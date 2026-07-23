 Sfaturi pentru grădinari: Cum să prevină crăparea roșiilor în timpul verii | adevarul.ro
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Sfaturi pentru grădinari: Cum să prevină crăparea roșiilor în timpul verii

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Crăparea roșiilor este una dintre cele mai întâlnite probleme de către grădinari în timpul verii. Experții în grădinărit recomandă un sfat simplu care să îți salveze recolta.

Roșii crăpate
Roșiile pot crăpa în timpul coacerii FOTO: Facebook

În timpul verii, una dintre cele mai întâlnite probleme în recolta de roșii o reprezintă crăparea acestora, potrivit Mediafax.

Ploaia din timpul nopții sau udarea excesivă a roșiilor poate duce la despicarea lor înainte să apuci să le culegi.

Vestea bună este că crăparea roșiilor poate fi adesea prevenită. Experții în grădinărit spun că factorul cheie este menținerea umidității solului cât mai constantă posibil. Astfel, fructele care coc nu se vor confrunta cu cantități bruște de apă.

De ce crapă roșiile

Roșiile sunt alcătuite în mare parte din apă. Pe măsură ce se coc, pielița lor devine în mod natural mai subțire și mai puțin flexibilă.

Problemele încep atunci când solul oscilează între condiții foarte uscate și foarte umede. După o perioadă de secetă sau udare inconsistentă, o ploaie abundentă sau o udare excesivă face ca fructele să absoarbă prea repede apa. Interiorul roșiei se extinde mai repede decât se poate întinde coaja, provocând crăparea acesteia, arată sursa.

Grădinarii observă de obicei unul dintre cele două tipuri de crăpături.

Crăpăturile radiale pornesc de la tulpină în josul fructului, în timp ce crăpăturile concentrice formează inele circulare în jurul tulpinii. Ambele sunt de obicei legate de schimbări bruște ale umidității solului, mai degrabă decât de boli.

Udați roșiile constant

Luke Marion, expert în grădinărit, spune că udarea neregulată este unul dintre cele mai importante motive pentru care roșiile crapă. El recomandă udarea constantă, astfel încât fructele să se dezvolte într-un ritm constant, mai degrabă decât să se umfle intermitent.

Pe lângă gestionarea consecventă a apei, se recomandă și prevenirea fluctuațiilor mari ale umidității solului de la început.

Una dintre cele mai ușoare metode de a face acest lucru este prin aplicarea unui strat de mulci în jurul plantelor de tomate. Paiele, frunzele mărunțite sau așchiile de lemn netratate ajută la încetinirea evaporării. Acestea mențin temperaturile solului mai uniforme și reduc ciclurile dramatice de umiditate și uscare care duc adesea la crăpare.

O altă modalitate simplă de a reduce șansele de crăpare a roșiilor este să le recoltați puțin mai devreme, potrivit sursei.

Marion recomandă recoltarea roșiilor odată ce acestea au o culoare de aproximativ 70-75%, dacă se prognozează ploaie, apoi lăsarea lor să se coacă complet în interior. Până în stadiul de înroșire, cea mai mare parte a aromei roșiilor s-a dezvoltat deja. Acest lucru înseamnă că se pierde foarte puțin, reducând în același timp riscul de crăpare, deteriorare a păsărilor și probleme cauzate de insecte.

Roșiile crăpate sunt totuși comestibile

Cu toate acestea, roșiile crăpate sunt comestibile în continuare. Dacă crăpătura este proaspătă și fructul nu a început să mucegăiască sau să atragă insecte, îndepărtați zona deteriorată și o puteți mânca. Cu toate acestea, roșiile cu crăpături adânci, care au început să putrezească sau prezintă semne de mucegai, ar trebui aruncate.

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