Foto Insula din Grecia iubită de seniori unde mașinile sunt interzise, iar turiștii caută liniștea absolută

O insulă din Grecia, aflată la doar 90 de minute cu barca de Atena, oferă încă experiența autentică pe care mulți turiști o caută, fără trafic care să acopere sunetele liniștitoare ale mării.

Insula Hydra este apreciată în special de turiștii mai în vârstă, fiind lipsită de drumuri aglomerate sau transport public complicat, scrie Islands.com.

Nu există presiunea de a fi activ în fiecare minut al zilei, iar vizitatorii au ocazia să încetinească ritmul și să se bucure de peisajele spectaculoase. Persoanele cu probleme de mobilitate pot explora relativ ușor zona portului.

De asemenea, turiștii se pot plimba prin port, pot face drumeții, vizita muzee și conace istorice sau se pot relaxa pe plajele cu ape turcoaz. Sunt populare și excursiile către insulele din apropiere.

→ Imaginea 1/3: Insula Hydra/FOTO: Flickr

Unul dintre cele mai neobișnuite aspecte ale insulei este faptul că nu există mașini, motociclete sau biciclete. Deplasarea se face pe jos ori cu taxiuri pe apă, iar bagajele sunt transportate cu ajutorul catârilor.

Din acest motiv, Hydra este considerată o destinație liniștită și sigură, mai ales pentru turiștii care preferă vacanțele relaxante.

Insula se află la aproximativ o oră și jumătate cu feribotul de Atena, fiind mai ușor de accesat decât alte destinații populare precum Santorini.

Hydra este apreciată și pentru peisajele sale stâncoase, plajele cu apă limpede și legătura cu arta și cultura. Printre atracțiile importante se numără Conacul Lazaros Kountouriotis, dar și tururile cu barca și excursiile spre Poros.

Principalul oraș al insulei are aproximativ 1.900 de locuitori

Hydra este una dintre Insulele Saronice ale Greciei, situată în Marea Egee. În Antichitate, era cunoscută sub numele de Hydrea, denumire derivată din cuvântul grecesc pentru „apă”, făcând referire la izvoarele naturale de pe insulă.

Municipalitatea Hydra include insula principală Hydra, insula Dokos și câteva insulițe nelocuite, având împreună o suprafață totală de aproximativ 64 km². În prezent, face parte din regiunea Attica. Principal oraș al insulei este portul Hydra, cu aproximativ 1.900 de locuitori.

Pe insulă mai există sate mici precum Mandraki, Kamini, Vlychos, Palamidas, Episkopi și Molos.

Vehiculele cu roți sunt interzise pe Hydra, inclusiv mașinile, motocicletele, scuterele, bicicletele și bicicletele electrice.

Acum doi ani, un incendiu forestier a fost declanșat pe insulă de focuri de artificii trase de pe un iaht.

„Focul, provocat de artificii lansate de pe o ambarcațiune, arde singura pădure de pini de pe insulă, într-un loc greu accesibil şi fără drumuri”, au semnalat pompierii sezonieri de pe insulă pe Facebook, alături de o fotografie, situație care a stârnit indignare pe rețelele de socializare.