Duminică, 21 Septembrie 2025
Adevărul
Video Cum să știi exact când să uzi plantele: trucul simplu care le ține sănătoase și frumoase

Publicat:

Îngrijirea corectă a plantelor este mai simplă decât pare, iar odată ce vei învăța acest truc, vei regreta că nu l-ai descoperit mai devreme.

 Dacă îți place să ai plante acasă, dar nu ești foarte priceput în îngrijirea lor, nu ești singur.  

Una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii este udarea excesivă, din teama că plantele nu primesc suficientă apă. Deși pare un gest inofensiv, udarea în exces poate duce la îngălbenirea frunzelor, putrezirea rădăcinilor și, în cele din urmă, moartea plantei.

Totuși, există un truc simplu și eficient care îți permite să știi exact când trebuie să uzi plantele de apartament, asigurându-le o creștere sănătoasă. Ai nevoie doar de un băț de lemn și câțiva pași simpli.

În acest articol vei descoperi de ce este atât de importantă udarea corectă, cum să folosești metoda bețișorului de lemn pentru a verifica umiditatea solului, un sfat suplimentar pentru aerisirea substratului și de ce această tehnică este potrivită pentru toate tipurile de plante de interior, de la cactuși și suculente până la orhidee.

Colaj imagini cu plante de apartament cu probleme și trucuri de îngrijire
Trucuri pentru îngrijirea plantelor de apartament Colaj DMS

De ce este importantă udarea corectă a plantelor

Înainte de a explica metoda, este esențial să înțelegi de ce udarea corectă este crucială.

Plantele au nevoie de apă, dar în cantitatea potrivită. Excesul de apă împiedică solul să se usuce corespunzător, privând rădăcinile de oxigen și favorizând apariția putregaiului. În plus, umiditatea excesivă poate atrage ciuperci și bacterii dăunătoare. Pe de altă parte, lipsa apei afectează fotosinteza, încetinind creșterea și slăbind planta.

Găsirea echilibrului perfect între prea multă și prea puțină apă este esențială pentru menținerea plantelor sănătoase, iar acest truc simplu te va ajuta să obții rezultatele dorite.

Cum să folosești trucul bețișorului de lemn pentru plante sănătoase

Acest truc este atât simplu, cât și eficient. Scopul său este să prevină atât excesul, cât și lipsa apei din solul plantelor tale. Tot ce îți trebuie este un bețișor de lemn, similar celor folosite pentru frigărui sau activități creative. Iată cum să-l folosești corect:

  • Introdu bețișorul în pământ – După ce ai udat planta, înfige bețișorul în solul din ghiveci. Este important să îl introduci suficient de adânc, până la nivelul rădăcinilor, adică aproximativ până la jumătatea ghiveciului sau chiar puțin mai jos.  
  • Verifică rezultatul – Dacă atunci când scoți bețișorul observi că are pământ umed lipit de el, înseamnă că solul încă reține suficientă apă și nu este nevoie să uzi planta. Acesta este un semn clar că umezeala este încă prezentă în substrat.  
  • Când bețișorul iese uscat – Dacă, în schimb, bețișorul iese complet uscat și curat, înseamnă că solul este uscat și a venit momentul să uzi planta. Practic, bețișorul funcționează ca un „termometru natural” pentru nivelul de umiditate din pământ.  

Acest truc simplu te ajută să previi udarea excesivă, una dintre principalele cauze ale problemelor plantelor, cum ar fi putrezirea rădăcinilor sau dezvoltarea slabă. În plus, este ușor de aplicat și îl poți folosi la câteva zile pentru a te asigura că planta primește exact cantitatea de apă de care are nevoie, fără riscul de a fi supraîncărcată.

Aerisirea solului din ghiveci: metodă simplă pentru plante mai viguroase

Expertul în grădinărit și horticultură, David González, oferă un sfat util (VEZI VIDEO) pentru îmbunătățirea sănătății plantelor. Potrivit lui González, trucul bețișorului de lemn nu doar că ajută la determinarea momentului potrivit pentru udare, ci contribuie și la aerisirea solului.

După ce ai udat planta și substratul a absorbit apa, folosește același bețișor pentru a face câteva găuri în pământ. Introdu-l până la jumătatea ghiveciului, acolo unde se află rădăcinile, având grijă să nu le rănești.

Această metodă ajută la o mai bună circulație a aerului în sol, permițând rădăcinilor să obțină oxigenul necesar pentru a rămâne sănătoase. În plus, procesul facilitează distribuirea uniformă a apei, prevenind formarea zonelor excesiv de umede sau uscate.

Acest truc simplu nu doar îmbunătățește aerisirea substratului, ci și grăbește uscarea solului după udare, prevenind astfel acumularea apei la nivelul rădăcinilor.

Trucul bețișorului de lemn – eficient pentru toate tipurile de plante de interior

Acest truc este eficient pentru orice plantă în ghiveci. Indiferent dacă ai specii suculente, cactuși, plante de interior sau flori mai pretențioase, precum orhideele, metoda bețișorului de lemn te poate ajuta să controlezi udarea și să te asiguri că plantele tale primesc exact câtă apă au nevoie.

Este important să știi că fiecare plantă are cerințe diferite de hidratare. De exemplu, suculentele necesită mai puțină apă, în timp ce plantele tropicale de interior au nevoie de un nivel mai ridicat de umiditate. Totuși, cu ajutorul acestui truc, poți verifica ușor umiditatea substratului și ajusta udarea în funcție de nevoile fiecărei plante.

Stil de viață

