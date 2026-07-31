 „Amendamentul Boc”. Țările europene vor decide în ce condiții participă gimnaștii ruși și belaruși | adevarul.ro
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„Amendamentul Boc”. Țările europene vor decide în ce condiții participă gimnaștii ruși și belaruși

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Federația Europeană de Gimnastică a anunțat că sportivii ruși și belaruși vor putea concura purtând simbolurile lor naționale, cu excepția evenimentelor ale căror țări gazdă au luat măsuri împotriva utilizării acestora. În acest ultim caz, aceștia vor participa sub drapelul forului mondial.

Gimnastele din Rusia domină de multă vreme concursurile de ritmică (Foto: EPAImages)
Gimnastele din Rusia domină de multă vreme concursurile de ritmică (Foto: EPAImages)

Amendamentul a fost aprobat în cadrul Adunării Generale Extraordinare, iar discuțiile s-au declanșat după ce primarul Clujului, Emil Boc, a interzis folosirea simbolurile rusești și belaruse (drapel și imn național) la Cupa Mondială Challenge de gimnastică ritmică, competiție care s-a desfășurat între 26 și 28 iunie în orașul din Transilvania.

Federația internaționale de gimnastică - World Gymnastics (WGYM) a ridicat în 18 mai sancțiunile impuse Rusiei și Belarus după invazia Ucrainei din februarie 2022. Adică după ce Clujul a fost de acord să găzduiască evenimentul. Echipa Rusiei s-a retras în cele din urmă din etapa de Cupa Mondială deoarece sportivele sale nu puteau evolua sub drapel național, iar în cazul în care una dintre acestea (sau mai multe) ar fi câștigat pe obiecte nu s-ar fi auzit în sală nici imnul statului din estul Europei.

Primarul Emil Boc a lansat o declarație dură la adresa sportivilor ruși, anunțând că el nu va permite ca la Cluj să fie intonat imnul Rusiei și nici nu va fi arborat drapelul acestei țări. Într-un videoclip postat pe Instagram, acesta a spus că a fost de acord să găzduiască respectiva competiție în orașul său într-un moment în care gimnastele ruse se aflau încă sub efectul sancțiunilor internaționale și aveau voie să participe la astfel de evenimente doar ca sportivi „neutri”.

Comitetul Olimpic Rus a considerat această declarație ca fiind „o încălcare flagrantă a Cartei Olimpice și a principiului neutralității politice în sport”, anunțând într-un comunicat de presă că a „informat Comitetul Internațional Olimpic despre acest incident”.

Acum, Federația Europeană de Gimnastică a clarificat situația. În principiu, s-a acceptat decizia WGYM. În schimb, pentru evenimentele a căror localitate gazdă a fost stabilită înainte de 28 iulie 2026, va fi urmată o „abordare tranzitorie”. Aceasta înseamnă că, dacă există măsuri guvernamentale scrise din partea țării gazdă împotriva utilizării simbolurilor naționale ruse sau belaruse, sportivii respectivi vor concura sub steagul WGYM și fără poisibilitatea utilizării imnului național la festivitatea de premiere.

Mai mult decât atât, organizația a confirmat că niciun eveniment al European Gymnastics nu va avea loc în Rusia și că membrii guvernului rus nu vor fi invitați la competițiile sale.

Pe de altă parte, sportivele din cele două țări au putut să concureze fără restricții la Campionatul European de gimnastică ritmică, care s-a desfășurat în luna mai, la Varna (Bulgaria). Competiția continentală de gimnastică artistică va avea loc la Zagreb (Croația), în perioada 13-16 august, la feminin, respectiv între 19 și 23 august, la masculin.

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