Casă părintească, transformată în adăpost pentru carantinați și ucraineni. Povești de succes ale femeilor Aradului FOTO

O parte dintre femeile de succes ale Aradului și-au etalat poveștile de viață la un eveniment organizat de Camera de Comerţ. Cei prezenți au putut afla cum te poți reinventa și ajuta pe ceilalți, în clipele de cumpănă.

Este vorba despre Tina Pintea, o arădeancă inimoasă care și-a schimbt cariera și și-a transformat casa părintească în pensiune.

Tina și soțul ei au făcut din casa părintească o pensiune de trei stele, care are tot ce este nevoie pentru a te simţi confortabil. Totul a început în anul 2016 când Doru, fost poliţist, şi Tina, care a lucrat ca laborant CTC la un siloz de cereale, dar şi ca gradator de cereale, s-au apucat de afaceri. În ani s-a arătat că nu au ales un drum greșit, deoarece pensiunea aflată în cartierul Grădiște a fost recunoscută și premiată în numeroase rânduri.

„Am transformat locuința personală în pensiune. Ideea a venit din faptul că fiind casa mare, cheltuielile erau enorme. Atunci ne-am gândit să facem ceva. Deşi nu am avut nimic de-a face cu acest domeniu, am vrut să încercăm. După moartea părinţilor am dat un plus de valoare acestei locaţii“, declară Tina.

Mai mult de atât, în pandemie Tina a fost prima femeie din Arad care a spus că pensiunea va fi la dispoziția carantinaților. Când a venit războiul din Ucraina, la fel, ușa a fost deschisă femeilor cu copii care fugeau din calea armelor. Și în ziua de astăzi, acestea sunt cazate la pensiunea ei și lucrează într-o fabrică din Arad.

Despre modul în care o femeie alege să se implice într-o afacere și în familie s-a vorbit în cadrul celui de-al treilea eveniment din cadrul Clubului de Business. Este însă pentru pirma dată a fost scoasă în evidența femeia într-un mod inedit. Tema din această lună a celebrat implicarea femeilor în diverse domenii de activitate, iar în cadrul evenimentului a avut loc şi o tombolă cu 10 premii: manichiură – pedichiură, machiaj profesionist, cursuri CCIA Arad, torturișsi produse cosmetice.

Evenimentul care a purtat denumirea „Primăvara începe cu tine, Femeie!” a fost deschis de preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad, Gheorghe Seculici: „Luna martie a acestui an aduce cu sine cel de-al treilea eveniment din cadrul clubului de business al CCIA Arad. Evenimentul de astăzi reuneşte doamne cu rezultate deosebite în viaţa economicăşi socială şi care aduc schimbări pozitive şi plus valoare mediului de afaceri şi comunităţii. Este un eveniment creat pentru recunoaşterea excelenţei feminine”.

Cele care au vorbit despre viața lor au fost: Geanina Pistru – director adjunct Compania de Apa și om politic, Garofița Popa – manager GAL Podgoria Miniș-Maderat, Oana Pârvulescu – director DAS Arad, Tina Pintea - manager pensiunea Dorotin, Marcela Vasile – realizator emisiune TV chef Marcela, Cati Pascal – director vanzari Oriflame. De asemenea au fost prezentate Mercedes Mihaly Deak – manichiurist și formator, precum și Daiana Popa, artist make-up.

Evenimentul a fost moderat de Carmen Crișan, manager departament formare profesională. „«Primăvara începe cu tine, femeie !» a fost un eveniment dedicat leadershipului feminin. Evenimentul a fost concentrat în jurul ideii- «Victoria aparține celui perseverent.» – Napoleon Bonaparte. Orice lucru pe care ni-l propunem poate să fie realizat, totul pornind de la ambiția și perseverența noastră, de la credința în Dumnezeu. «Reușita» nu este condiționată de vârstă, etnie, sex sau alte «piedici» tradiționale”, a declarat Carmen Crișan.

Momente emoționante

Au fost momente emoționante, multe aplauze, multe povești și chiar lacrimi.

Tina Pintea a vorbit și despre o a doua locație pe care o administrează fiica ei, împreună cu soțul mexican care a ales să se mute în Arad după căsătorie. Pentru că soțul fiicei este și artist, acesta alături de magicianul Cătălin Pintea au adus zâmbete pe fețele celor prezenți.

Evenimentul face parte din programul CCIA Arad pentru anul 2023 de informare și instruirea agenților economici cu privire la reglementăr interaţionale și europene în diferite sectoare de activitate.

„Fiecare femeie poate să fie fericită! Cu acest gând, am participat la evenimentul «Primăvara începe cu tine, femeie!». Am vorbit despre experiența mea ca persoană publică, dar și de mamă. Aș vrea să înțeleagă foarte clar fiecare domnișoară, fiecare doamnă că viața de familie se poate îmbina fericit cu responsabilitățile profesionale. Fericirea, starea de bine, împlinirea le putem realiza, ca femei independente și puternice. Sunt o persoană activă care în ultimii ani am reușit să conving foarte multe doamne să aibă curajul de a veni spre politică sau spre administrație, adică să își asume responsabilități și să se implice pentru a schimba lucrurile în bine în jurul nostru”, este mesajul Geaninei Pistru.

La întâlnire au participat și câțiva domni, invitați, printre care prof. Anton Ilica, care a vorbit despre lirica feminină românească. Seara s-a încheiat după mai bine de două ore jumătate prin ciocnirea unui pahar de șampanie, în cinstea femeilor, în primul rând.