Trucurile simple care ne pot salva dinții. Cum ne putem păstra dantura sănătoasă

Greșelile minore pot compromite sănătatea dentară. Clătirea după periaj, perierea imediat după masă și nefolosirea aței dentare afectează smalțul și gingiile. Experții subliniază că o rutină corectă poate preveni problemele dentare costisitoare și menține un zâmbet sănătos.

În era modernă, igiena orală este adesea neglijată, iar problemele apar, de multe ori, doar atunci când durerea devine insuportabilă. Deși afecțiunile gingiilor sau cariile pot părea minore, acestea pot evolua în probleme grave și costisitoare dacă nu sunt prevenite corespunzător.

Potrivit unui studiu realizat în 2023, puțin peste un sfert de români recunoșteau că se spală pe dinți de două ori pe zi. Iar în urma unui alt studiu realizat de Colegiul Medicilor Stomatologi (CMS) din primăvara acestui an, aproape doi din trei români aveau carii sau dinți lipsă, iar 80% au mărturisit că preferă să ia medicamente când îi doare în loc să meargă la stomatolog. România ocupă penultimul loc din Uniunea Europeană după numărul mediu anual de consultaţii stomatologice.

În acest context, experții stomatologi din Marea Britanie oferă o serie de recomandări esențiale, subliniind importanța unei rutine de periaj corecte, a folosirii pastei de dinți cu fluor și a unei alimentații sărace în zahăr. Totodată, aceștia încurajează adoptarea unor obiceiuri dentare sănătoase încă din copilărie și demontează mituri legate de folosirea apei de gură sau de metodele improvizate de tratament dentar, adesea dăunătoare.

Iată cum putem preveni problemele dentare pe termen lung prin reguli simple, dar eficiente, recomandate de specialiști.

Zahărul: dușmanul dinților tăi!

„În dieta modernă, zahărul este omniprezent și este principalul vinovat pentru carii”, explică Tristan Roberts, dentist în Londra, pentru The Guardian.

Este surprinzător, spune Roberts, că atunci când ne uităm la dinții craniilor preistorice, aproape nu găsim semne de carii – deși pe atunci nu existau stomatologi și plombe: „De când am introdus zaharurile rafinate în alimentație, problemele dentare au explodat. Zahărul nu distruge dinții direct, dar stimulează bacteriile din gură să producă acid dăunător!”.

Nu uitați de periuța electrică: cheia unei danturi strălucitoare

„După ce ai consumat zahăr, asigură-te că te speli pe dinți temeinic! În zilele noastre, o periuță electrică ar trebui să fie esențială pentru toată lumea. Nu e nevoie să fie un model de top, ci măcar una reîncărcabilă – face minuni! Ideal ar fi să aibă și un senzor de presiune, astfel încât să îți protejezi dinții în timpul periajului. Asigură-te că ajungi la toate zonele: fața, mijlocul, spatele și lateralele fiecărui dinte, acordând o atenție specială liniei gingiilor. Nu grăbi procesul; fiecare detaliu contează!”, mai recomandă Roberts.

Reducerea gustărilor: secretul unui zâmbet sănătos

„Nu doar cât mâncăm, ci și când consumăm zahăr este crucial pentru sănătatea dentară”, avertizează Roberts. Limitează-ți dulciurile la maximum patru ocazii pe zi: micul dejun, prânzul, cina și o gustare. Dacă nu poți rezista ciocolatei, fă-o în aceste momente, evitând să rămâi în permanență în „zona de atac” a zahărului.

Clătește-ți gura cu apă sau mestecă gumă fără zahăr imediat după un „răsfăț” dulce pentru a reduce aciditatea de pe dinți.

„Dinții tăi pot face față unui mic dejun, prânz și cină, dar nu pot suporta gustări constante, în afară de apă. Dacă alegi să mănânci gustări între mese, hrănești bacteriile care cauzează carii”, atrage atenția și dr. Jenna Murgatroyd, dentist NHS din Cornwall.

