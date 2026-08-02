Emil Boc se mândrește cu primele roșii din grădină: „Niciun magazin nu oferă această satisfacție”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a publicat pe Facebook imagini cu primele roșii culese din propria grădină și a transmis un mesaj despre valoarea muncii, răbdării și a lucrurilor obținute prin efort personal.

Emil Boc a împărtășit cu urmăritorii săi fotografii în care apare alături de primele roșii culese din grădina proprie, spunând că acestea au o valoare specială tocmai pentru că sunt rezultatul muncii și perseverenței.

„Există o satisfacție pe care niciun magazin nu o poate oferi: aceea de a gusta din rodul propriei munci! Astăzi am cules primele roșii. Poate nu sunt cele mai mari sau perfecte. Dar pentru mine sunt cele mai valoroase, pentru că spun o poveste despre muncă, perseverență și respect față de natură”, a scris edilul pe Facebook.

Primarul Clujului a folosit experiența din grădină pentru a face o paralelă cu dezvoltarea unei comunități, spunând că lucrurile durabile nu apar peste noapte, ci necesită timp și implicare.

„Grădina ne învață una dintre cele mai importante lecții ale vieții: nimic cu adevărat valoros nu apare peste noapte! Totul are nevoie de timp, de grijă și de răbdare. Exact ca un copil, ca o prietenie, ca o comunitate sau ca un oraș. Într-o lume în care ne dorim rezultate imediate, natura ne amintește că cele mai frumoase lucruri cresc încet. Și tocmai de aceea au un gust atât de bun!”, a transmis Emil Boc.

În finalul mesajului, edilul i-a îndemnat pe oameni să investească în lucrurile care contează pe termen lung.

„Să nu încetăm niciodată să plantăm: în grădină, în comunitate și în sufletele oamenilor. Pentru că tot ceea ce semănăm astăzi, cu grijă și iubire, va deveni recolta și bucuria de mâine!”, a conchis primarul.