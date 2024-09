Cum poți distinge produsele cosmetice autentice de cele contrafăcute

De mulți ani, oamenii de afaceri fără scrupule copiază parfumuri și produse cosmetice de lux, care sunt populare și apreciate de consumatori. Ei aleg de fapt să copieze succesul comercial al produsului original de pe piață.

Astăzi, un număr mare de parfumuri și de soiuri de cosmetice 100% originale sunt vândute în lume, în fiecare an. Totuși, oamenii pot cumpăra fără să știe și produse contrafăcute, din domeniul parfumurilor de nișă, a căror popularitate crește an de an.

Producătorii nu încetează să ne uimească, completând constant rafturile magazinelor cu produse noi, cu ingrediente naturale și tehnologii inovatoare. Fiecare persoană se străduiește să fie atractivă și bine îngrijită, ceea ce înseamnă că este necesar să aleagă cu înțelepciune parfumurile și produsele cosmetice, să le deosebească pe cele originale de cele false.

Cum să distingi produsul original de un fals?

Potrivit unor estimări realizate în ultimii ani, aproximativ 50% din toate parfumurile sunt contrafăcute. Costul acestor produse este redus foarte mult, prin înlocuirea ingredientelor originale cu analogi ieftini. Unii oameni de afaceri vând astfel de produse contrafăcute la un preț mai mic decât cel real, iar avantajele pe care le obțin sunt mari. Prețul mic se explică prin mulți factori: forța de muncă este mai ieftină, ingredientele sunt mai slabe (aromele se evaporă după o oră), ambalajul este de calitate mai mică (la el se văd reziduuri de lipici), iar sticla are imperfecțiuni mai ales la interior.

Pentru a avea un parfum original trebuie să fii atent, să știi să deosebești un produs fals de unul original, astfel să nu fii dezamăgit și să nu-ți irosești banii.

La prima vedere, când ai în fața ta două parfumuri – original și fals – cu aceeași denumire, poți depista câteva diferențe semnificative și anume:

· Cel original este vândut în magazine online de renume cu parfumuri și cosmetice de lux, are sticla de 30 ml sau de 50 ml, foarte rar de 100 ml, iar prețul este destul de mare

· Parfumul fals este vândut pe site-uri de cumpărături comune, are sticla de 100 ml și costul mic.

Contează foarte mult și calitatea ambalajului, în evaluarea autenticității unui parfum. La un parfum original, învelișul exterior este neted, subțire, transparent, fin, fără reziduuri de lipici și se potrivește strâns pe cutie. O diferență este dată și de calitatea textului imprimat pe ambalajul original al unui parfum de marcă; acesta este realizat cu o vopsea de calitate premium, bogată și uniformă, care nu se șterge și nu se deteriorează prin frecare cu degetul sau în contact cu acetona. Toate literele sunt pictate perfect, clar, elegant și corect.

Alte aspecte importante pentru a distinge un parfum original de unul fals:

· Un parfum original are un miros floral mai intens și persistent, durează cam 6 ore și are flaconul închis ermetic; un parfum fals are mirosul puțin aspru și intruziv, pare a fi artificial, iar de-a lungul timpului capacul nu se mai fixează bine pe recipient

· La un parfum original apar informații despre volumul sticlei, țara de origine, data fabricației, concentrația de aromă, numele de marcă, compoziția produsului și numărul de serie

· Mărcile nu aleg la parfumuri originale tonuri de culori foarte strălucitoare, sau ingrediente care pot păta pielea și hainele; o culoare prea bogată a parfumului poate indica faptul că acesta este un fals

· Durabilitatea unui parfum 100% original este mare, depinde de compoziția sa și de condițiile de utilizare; dacă aroma unui parfum dispare după o oră, atunci cel mai probabil, acesta este un produs contrafăcut.

Dacă vrei să ai un parfum 100% original, trebuie să te aștepți ca el să aibă și un preț mai mare, în funcție de volum. Costul unui parfum de lux depinde de calitatea ingredientelor sale și de marcă. Nu rata ocazia de a profita de promoțiile care apar în fiecare lună și de a deveni proprietarul unui parfum de lux cu Notino cod reducere, care să te bucure și să rămână în memoria unei persoane importante pentru tine. În e-shop-ul Notino apar frecvent oferte și promoții care merită analizate, astfel poți cumpăra produse 100% originale, la prețuri rezonabile.