Așteptați 30 de minute după masă pentru a peria dinții

Saliva este aliatul nostru în curățarea dinților, conținând calciu și fosfat esențiale pentru repararea smalțului. Tristan Roberts explică: „După masă, saliva are nevoie de aproximativ o jumătate de oră pentru a remineraliza dinți”.

Dacă te grăbești să te speli imediat, riști să îndepărtezi smalțul moale, lăsându-ți dinții vulnerabili. Așadar, răbdarea este cheia pentru un zâmbet sănătos! Acesta este unul dintre secretele pe care puțini oameni le cunosc și le aplică.

Periajul esențial: înainte de micul dejun și la culcare, timp de două minute

Nu e nevoie să te speli pe dinți după fiecare masă, susține Roberts – două periaje pe zi sunt suficiente! Ideal ar fi să te speli dimineața, pentru a beneficia de protecția fluorului din pastă, și seara, deoarece gura devine mai uscată în timpul nopții. În lipsa salivei, bacteriile pot face ravagii!

Majoritatea oamenilor își periază dinții mai puțin de un minut, fără să-și dea seama, atrag atenția experții. Chiar și cei care folosesc periuțe electrice nu știu adesea că multe au cronometre integrate care emit un semnal la fiecare două minute, amintește dr. Praveen Sharma, profesor și consultant în stomatologie restaurativă la Spitalul dentar din Birmingham și consilier științific al Asociației Stomatologice Britanice.

Așadar, asigură-te că îți dedici timpul necesar pentru un zâmbet strălucitor!

Alegeți pasta de dinți cu fluor pentru dinți puternici

„Fluorul îți face dinții de zece ori mai rezistenți la carii și eroziune, având totodată proprietăți antibacteriene esențiale”, afirmă Tristan Roberts.

Dar sunt temerile legate de fluor justificate? În România, apa potabilă nu este în general fluorurată în mod sistematic, așa cum se întâmplă în alte țări. Totuși, în unele zone, fluorul poate apărea în mod natural în apă, în special în anumite regiuni din Transilvania sau din zonele montane, unde roci ce conțin fluor pot influența compoziția apei. De asemenea, anumite municipalități pot decide să adauge fluor în apa potabilă pentru a ajuta la prevenirea problemelor dentare, dar acest lucru nu este o practică universală în întreaga țară.

„Dacă te speli pe dinți de două ori pe zi cu pastă de dinți cu fluor, expunerea ta la fluor rămâne în limite sigure. Pericolul apare doar în cazul în care consumi o cantitate extrem de mare”, dă asigurări dr. Roberts.

Pentru copii, este recomandat „să folosească o fărâmă de pastă de dinți până la trei ani și o cantitate cât un bob de mazăre pentru cei între trei și șase ani”.

Așadar, nu uitați: pasta de dinți cu fluor este cheia pentru un zâmbet sănătos!

Renunță la clătirea gurii. Află secretul periajului perfect pentru dinții tăi

„După ce te-ai spălat pe dinți, scuipă pasta, dar nu clăti! E cheia pentru a profita la maxim de ingredientele active”, subliniază dr. Jenna Murgatroyd. Robert o completează: „Evită apă de gură imediat după periaj! Concentrația de fluor din ea este mult mai mică decât cea din pasta de dinți. Folosește-o fie înainte de periaj, fie la 30 de minute după”.

Și, nu uita: „Nu adăuga apă pe periuță! Asta diluează pasta de dinți și te face să scuipi mai mult, lăsându-ți dinții expuși. Este o regulă valabilă pentru toți, nu doar pentru cei mici”, adaugă Ajit Tanday, expert în stomatologie pediatrică, profesor și consultant la Birmingham.

Periați cu atenție fiecare unghi: un ritual esențial pentru sănătatea dentară

„Periajul trebuie să fie un adevărat exercițiu de conștientizare”, afirmă dr. Praveen Sharma. Fiecare mișcare contează: să simți cum perii se strecoară între dinți și gingii, să auzi sunetul periuței și să guști aroma pastei de dinți. Nu este momentul să te grăbești sau să te lași distras de alte activități – trebuie să fii pe deplin prezent.

