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Video Premierul Ilie Bolojan a verificat șantierul Autostrăzii Transilvania. Când se va circula pe cei 40 de km între Cluj și Zalău

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Premierul Ilie Bolojan a vizitat, vineri, șantierul Autostrăzii Transilvania pentru a verifica stadiul lucrărilor de execuție și a discuta cu reprezentanții constructorilor, au transmis reprezentanții Guvernului printr-un comunicat.

ilie bolojan vizita autostrada transilvania
Ilie Bolojan a vizitat șantierul Autostrăzii Transilvania FOTO Facebook / Ilie Bolojan

Prim-ministrul a vizitat puncte de lucru de pe secțiunea care va face legătura între Nădășelu – Topa Mică – Poarta Sălajului, precum și de la nodul rutier de la Românași, se arată în comunicat.

În timpul vizitei, șeful Guvernului a stat de vorbă cu constructorul român Dorinel Umbrărescu, supranumit „regele asfaltului”. Ilie Bolojan l-a întrebat pe acesta: „Cum sunteți?”, moment în care omul de afaceri Umbrărescu a răspuns: „Excelent!”.

„Lucrările sunt într-un stadiu avansat. Pe secțiunile Nădășelu – Mihăiești și Mihăiești – Zimbor (24,59 km), progresul fizic este de aproape 97%, cu termen estimat de finalizare în octombrie 2026. Tronsonul Zimbor – Poarta Sălajului (12,24 km) este realizat în proporție de 99% și are ca termen estimat luna august 2026, iar nodul rutier de la Românași este executat în proporție de 90%, cu finalizare estimată tot în august 2026. Interconectarea tronsoanelor noi cu autostrada dinspre Cluj și deschiderea circulației spre Zalău se vor face spre sfârșitul acestui an. Până atunci vor fi terminate și lucrările la viaductele complexe care asigură interconectarea tronsoanelor”, a transmis Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

El a anunțat totodată că de la 1 decembrie ar trebui să se circule fără restricții pe cei peste 40 de km noi de autostradă între Cluj și Zalău.

Finanțată din fonduri europene și naționale, această investiție deosebit de importantă pentru infrastructura regională și a României se află într-o etapă avansată de realizare.

Cu o lungime totală de 42,78 kilometri, secțiunea Nădășelu-Poarta Sălajului va avea două noduri rutiere, 14 poduri și pasaje și 18 viaducte. Valoarea totală a proiectului este de peste 4,6 miliarde de lei, din care 1,28 miliarde de lei reprezintă contribuție prin PNRR, au mai transmis reprezentanții Guvernului.

Întâlnire cu Emil Boc

Ulterior, Ilie Bolojan s-a întâlnit și cu primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

„Am avut plăcerea, împreună cu dl Dan Tarcea, viceprimar, să avem o scurtă întâlnire cu dl prim-ministru Bolojan și să discutăm probleme administrative concrete legate de proiectele din PNRR. Primăria municipiului Cluj-Napoca implementează proiecte de peste 100 de milioane de euro în cadrul PNRR, cu o cofinanțare de 50 de milioane de euro de la bugetul local”, a transmis edilul.

Cei doi au discutat, de asemenea, aspecte politice care reconfirmă statutul PNL de „partid reformator proeuropean și responsabil față de România și față de cetățenii săi”, a mai precizat el.

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