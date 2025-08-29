search
Vineri, 29 August 2025
Bondarii și prădătorii, aliații legumicultorilor - cum contribuie la producția de legume savuroase

Publicat:

O mână de insecte a reușit să schimbe jocul legumiculturii românești în solarii. Bondarii dar și insectele parazite denumite prădători nu numai că oferă culturi mai sănătoase și înlocuiesc forța de muncă umană, dar deschid noi oportunități de marketing și desfacere pentru fermieri.

Solariile cu roșii sunt preferatele bondarilor FOTO Cosmin Zamfirache
Solariile cu roșii sunt preferatele bondarilor FOTO Cosmin Zamfirache

Tot mai mulți români își doresc legume cu „gustul copilăriei” sau „gustul de altădată”, preferând marfa autohtonă și dacă s-ar putea de la fermieri care plantează cât mai natural. Și această cerere crescândă, alimentată pe de o parte și de nostalgii alimentare, i-a determinat pe mulți legumicultori să abordeze culturile bio, fără intervenție chimică în dezvoltarea sau protejarea plantei.

În plus, strategiile de marketing s-au schimbat radical. Tot mai mulți legumicultori preferă să-și aducă clienții acasă în solarii și să-i îmbie cu legume luate direct de pe curpăn. Mai mult, clienții pot servi la fața locului legume, pentru a se convinge de calitate. Sunt adevărate excursii agro-turistice la solarii.

Iar rețeta funcționează foarte bine. Pentru a-și permite asemenea oferte, spun legumicultorii, este nevoie de plante crescute sută la sută natural, fără niciun fel de chimicale. Doar bondari, prădători și gunoi de grajd. 

„Vin familii cu copii, îi lăsăm să guste, să observe, să aleagă”

Mariana Pojar trăiește în satul Roșiori, comuna Răchiți, la aproximativ 10 kilometri de municipiul Botoșani. De ani buni, împreună cu soțul, se ocupă de legumicultură. Acum au câteva solarii pe o suprafață destul de însemnată de teren. Cresc în special castraveți, ardei și roșii. Tomatele sunt marea mândrie a Marianei Pojar. Pentru a-și promova mai bine afacerea, Mariana s-a gândit la un mod mai puțin obișnuit de a vinde marfa. Pe scurt, își promovează afacerea cu numărul de telefon și își așteaptă clienții acasă. După ce aceștia ajung la poartă, sunt preluați și duși într-o mică plimbare prin solarii.

Solarii Roșiori FOTO Mariana Pojar
Solarii Roșiori FOTO Mariana Pojar

Oamenii văd cu ochii lor ce cumpără, își pot alege și mai ales trăiesc plăcerea de a culege legumele direct de pe curpăn.

„Noi așa am dorit să ne lansăm pe piață. În felul acesta. Suntem și aproape de oraș iar clienții noștri pot să vină personal să vadă cu ochii lor unde sunt produse legumele, că noi chiar suntem producători. Oamenii își pot alege, pot vedea toate soiurile”, spune botoșăneanca. În plus, clienții se pot convinge de calitate degustând produsele, direct în solar. Mai ales copiii pofticioși.

Printre rândurile de roșii FOTO Cosmin Zamfirache
Printre rândurile de roșii FOTO Cosmin Zamfirache

„Vin părinți cu copii, clienți de-ai noștri, și intră în solar. Știți cum sunt copiii, rup roșia de pe curpăn și o mănâncă. Noi îi încurajăm, inclusiv pe părinți să guste, să se bucure. Vizita la noi să fim o întreagă experiență, nu doar o chestiune comercială. Aici pot să vadă plantele, cum se cultivă, cât de frumoase și gustoase sunt. Și mai ales că sunt produse de noi”, spune Mariana Pojar.

Întreaga poveste a plecat de fapt din perioada în care vindeau doar la o tarabă din Piața Centrală a municipiului Botoșani. Având roșii frumoase, unele de-a dreptul spectaculoase, oamenii nu credeau că sunt cultivate la ei în grădină. Erau bănuiți că sunt, de fapt, intermediari, iar marfa adusă cine știe de unde.

„Am dus o luptă foarte grea cu ani în urmă. Am avut o masă și în Piața Mare a municipiului Botoșani și încercam să convingem clienții că este marfa noastră, că suntem producători. Pentru că mulți se uitau reticent la mine. O parte credeau, o parte nu. Îmi era foarte greu să-i conving. Și nu știam cum să fac să le ofer numărul de telefon, să vină la noi acasă, să vadă legumele, să-și aleagă. Pentru că noi le muncim. Și până la urmă am reușit”, mărturisește Mariana Pojar. 

