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Șoșoacă, într-un live din Moscova: „M-am chinuit cinci minute să găsesc o hârtie pe jos”. Cum laudă capitala Rusiei și îl atacă pe Emil Boc

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Eurodeputata Diana Șoșoacă a transmis sâmbătă un live de aproape o oră și jumătate din Moscova, unde se află în cadrul unei delegații a partidului SOS România. În timpul transmisiunii, aceasta le-a arătat urmăritorilor mai multe zone din capitala Rusiei, inclusiv Kremlinul, și a făcut numeroase comparații între Moscova și orașele din România.

Delegația SOS România, în timpul vizitei la Duma de Stat a Federației Ruse. FOTO: Facebook
Delegația SOS România, în timpul vizitei la Duma de Stat a Federației Ruse. FOTO: Facebook

Bună ziua din Moscova, vă îmbrățișez cu drag. Haideți să vă arăt ce frumoasă este Moscova. Ia uite și Kremlinul, ia uitați-vă ce mișto e Moscova”, spune Șoșoacă la începutul transmisiunii, în care apare alături de deputatul SOS România Mihai Adrian Țiu și de mai multe ghizi.

Pe parcursul live-ului, eurodeputata laudă în repetate rânduri curățenia orașului, infrastructura și transportul public. Ea afirmă că autobuzele circulă la ore fixe, sunt dotate cu aer condiționat și spune că a încercat timp de cinci minute să găsească o hârtie aruncată pe jos.

M-am chinuit de cinci minute să găsesc o hârtie pe jos. Oameni civilizați, extrem de educați, extrem de culți”, afirmă aceasta. În timpul plimbării, Diana Șoșoacă filmează și mai multe persoane care cântă într-un pasaj, folosindu-le drept exemplu pentru a lăuda nivelul de cultură al orașului.

Live-ul a strâns mii de reacții și comentarii, iar opiniile urmăritorilor au fost împărțite. În timp ce unii au criticat-o pe eurodeputată, cu mesaje precum „Măscărici de femeie ești!” sau „Sper să ajungi în pușcărie, trădătoareo!”, alții au felicitat-o pentru vizită. „Felicitări, Diana, ești cea mai tare, doamna de fier!” și „Felicitări, Diana... tot respectul! Ai avut votul și susținerea mea!”, sunt câteva dintre mesajele de susținere publicate la transmisiune.

Laude pentru Moscova și atac la Emil Boc

Comparațiile cu România apar de mai multe ori pe parcursul transmisiunii. La un moment dat, Diana Șoșoacă îl atacă pe primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Vezi, mă, Boc, prostule, când o să faci tu așa Clujul și când o să ai atâta cultură? Nu cultură sorosistă. Cum să vorbești tu de Rusia?”, spune eurodeputata.

Aceasta continuă atacul și îl acuză pe fostul premier că „în 2009 a desființat spitalele și a sărăcit populația României”, încheind cu afirmația: „ (...) mai bine te avorta”.

Delegație SOS România în Rusia

O delegație a partidului SOS România, din care fac parte Diana Șoșoacă și deputații Sorin George Oltenașu, Elena Laura Toader, Nicolae Mirel Ion și Mihai Adrian Țiu, se află în aceste zile în Rusia. Până acum, membrii delegației au vizitat Duma de Stat a Federației Ruse, unde au marcat Ziua Drapelului României, și au participat la Congresul Internațional „The World Needs a Father” („Lumea are nevoie de un tată”), eveniment dedicat rolului familiei, al tatălui în educația copiilor și promovării valorilor morale și spirituale.

Imagini și mesaje de la aceste evenimente au fost publicate pe pagina de Facebook a Dianei Șoșoacă, care susține că delegația SOS România este prima delegație a unui partid parlamentar românesc prezentă în Duma de Stat a Federației Ruse în ultimii 20 de ani.

Amintim că Rusia continuă războiul declanșat împotriva Ucrainei în februarie 2022 și este acuzată în mod constant de organizațiile internaționale de încălcări grave ale drepturilor omului. Potrivit celui mai recent raport al Human Rights Watch, autoritățile de la Moscova continuă reprimarea opoziției și a societății civile, cenzurează vocile critice, iar numărul deținuților politici este în creștere

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