„Dacă ești dreptaci, ai tendința să acorzi mai multă atenție părții stângi a gurii, neglijând adesea partea dreaptă. La examinările dentare, observăm aceste diferențe în inflamație, iar pacienții dreptaci sunt adesea sfătuiți să înceapă periajul din dreapta. Stângacii, la rândul lor, ar trebui să procedeze invers”, mai spune dr. Sharma.

Și nu uita de limbă! Deși nu este esențial, periajul zilnic al limbii te ajută să previi respirația neplăcută și să reduci numărul bacteriilor dăunătoare din cavitatea bucală. Răzuitoarele pentru limbă sau o periuță de dinți moale sunt instrumente excelente pentru a menține o igienă orală completă.

Nu uita de gingii: cheia unei igiene orale complete

Periajul gingiilor este esențial, subliniază dr. Sharma: „Înclină periuța la 45 de grade – în jos pentru dinții de jos și în sus pentru cei de sus. Așa vei ajunge sub linia gingiei, o zonă adesea neglijată, unde bacteriile se acumulează și provoacă probleme”.

Aproape 90% din populație va experimenta, la un moment dat, gingivita, o afecțiune care se manifestă prin roșeață, umflare sau sângerare a gingiilor. „Gingivita este reversibilă prin îmbunătățirea tehnicii de periaj și prin vizite regulate la dentist”, adaugă Sharma.

Însă, neglijarea acesteia poate duce la parodontită, o formă avansată a bolii gingivale, unde gingiile se retrag și, în cele din urmă, dinții pot cădea. „Este regretabil că parodontita nu provoacă durere, astfel că multe persoane o ignoră ani la rândul”, avertizează specialistul. Investește în sănătatea gingiilor tale – zâmbetul tău merită!

Stabiliți obiceiuri sănătoase de la o vârstă fragedă: pentru o igiene orală impecabilă

„Copiii învață prin imitare”, explică dr. Ajit Tanday, așa că spălatul pe dinți împreună cu familia nu este doar distractiv, ci și esențial pentru a-i învăța să își dezvolte acest obicei. Începeți devreme: chiar și înainte de erupția primilor dinți, masați cu blândețe gingiile copilului cu o muselină (țesătură ușoară, subțire și moale) pentru a-l familiariza cu o rutină de curățare.

Pentru cei mici, un cronometru sau o aplicație poate transforma periajul într-un joc, asigurându-se că se spală timp de două minute și că nu omite nicio zonă.

Tanday subliniază importanța supravegherii: mitul conform căruia un copil își poate peria singur dinții dacă își poate lega șireturile nu este întotdeauna adevărat, susțin experții. „Verificați din când în când tehnica lor de periaj”, sfătuiește specialista.

Deși recomandarea oficială este să supravegheați periajul copilului până la vârsta de șapte ani, e bine să rămâneți atenți și după această vârstă. Chiar și Tanday a observat că fiul ei are tendința să mintă despre periaj: „De obicei, periuța de dinți era uscată”. Pentru a corecta această situație, la sfârșitul săptămânii, folosește tablete revelatoare după ce se spală pe dinți împreună cu el. Aceste tablete colorează temporar placa, evidențiind zonele care necesită o atenție suplimentară, făcând învățarea mai vizibilă și mai distractivă.

Ața dentară: un pas esențial

„Folosirea aței dentare este o regulă de bază pe care nu o poți neglija. Periuțele interdentare sunt adevăratele vedete ale curățării dentare, dar dacă nu ai acces la ele, ața dentară clasică își face treaba, deși necesită puțin mai multă tehnică. În timp ce apa dentară este mai bună decât nimic, nu poate înlocui curățarea efectivă între dinți, unde se acumulează placa”, afirmă Roberts.

Dacă observi sângerări la gingii în timp ce folosești ața, nu te panică: „Aceasta nu se datorează unui periaj excesiv, ci inflamației. Este un semn că trebuie să acorzi mai multă atenție. Cu un periaj constant și curățare regulată, sângerarea va dispărea în aproximativ o săptămână!”.