„Fără strângere de inimă îi spun: lăsați-l să mănânce”

Pentru a-și permite să cheme clienți acasă și să-i poată lăsa să guste legume din seră, Mariana a trebuit să se asigure că toate sunt cultivate fără riscuri pentru sănătate. Adică, fără să fie stropite și tratate chimic în niciun fel. Adică, așa cum le-a lăsat mama natură.

„Vă spuneam de copii care vin și i-au efectiv roșia din seră și o mănâncă. Eu fără strângere de inimă îi asigur pe părinți că nu este nicio problemă. Mai ales că nu sunt stropite cu absolut nimic. Vrei o roșie, o iei și o mănânci fără să-ți faci probleme”, spune Mariana Pojar. Pe scurt, familia Pojar a ales legumicultura bio. Adică nu folosesc niciun fel de pesticid, insecticid sau orice altă substanță chimică. Asta-i face să abordeze acest concept de marketing legumicol, solariul deschis clientului. Să vadă cum se face, cum arată și ce gust au.

Solariile familie Pojar sunt vizitate destul de des FOTO Cosmin Zamfirache
Solariile familie Pojar sunt vizitate destul de des FOTO Cosmin Zamfirache

„Este bucuria de a vinde produse nestropite. Sănătatea noastră dar și a consumatorilor este cea mai importantă. Legumele pe care noi le creștem vrem să fie cât mai sănătoase. Omul s-a săturat să consume legume pline cu chimicale, cu pesticide, cu fungicide, să nu știe ce mănâncă, de unde mănâncă. Noi vrem să facem altfel. Adică să știe ce mănâncă, de unde mănâncă și să fie sigur că sunt sănătoase”, spune Mariana. 

Insectele care înlocuiesc munca omului și fac posibil un nou marketing legumicol

Pentru a ajunge la o cultură bio deschisă total clienților, legumicultorii de la Roșiori au început să folosească metode sută la sută naturale pentru a poleniza, a combate dăunătorii dar și pentru a ajuta plantele să crească. În primul rând s-au bazat pe cuiburile de bondari. O practică folosită de mulți fermieri români. Dar și pe prădători. Adică insecte minuscule care ucid dăunătorii, în mod natural.

„Bondarii în cultura bio ne ajută la polenizarea florilor să putem avea rod pe plante. Am văzut diferența față de anii anteriori. Și la legătură. Plus că în cultura bio nu ai voie să folosești alte tratamente pentru a poleniza floarea. Fără orice fel de chimical. În plus, am folosit și prădători. Sunt niște insecte minuscule care ucid dăunătorii. Bondarii își fac rolul de polenizare iar prădătorii de a aduna tot ce este nociv în solar și de a păstra cât mai sănătoase plantele”, explică botoșăneanca.

Mariana Pojar se mândrește cu legumele sale FOTO Cosmin Zamfirache
Mariana Pojar se mândrește cu legumele sale FOTO Cosmin Zamfirache

În plus, ca îngrășământ, folosește gunoiul de grajd. Soții Pojar se declară foarte mulțumiți și spun că aceste metode bio le-au salvat și sănătatea și culturile, dar și timpul sau banii cu angajarea ajutoarelor. Adică nu mai trebuie să opereze cu substanțe chimice, iar producția este naturală și mai sănătoasă.

„Dăunătorii cu care noi ne-am confruntat anii anteriori aduceau mari pagube în cultură. Pe lângă asta și sănătatea noastră era afectată. Foloseam insecticide și inhalam și noi. Vrei, nu vrei inhalezi. Așa că am scutit muncă dar ne protejăm și sănătatea noastră”, spune legumicultorul.

Nu în ultimul rând acest concept a însemnat și mult studiu individual. „M-am documentat mult în privința culturilor bio, cum se folosesc bondarii și prădătorii, dar și multe altele. Nu mai zic că am testat, ani la rândul, diferite soiuri de roșii. Pentru a vedea care se pretează la solul nostru. În plus, am căutat gust și rod. Am căutat plante care să fie rezistente la boli. Pentru mine a fost o adevărată plăcere să văd soiuri diferite, forme și culori diferite”, spune Mariana Pojar.

Și așa s-a ajuns la solariile unde clienții sunt invitați să vadă, să aleagă, să guste. O șansă pentru mulți copii, dar și adulți, de a întâlni senzații greu de experimentat mai ales în mediul urban.  



Botoşani

