla cu viteze de 45...55 km/h în regiunile estice și local în vest și centru, iar la munte rafalele pot atinge 60...90 km/h.