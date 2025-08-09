search
Sâmbătă, 9 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cine a fost George Pomuț, românul care s-a implicat în achiziționarea statului Alaska de la ruși de către SUA

0
0
Publicat:

În 1867, SUA au achiziționat statul Alaska de la Imperiul Rus pentru 7.2 milioane de dolari (129 de milioane de dolari în 2023). La negocieri a participat și George Pomuț, general româno-american.

George Pomuț/FOTO: Wikipedia
George Pomuț/FOTO: Wikipedia

Perioada 1740-1800 a fost una marcată de incursiuni rusești în Alaska, o zonă îndepărtată, dar de mare valoare datorită blănurilor de zibelină. În această perioadă, comerțul cu blănuri aducea aproximativ 10% din veniturile Imperiului Rus, iar entuziasmul rușilor de a coloniza aceste teritorii era evident. Comandantul rus Grigori Șelihov a fost cel care, în 1784, a înființat prima așezare permanentă pe insula Kodiak, dar ambițiile sale nu au fost susținute de curtea imperială.

De-alungul deceniilor, provocările logistice și lipsa de resurse au erodat colonizarea rusească. În plus, competiția din partea Marii Britanii și o serie de eșecuri diplomatice, inclusiv o încercare de negociere a comerțului cu Spania, au subminat ambițiile imperiului rus.

Așezarea fortului Ross în California, la sud de Alaska, a fost ultima încercare de expansiune a Rusiei în America, dar, din cauza problemelor economice și a instabilității interne, acest avanpost nu a putut supraviețui mult timp.

A început să devină evident că Alaska era un teritoriu costisitor de menținut și că Rusia nu putea să-l apere, mai ales în fața unei posibile amenințări din partea Marii Britanii, care controla deja aproape întreaga coastă vestică a Americii de Nord.

În 1841, Rusia a vândut Fort Ross unui emigrant elvețian, John Sutter, iar în 1867 a avut loc vânzarea oficială a Alaskăi către Statele Unite pentru suma de 7,2 milioane de dolari, o afacere care la început a fost privită cu scepticism de mulți americani.

Rusia pierdea astfel o provincie îndepărtată, dar pentru Statele Unite, achiziția Alaska a fost o oportunitate de a-și extinde teritoriul și a controla o mare parte din țărmul Pacificului, esențial pentru strategia lor de expansiune în secolul XIX.

George Pomuț, implicat în negocierile pentru vânzarea Alaskăi către SUA

George Pomutz s-a născut în Regatul Ungariei, Imperiul Austriac, în orașul Gyula (în română: Giula), județul Békés, într-o familie de etnie română ortodoxă, părinții săi fiind Ioan (fiul lui Dica, fierar) și Victoria.

Familia provenea inițial din Négyfalu (Săcele, Siebendörfer), lângă Brassó (Brașov, Kronstadt) din Transilvania, stabilindu-se în Gyula în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.

Împreună cu un mic grup de 30 de camarazi, George Pomuţ a părăsit portul Hamburg, ajungând la New York la 24 februarie 1850, unde a rămas numai câteva luni. De aici, împreună cu un alt român, bănăţeanul Drahoş (Dragoş), cu câţiva revoluţionari maghiari, emigranţi şi ei, au hotărât să se îndrepte spre Vest.

Grupul de emigranţi s-a stabilit în localitatea Keokuk din statul Iowa, unde au primit în stăpânire un loc sălbatic. Mica lor colonie a primit numele de ”New Buda” şi se afla la sud de localitatea Burlington. Acest oraş era doar plănuit de către emigranţi, el neexistând niciodată ca aşezare urbană.

Citește și: Românul care a negociat Alaska pentru Statele Unite. Viaţa de film a generalului George Pomuţ, devenit erou american

În 1855, Pomuț a obținut cetățenia americană, moment în care a cumpărat, sprijinit de către un om bogat, Tall, pe care l-a cunoscut atunci, terenuri întinse de pământ.

Începuse să trăiască chiar în lux, când în anul 1859 a oferit găzduire unui prieten venit din Europa. La începutul războiului de secesiune, Pomuţ putea fi considerat un om bogat: era proprietarul unor întinse suprafeţe de pământ, avea o fermă, realiza venituri frumoase din concesionarea unor exploatări miniere, construise o şosea pentru o mai bună circulaţie în Vestul încă sălbatic. 

S-a înrolat ca voluntar în Armata Uniunii

În 1861, George Pomuț s-a înrolat ca voluntar în Armata Uniunii (nordul aboliţionist) pentru a-şi susţine ideile sale generoase. A fost acceptat ca locotenent în cadrul Regimentului 15 de Infanterie din Iowa, compus din peste 1.000 soldaţi şi 37 ofiţeri, sub comanda colonelului Reid.

