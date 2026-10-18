 Casa construită de o femeie din răzbunare, după divorț: are doar 1,4 m lățime și valorează 745.000 de dolari | adevarul.ro
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Casa construită de o femeie din răzbunare, după divorț: are doar 1,4 m lățime și valorează 745.000 de dolari

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În Seattle, o casă lată de numai 1,4 metri, cunoscută drept „Casa răzbunării”, s-a vândut cu 745.000 de dolari. Ironia sorții face ca o locuință despre care legenda urbană spune că a fost construită din răzbunare, pentru a-i strica priveliștea unui fost soț, să valoreze acum o mică avere.

Deşi lată de doar 1,4 metri, "Casa răzbunării" costă o avere.
Deşi lată de doar 1,4 metri, "Casa răzbunării" costă o avere. Foto: captura Youtube Kirsten Dirksen

Când partajul nu iese cum ai fi vrut, există mai multe variante: accepți verdictul, îți vezi de viață sau... construiești o casă atât de îngustă, încât pare desprinsă dintr-un desen animat, dar suficient de bine plasată cât să-i strici priveliștea fostului soț. O femeie din Seattle a ales a treia variantă, iar povestea locuinței sale, cunoscută drept „Casa răzbunării”, continuă să fascineze și după un secol.

„Felia de tort” servită fostului soţ

Are doar aproximativ 140 de centimetri lățime, dar o poveste cât o căsnicie terminată prost. „Casa răzbunării” din Seattle, construită în 1925, demonstrează că uneori cele mai „tăioase” replici nu se dau neapărat în sala de judecată sau în  în timpul unei certe interminabile. Se dau cu cărămizi, dar nu auncate în geamurile sau în capul partenerului, ci puse una peste asta, cu ciment, să reziste peste timp.

Dovadă concretă este căsuţa de doar 1,4 metri lăţime, care privită de sus pare o felie de tort.

„Felia de tort” servită fostului soţ.
„Felia de tort” servită fostului soţ. Foto: captura Youtube Kirsten Dirksen

Potrivit legendei care însoțește construcția de peste un secol, totul ar fi pornit de la un divorț urât și de la un partaj care a lăsat-o pe proprietară cu un gust amar. Femeia locuise ani întregi alături de soțul ei într-o casă mult mai mare, aflată chiar lângă terenul pe care avea să apară ulterior construcția neobișnuită.

După despărțire, instanța i-ar fi permis bărbatului să păstreze casa, în timp ce femeii i-a revenit doar o fâșie de teren din față, prea mică pentru a ridica o locuință obișnuită. Numai că socoteala celor care au crezut că povestea se încheiase aici nu s-a potrivit cu planurile ei.

În loc să renunțe, femeia ar fi decis să construiască oricum. Nu o casă impunătoare, nici una în care să se lăfăie, pentru că oricum nu avea decât o bucată minusculă de teren, ci una suficient de bine poziționată încât să-i blocheze fostului soț priveliștea.

Povestea „Casei răzbunării”, publicată de scoop.upworthy, a fost relatată și de Susan Kaucic, reprezentantă a agenției imobiliare Bushwick Real Estate.

O casă cât un coridor, dar cu de toate

La prima vedere, s-ar putea crede că în interior abia încape un pat, însă niciodată nu trebuie să subestimezi o femeie, mai ales una frustrată după un divorţ urât.

În realitate, spaţiul a fost organizat cu multă ingeniozitate, astfel că locuința este funcțională și are bucătărie, living, cameră de zi pentru familie și două băi. Fiecare etaj are aproximativ 40 de metri pătrați.

Una dintre proprietarele care au locuit de-a lungul timpului în „Casa răzbunării”, Emily Cangie, care a cumpărat casa în 2019, a povestit că s-a simțit foarte bine locuind acolo.

Într-un videoclip filmat în 2023, în timpul unui tur al casei realizat împreună cu creatoarea de conținut Kirsten Dirksen, Emily Cangie a reluat povestea casei şi a prezentat și o altă posibilă explicație pentru gestul fostei proprietare.