Legătura esențială dintre stres și sănătatea gingiilor

„Stresul nu afectează doar starea ta de bine, ci are un impact direct asupra sănătății gingiilor, influențând răspunsul imunitar”, subliniază dr. Sharma.

Poate ai observat deja că în momentele de stres, ești mai predispus la diverse probleme de sănătate. Aceasta se datorează faptului că parodontita este rezultatul unei interacțiuni complexe între bacteriile din gură și reacția ta imunitară. Astfel, orice factor care slăbește sistemul tău imunitar, cum ar fi stresul, îți crește riscul de a dezvolta parodontită.

Mai mult, stresul are și un efect indirect: „Când ești sub presiune, igiena orală poate fi neglijată, iar periajul corect ajunge la coada listei de priorități”. Așadar, gestionarea stresului este esențială nu doar pentru sănătatea mentală, ci și pentru sănătatea gingiilor tale!

Profită de tehnologie pentru a te bucura de zâmbet de milioane

Ideal ar fi să folosim aplicații pentru a analiza conținutul de zahăr din diverse alimente și a-l compara cu necesarul zilnic al copiilor. Aceasta ar putea spori conștientizarea asupra surselor de zaharuri ascunse, cum ar fi cerealele, un adevărat „infractor” în alimentația celor mici.

„Nu e vorba despre a refuza copiilor ceva bun, ci despre a face alegeri mai sănătoase. De exemplu, înlocuiește o pungă de Haribo cu un pătrat de ciocolată sau oferă-le grisine în loc de stafide, pentru a reduce aportul de zahăr”, recomandă dr. Tanday.

Deși fructele sunt acceptabile cu moderație, aciditatea lor poate fi problematică, fiind subliniată importanța limitării zahărului la mesele principale, în loc de gustări, pentru a proteja sănătatea dentară a copiilor.

Nu lăsați frica să vă împiedice să mergeți la dentist

„Știm că vizita la dentist nu este preferata tuturor. Suntem pregătiți să avem grijă de pacienții care au emoții și anxietăți legate de stomatologie, iar cu cât reușești să îți găsești curajul să vii mai repede, cu atât mai repede te putem ajuta să îți îmbunătățești sănătatea orală”, spune dr. Murgatroyd deși se arată conștientă de faptul că accesul la stomatologie devine tot mai dificil.

În România, spre exemplu, potrivit studiului CMS doar unul din cinci români a recunoscut că accesează serviciile stomatologie măcar o dată pe an, iar serviciile stomatologice de urgență sunt accesate mai rar decât ar fi nevoie.

„Nu te vom forța niciodată să apelezi la plombe, dar dacă îți sugerăm una, e pentru că ai carii. Lăsând această problemă nerezolvată, riscăm să pierdem dintele. Dacă un dinte devine dureros, înseamnă că o carie a avansat prea mult și vom avea nevoie de un tratament de canal sau, din păcate, va trebui să extragem dintele”, mai adaugă Murgatroyd.

Cele mai multe probleme dentare pot fi prevenite printr-o igienă orală riguroasă și o alimentație sănătoasă, menționează specialiștii.

„Îți recomandăm să eviți stomatologia DIY (tratamentele improvizate); poți provoca daune serioase încercând să îți extragi dinții singur și poți întâmpina complicații. În cazul unei urgențe, caută o programare la dentist cât mai repede posibil!”, mai recomandă dr. Murgatroyd.

Un strop de plăcere nu strică nimănui

În final, nu uitați că totul este permis cu moderație; chiar și stomatologii se răsfață din când în când. „Aș dori să clarific că respect toate instrucțiunile pe care le ofer pacienților mei. Dar, bineînțeles, am și eu micile mele slăbiciuni. Ador băuturile carbogazoase și sunt o mare iubitoare de dulciuri! Totuși, am grijă de sănătatea mea dentară și am acces la o îngrijire dentară excelentă”, mai menționează dr. Praveen Sharma.