Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
Greșeala majoră pe care o fac mulți grădinari. De ce nu trebuie să uzi niciodată căpșunile seara și ce soiuri poți planta încă

Deși vremea s-a încălzit, încă mai poți planta căpșuni în grădină. Riscul să nu te poți bucura de fructe în acest an există, însă dacă respecți câteva reguli clare vei avea recoltă bogată anul viitor.

Plantele trebuie reînnoite pentru a avea o cultură la fel de bogată FOTO: Freepik

Căpșunile sunt printre cele mai căutate fructe peste tot pe mapamond. Dacă ai o bucată de teren la dispoziție și ceva abilități poți să te bucuri în anii următori de fructe produse chiar în grădina ta.

Cum diferă perioada de plantare

Sunt două feluri de căpșuni: soiuri de căpșuni unifere, care fac o singură producție primăvara, extratimpurii și timpurii, și căpșuni remontante, care vegetează și produc căpșune tot anul. Cele unifere ideal ar fi să se planteze la sfârșitul lunii august, până în iarnă au timp să intre în vegetație, să înfrățească și să producă în primăvară ca o plantă matură”, explică Florinel Mădularu, fermierul din Olt care a pus pe piață primele căpșune autohtone, încă din luna aprilie (produse însă în spații protejate).

Căpșunile remontante în schimb le poți planta chiar și în această perioadă și vei avea și ocazia să culegi primele fructe în acest an.

Cele remontante ideal este să fie plantate primăvara foarte devreme. Toată lumea se teme de frigul iernii, dar planta rezistă până la minus 23 de grade Celsius. Deci ideal e să fie plantate în februarie. Or să pornească mai greu în vegetație, fiindcă temperatura solului e scăzută, dar în momentul în care ele sunt deja în pământ, au luat contact cu pământul în care se dezvoltă, ele deja în luna martie încep să înfrățească. Dintr-o plăntuță, într-un cuib o să avem 2, 3, 4, și deja în lunile aprilie – sfârșit de mai încep să producă la cantitate maximă, ca o plantă matură”, a precizat fermierul.

Dacă ne alegem un soi remontant și ne decidem să-l plantăm în această perioadă, e bine de știut că plantarea este ideal să se facă dimineața.

Florinel Mădularu atrage atenția că inclusiv udarea plantelor trebuie făcută dimineața, pentru un rezultat bun. „Niciodată seara. Sunt persoane care spun - seara e mai răcoare, eu vreau să ud seara. - Udăm seara, dar planta aceasta apoi, toată ziua următoare, când poate sunt temperaturi de 30 de grade, suferă. Dacă noi îi dăm apă dimineața, ea toată ziua e liniștită”, mai spune fermierul.

Solul mai nisipos este ideal

Are foarte mare importanță și pe ce tip de sol înființăm cultura. Nu plantăm oriunde, pentru că pentru căpșuni trebuie un sol care drenează foarte bine apa și umiditatea, cât mai nisipos.

Un arădean care a investit 5.000 euro în plantația de căpșuni a rămas din nou fără recoltă. „Am stropit, am avut folie anti-îngheț”

Căpșuna are rădăcina foarte fină. Orice cantitate de apă în exces omoară planta. Și ne întrebăm ce s-a întâmplat. S-a îmbolnăvit planta mea? Nu. De la exces de apă”, mai precizează fermierul.

Căpșunile sunt o cultură care poate avea nevoie de tratamente, însă acestea trebuie aplicate preventiv, înainte de fructificare. „Orice plantă e predispusă la boli. Și noi, oamenii, și noi suntem predispuși la anumite lucruri. Răcim, ne curge nasul. E normal. Dar toate tratamentele trebuie făcute preventiv. Ce înseamnă preventiv? Eu, dacă începe recoltarea la 1 aprilie, deja la sfârșitul lunii februarie am terminat toate tratamentele”, a mai adăugat fermierul.

Cum le plantăm

Dacă plantele le alegem dintr-o cultură existentă, trebuie să știm că pot fi folosite doar plantele noi, pentru că plantele mature, din cultura veche, își pierd în timp calitățile, acesta fiind motivul pentru care, de la un an la altul, fructele sunt mai mici iar gustul are de suferit.

Se plantează pe bilioane. Se ridică pământul, exact pentru drenare, ce aminteam mai devreme”, a mai arătat fermierul.

În timpul anului cultura de căpșuni necesită îngrijire, deși operațiunile nu sunt complicate. Platele trebuie protejate - curățate de buruieni, îndepărtate frunzele uscate pentru a nu aduce putregaiul în plantă.

„O plantă care e sănătoasă se vede. O plantă care nu e sănătoasă, care are ceva, se vede de asemenea. La planta de căpșun, întotdeauna dacă vreți să vedeți dăunători, vorbim de insecte, de orice fel de dăunător, trebuie frunza luată și întoarsă pe dos. Pe partea de dos a frunzei sunt toți dăunătorii, acolo se adună”, a mai indicat fermierul.

Dacă ne confruntăm cu o astfel de problemă, analizăm frunza și fie facem o fotografie cu telefonul, fie mergem cu frunza la magazinul de produse fitosanitare pentru diagnostic și tratament.

Există și produse bio, și fungicide și insecticide. Sfatul trebuie să vină din partea specialistului”, a mai precizat fermierul.

Cultura de căpșuni în spațiu protejat este mai predispusă la a dezvolta putregai, din cauza umidității, în schimb cultura în aer liber se comportă, cel puțin din acest punct de vedere, mai bine.

O plantă de căpșun este ideal să fie exploată un singur an, sau cel mult doi. „După doi ani, planta îmbătrânește. Îmbătrânind planta, fructul nu mai are mărime, nu mai are culoare, nu mai are gust, nu mai are dulceață. Eu țin plantele un singur sezon”, a mai precizat fermierul Florinel Mădularu.

Putem alege pentru reînnoirea plantației fie plante pe care le achiziționăm de la furnizori care ne oferă siguranța că ne vând ceea ce de dorim, fie folosind plăntuțele care se dezvoltă din plantele mature. „Pe cele tinere putem să le luăm și să le replantăm. Din stoloni. Dar, atenție, o plantă de căpșun face stoloni în primul an de la plantare. În al doilea și al treilea an deja stolonii sunt mai puțini și ei sunt mai puțin calitativi”, a mai precizat fermierul.