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casa razbunării 02 captura Youtube Kirsten Dirksen jpg
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casa razbunării 02 captura Youtube Kirsten Dirksen jpg Foto: captura Youtube Kirsten Dirksen

În urmă cu un secol, femeile întâmpinau dificultăți în a cumpăra proprietăți fără un bărbat care să semneze alături de ele, astfel că, în opinia lui Emily Cangie, este foarte posibil ca inclusiv modul cum erau percepute femeile în acea perioadă să fi contribuit la hotărârea femeii de a-și construi propriul spațiu, chiar dacă terenul era minuscul.

„Îmi imaginez că și-a spus: «Ei bine, este proprietatea mea și o voi folosi, pentru că nu am prea multe opțiuni»”, a explicat fosta proprietară.

Poate că a fost răzbunare. Poate că a fost și o declarație de independență. Sau poate că, după o despărțire în care a simțit că a pierdut prea mult, femeia a vrut să demonstreze că nu avea de gând să dispară pur și simplu... din peisaj.

În prezent, „Casa răzbunării” valorează 745.000 de dolari

Ironia poveștii este că locuința construită, potrivit legendei, pentru a-i face în ciudă fostului soț a ajuns să valoreze o avere. Ce a început ca o poveste despre un divorț cu scântei s-a transformat într-o atracție imobiliară, iar construcția continuă să stârnească uimire și curiozitate.

Casa a trecut prin mâinile mai multor proprietari de-a lungul anilor. În iulie 2026 a fost cumpărată de un nou proprietar pentru 745.000 de dolari, după ce a fost scoasă la vânzare în mai, la un prețul inițial de 799.000 de dolari. Ceea ce nu e deloc rău pentru o casă în care lățimea este mai mică decât înălțimea multor uși de interior.

Până la urmă, casa a supraviețuit foștilor proprietari, schimbărilor de modă și unui secol întreg. Iar dacă scopul inițial a fost să-i strice cuiva priveliștea, astăzi clădirea atrage privirile tuturor.

Femeile resimt mai puternic efectele financiare ale divorţului

Dincolo de latura aproape comică a poveștii, există și o realitate mai puțin amuzantă: despărțirile pot avea consecințe financiare mai dure pentru femei.

Un studiu realizat de I-Fen Lin și Susan L. Brown, care a urmărit evoluția situației financiare a unor persoane între 2004 și 2014, a constatat că nivelul de trai al femeilor trecute de prima tinereţe scade, în medie, cu 45% după divorț, în timp ce în cazul bărbaților scăderea a fost de 21%.

Pe de altă parte, însă, potrivit cercetătorilor, efectele negative se menţin în timp în cazul bărbaților, dar femeile reuşesc să recupereze terenul pierdut dacă reuşesc să-şi refacă viaţa alături de un nou partener, care să compenseze o parte dintre pierderile asociate divorțului la vârste mai înaintate.

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„Nu e încăpățânare. E refuzul de a te lăsa călcat în picioare”

Pe rețelele sociale, povestea a stârnit numeroase comentarii, reacţiile fiind împărţite între cei care văd în casă o răzbunare savuroasă și cei care o interpretează drept un simbol al independenței.

„Nu este încăpățânare. Este povestea unei femei care a fost dispusă să se opună celor care cred că pot cumpăra pe oricine pentru a obține ceea ce vor. Mi-aș dori ca mai mulți oameni să li se împotrivească celor de acest fel”, a scris un utilizator.

„Este un simbol al ideii «casa mea este castelul meu». Am văzut situații în care persoane în vârstă au fost presate să-și vândă locuințele, deși își doreau să păstreze istoria, comunitatea, viața și relațiile construite acolo. Din păcate, stresul emoțional provocat de mutarea dintr-o casă în care s-au adunat atât de multe amintiri poate fi devastator, iar persoana respectivă poate ajunge să renunțe la viață. Vă trimit gânduri bune și multă căldură”, a comentat un altul.

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