„Parfum. O istorie grandioasă”, cartea care transformă istoria într-o experiență olfactivă

Elisabeth de Feydeau semnează volumul „Parfum. O istorie grandioasă”, o călătorie prin culturi și epoci unde aromele devin artă, istorie și seducție

Parfumul, mai mult decât o esență, o parte din istoria lumii

De la primele rășini arse în templele Orientului Antic, până la flacoanele rafinate create de casele Dior sau Chanel, parfumul a însoțit omenirea în toate momentele definitorii ale evoluției sale.

Volumul „Parfum. O istorie grandioasă”, apărut la editura Baroque Books, este o lucrare spectaculoasă semnată de istoricul Elisabeth de Feydeau, doctor în istorie și consultant pentru branduri legendare precum Guerlain, Chanel sau Dior.

Cartea explorează rolul parfumului ca ofrandă sacră, medicament, simbol al seducției și, mai ales, expresie a libertății feminine.

O călătorie culturală prin aromele lumii

Structurat ca o frescă a civilizației prin prisma miresmelor, volumul aduce în prim-plan întâlniri surprinzătoare: de la Cleopatra, care a transformat parfumul într-o armă a puterii și iubirii, până la Nicole Kidman, imaginea parfumurilor moderne.

Cititorul descoperă felul în care marile case – Coty, Guerlain, Chanel, Yves Saint Laurent – au marcat epoci și au creat standarde ale rafinamentului.

Sunt rememorate momentele în care parfumurile au devenit sinonime cu emanciparea: Tabac Blond, lansat de Caron în 1919, a întruchipat eleganța androgina și independența femeilor care fumau țigarete cu tutun blond și refuzau convențiile sociale.

René Lalique și flaconul devenit bijuterie

Un capitol aparte este dedicat celebrului bijutier René Lalique, cel care a revoluționat modul în care parfumul era prezentat lumii. Pentru el, flaconul nu era doar un recipient, ci o operă de artă în sine: cristal, fildeș și pietre semiprețioase se întâlneau în creații spectaculoase, ce dădeau parfumului un plus de noblețe și mister.

În peste 400 de flacoane concepute, Lalique a transformat obiectul utilitar într-o bijuterie atemporală, menită să prelungească experiența olfactivă în cea vizuală și tactilă.

O carte-eveniment pentru simțuri

„Parfum. O istorie grandioasă” nu este doar o lucrare de istorie culturală, ci o experiență completă. Imaginile provenite din arhive prestigioase, printre care Larousse, dau volumului o valoare vizuală aparte, iar calitatea hârtiei și grafica elegantă îl transformă într-o adevărată carte-bijuterie.

Elisabeth de Feydeau nu se limitează la informație, ci oferă o narațiune captivantă, care face din lectură o aventură senzorială. Parfumul este prezentat ca un limbaj universal, capabil să transmită emoții, să definească epoci și să redea libertatea femeii.

Publicată în România de Baroque Books, cartea este disponibilă pentru comandă online și în librării. Este mai mult decât o istorie a parfumului: este o invitație de a descoperi cum aromele au scris poveștile lumii și cum fiecare femeie își regăsește o parte din identitate prin mirosurile care o definesc.