Pomuţ a fost promovat ca locotenent major şi apoi adjutant. Era apreciat în mod particular datorită calmului şi curajului său. A devenit erou încă din viaţă prin faptele sale de arme din luptele purtate între Nord şi Sud.

Doi ani mai târziu, românul a fost promovat la gradul de maior, iar apoi în mai 1864, la începutul Bătăliei pentru oraşul Atlanta, generalul Frank P. Blair îl aduce la Cartierul General al Armatei Nordiste şi îl avansează la gradul de “Provost Marshall” al Regimentului 17.

După război, în 16 februarie 1866, George Pomuţ a fost numit în funcţia de consul al Statelor Unite la Sankt Petersburg (Rusia). Succesorul preşedintelui Ulysses Grant, preşedintele Rutherford B. Hayes l-a promovat pe Pomuţ la rangul de consul general în anul 1874.

Pomuț l-a convins pe ţarul Alexandru al III-lea să se debaraseze de Alaska

Motivele păstrării sale în această poziţie timp de 12 ani l-au reprezentat calităţile şi abilităţile sale diplomatice. A fost foarte apreciat deoarece cunoştea bine nu mai puţin de 8 limbi străine.

Având o contribuție remarcabilă în relațiile americano-ruse, Pomuț a participat la negocierile din cadrul „afacerii Alaska” din 30 martie 1867, în cadrul cărora l-a sfătuit pe ţarul Alexandru al III-lea să se debaraseze de acest teritoriu din componenţa imperiului rus, invocând argumente diverse, precum lipsa de vegetaţie, condiţiile atmosferice nefavorabile, nepopularea etc..

Negocierea a fost făcută tot de el, astfel că Alaska a fost vândută Statelor Unite. Discuţiile s-au încheiat la patru dimineţa, în 30 martie 1867.

Deşi a fost rechemat în America, după ce şi-a încheiat misiunea diplomatică în anul 1878, el a rămas în Rusia. Motivul sau motivele nu sunt cunoscute nici astăzi. Chiar şi moartea lui este enigmatică. În SUA nu se știe altceva decât că a murit în sărăcie la 12 octombrie 1882 în orașul Sankt Petersburg.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
digi24.ro
image
Cum se vor face plățile de la Pilonul II după pensionare. Guvernul justifică schimbarea sistemului prin speranța de viață
stirileprotv.ro
image
Alertă meteo: Septembrie ca niciodată în România! Ce se întâmplă în București? Nu rata prognoza meteo actualizată!
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
Prima țară din lume condusă de inteligența artificială. Figuri marcante ale istoriei sunt readuse la viață 100% digital
fanatik.ro
image
„Mormântul paralel” al lui Iliescu de la Sfânta Vineri: criptă din marmură neagră cu inscripții ascunse
libertatea.ro
image
„Habar n-are despre ce vorbește”. Confuzie în discuțiile dintre Witkoff și Putin: trimisul lui Trump ar fi înțeles greșit ce vrea Rusia
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
Ce a postat Alex Băluță pe internet, după ce a plecat "pe ușa din spate" de la FCSB
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
observatornews.ro
image
Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute înainte de accident
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
playtech.ro
image
Orașul din Europa care a fost invadat de șobolani uriași. Unele rozătoare au mărimea unei pisici
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Confirmat! Prezentatorul cu 1.500.000€ salariu a semnat cu alt post de televiziune, după 26 de ani
digisport.ro
image
Pilonul II de pensii, de la Dragnea la Bolojan – un drum lung, dar cu aceeași destinație
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Bărbatul care a pierdut 350 milioane dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la gunoi renunță după 12 ani de...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit Alexandru! Avea doar 22 de ani. S-a stins în urma unui accident stupid, în Vrancea
romaniatv.net
image
Alertă de la bancă! Ai un card? Riști să pierzi toți banii!
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
click.ro
image
Domnitorul român, studiat la școală, care era considerat de mulți un psihopat, mânat de impulsuri violente. A fost trădat de doctorul său și a avut parte de un sfârșit îngrozitor
click.ro
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
Baia de sânge de la Melbourne jpeg
Baia de sânge de la Melbourne
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii protejate de Dumnezeu după Luna plină în Vărsător din august 2025. Sunt ocrotite de îngeri și au parte de surprize uriașe
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională

OK! Magazine

image
Prințesele care pot deveni noile staruri ale familiei regale britanice! Viitorul lor e strălucit, mai ales că sunt apropiate monarhului

Click! Pentru femei

image
Ce are în bagaj? Soțul lui Nicole Kidman nu urcă în avion fără acest obiect!

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?