Ce spune psihologia despre persoanele care poartă un parfum diferit în fiecare zi

Alegerea parfumului nu este niciodată întâmplătoare. Psihologii explică de ce unii oameni optează pentru arome diferite în fiecare zi și ce poate dezvălui acest obicei despre emoțiile și personalitatea lor.

Psihologii consideră parfumurile ca pe niște „semnături olfactive”. Schimbarea zilnică a miresmei poate arăta dorința unei persoane de a-și exprima stările emoționale variabile sau nevoia de a-și afirma libertatea și individualitatea.

Conform revistei Elle, psiholoaga Julie Walash-Messinger explică că alternarea parfumurilor ajută la gestionarea emoțiilor și chiar la „rescrierea” memoriei olfactive. Ea oferă exemplul unei despărțiri: După o despărțire, o persoană poate evita parfumul asociat cu fostul partener, alegând alte miresme care să marcheze un nou început.

Legătura dintre parfum și memorie

Mirosul și amintirile sunt strâns legate în psihologie. Scriitorul francez Marcel Proust descria în romanul său - „În căutarea timpului pierdut” cum aroma unei prăjituri (madeleine) îl transporta instantaneu în copilărie.

Neuroștiința confirmă acest fenomen. Potrivit specialistului Alfredo Fontanini, căile olfactive activează direct sistemul limbic, zona creierului responsabilă de emoții și amintiri. Astfel, un parfum poate fi o punte către trecut sau un instrument pentru a crea noi asocieri pozitive, relatează Click!.

De ce unii oameni aleg mai multe parfumuri

Psihologii identifică mai multe motive pentru care oamenii aleg arome diferite:

Pentru a reflecta starea de spirit - de exemplu, un parfum citric într-o zi energică sau note lemnoase într-o zi mai contemplativă.

Pentru a evita monotonia - o singură aromă poate deveni previzibilă sau plictisitoare.

Pentru a marca momente importante - un parfum nou poate simboliza o etapă sau o schimbare personală și profesională.

Pentru a controla amintirile - unele persoane evită parfumurile care le trezesc emoții dureroase și aleg arome care induc liniște sau bucurie.

Folosirea mai multor parfumuri nu este doar o chestiune de stil, ci o strategie subtilă prin care oamenii își gestionează emoțiile, amintirile și identitatea. Așa cum hainele transmit un mesaj despre cine suntem, parfumurile reprezintă un limbaj invizibil care spune lumii ce simțim, zi de zi.