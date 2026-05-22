Vineri, 22 Mai 2026
Adevărul
Negocierile pentru una dintre cele mai mari fuziuni din industria cosmetică au fost oprite

Producătorul american de cosmetice Estée Lauder și grupul spaniol de parfumerie și modă Puig au încheiat discuțiile privind o posibilă fuziune care ar fi creat un gigant al industriei de beauty premium, capabil să concureze mai direct cu liderul global L'Oréal.

Sigla Estee Lauder
Estée Lauder și Puig renunță la discuțiile privind o fuziune de 40 miliarde de dolari. Foto arhivă

Decizia vine după săptămâni de speculații pe piață, iar acțiunile Estée Lauder au urcat cu peste 10% în tranzacțiile after-hours de joi, investitorii reacționând pozitiv la eliminarea riscurilor asociate unei tranzacții complexe, considerate de analiști drept dificil de integrat și potențial distragătoare pentru procesul de redresare al companiei, scrie Reuters.

Un potențial gigant de 40 de miliarde de dolari

Discuțiile, dezvăluite inițial în martie, vizau crearea unui grup de aproximativ 40 de miliarde de dolari, care ar fi reunit branduri din portofoliul Estée Lauder — precum Tom Ford, Clinique și MAC — cu mărcile Puig, inclusiv Carolina Herrera și Charlotte Tilbury, foarte populară în rândul influencerilor și consumatorilor tineri.

În ziua următoare confirmării negocierilor, acțiunile Estée Lauder scăzuseră cu aproximativ 10%, pe fondul temerilor legate de complexitatea integrării și guvernanței.

Strategia Estée Lauder: „Beauty Reimagined”

Într-un comunicat emis joi, Estée Lauder a confirmat că se concentrează în continuare pe implementarea strategiei sale de redresare „Beauty Reimagined”, condusă de CEO-ul Stéphane de La Faverie.

Planul vizează stabilizarea vânzărilor și recâștigarea cotei de piață după mai mulți ani de declin, prin creșterea investițiilor în retail, optimizarea rețelei de magazine și închiderea celor neperformante, precum și prin măsuri de eficientizare operațională.

„Avem unul dintre cele mai puternice portofolii de branduri de prestigiu din lume și credem că suntem într-o poziție unică pentru a susține o creștere sustenabilă pe termen lung la nivel global”, a declarat de La Faverie.

De ce au eșuat negocierile

Potrivit unor surse apropiate discuțiilor, una dintre dificultățile majore a fost complexitatea structurii de guvernanță, inclusiv cerințele venite din partea fondatoarei brandului Charlotte Tilbury, aflat în portofoliul Puig. Aceste aspecte ar fi complicat semnificativ arhitectura potențialei tranzacții.

Brandul Charlotte Tilbury nu a comentat informațiile.

Analiștii au considerat însă decizia de a opri negocierile drept una logică în contextul actual.

„Suntem ușurați că discuțiile au fost încheiate”, a declarat analistul Nik Modi. Potrivit acestuia, momentul nu era favorabil, având în vedere procesul de restructurare în derulare la Estée Lauder, iar o fuziune ar fi adăugat complexitate suplimentară, mai ales din perspectiva guvernanței și a intereselor familiilor fondatoare implicate.

Context de piață: presiune pe vânzări și restructurare

La începutul lunii, Estée Lauder și-a îmbunătățit prognoza anuală de profit și a anunțat un plan de reducere a până la 3.000 de locuri de muncă la nivel global, în cadrul unei restructurări extinse menite să stabilizeze performanța companiei.

În același timp, Puig a raportat o încetinire a creșterii vânzărilor în primul trimestru, semnalând o temperare a cererii în segmentul de beauty premium.

Estée Lauder are o istorie lungă de extindere prin achiziții strategice. Un exemplu recent este cumpărarea casei de modă Tom Ford, într-o tranzacție de 2,8 miliarde de dolari finalizată în 2022.

Compania a transmis că, în continuare, evaluează oportunități de achiziții și cesiuni de active, în paralel cu procesul de reorganizare internă.

Estée Lauder Companies este unul dintre cei mai mari jucători globali din industria cosmeticelor premium, cu origini în Statele Unite și un portofoliu extins de branduri de lux și îngrijire a pielii, machiaj și parfumuri. Grupul controlează nume cunoscute la nivel mondial precum Estée Lauder, Clinique, MAC Cosmetics sau Tom Ford Beauty, fiind considerat un reper al segmentului „prestige beauty”, cu o prezență puternică în retailul global, e-commerce și magazinele duty-free.

Puig este un grup spaniol cu o tradiție de familie, fondat la începutul secolului XX și transformat în ultimii ani într-un actor global important în zona parfumurilor și a brandurilor de modă și beauty de lux. Compania deține sau administrează mărci precum Carolina Herrera, Paco Rabanne și Charlotte Tilbury, fiind cunoscută pentru poziționarea sa puternică în segmentul parfumurilor și pentru colaborările strânse cu branduri de fashion internaționale. În timp ce Estée Lauder este un gigant matur al industriei globale de beauty, Puig este un grup mai dinamic, aflat în expansiune accelerată pe segmentul de lux și lifestyle.

