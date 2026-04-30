Fostă închisoare transformată în casă de lux. Prețul cu care se vinde acum clădirea

O fostă închisoare din Marea Britanie, dotată cu celulele originale, a fost transformată într-o locuință modernă, cu facilități de lux. Construcția din 1846 a fost scoasă la vânzare pentru suma de 883.000 de euro.

Imobilul a funcționat și ca Judecătorie de Magistrați până în 1890, când a avut loc ultimul proces, fiind ulterior închisă. De atunci, a trecut printr-o serie de transformări: după ce a fost folosită inițial ca spațiu de birouri, clădirea a fost transformată într-o vilă de lux în anul 2023. Este vorba despre fostul tribunal și închisoare din Berwick-upon-Tweed, Northumberland, Marea Britanie.

Casa oferă o suprafață utilă de aproximativ 300 de metri pătrați distribuiți pe trei etaje. Dispune de patru dormitoare duble, trei băi, o bibliotecă și o sufragerie generoasă, scrie presa locală.

Zona unde deținuții erau ținuți în spatele gratiilor găzduiește acum o bucătărie open-space, un birou, o sală de fitness și un spațiu pentru depozitarea încălțămintei.

Spațiul unde erau procesați infractorii include acum o spălătorie, o toaletă și un spațiu de depozitare separat.

Curtea unde deținuții își făceau exercițiile fizice a fost transformată într-o curte interioară elegantă, ideală pentru primirea oaspeților, potrivită pentru evenimente în aer liber.

Zona grajdurilor, unde ajungeau caii poliției și dubele trase de cai a devenit o parcare acoperită.

Deși infractorii victorieni îndurau condiții aspre, noile celule beneficiază acum de încălzire prin pardoseală.

Elemente originale ale clădirii au fost păstrate pentru a conserva caracterul istoric. Celulele vechi, ferestrele adânc încastrate, podelele din piatră și tavanele înalte oferă o atmosferă distinctă, însă condițiile au fost modernizate semnificativ, inclusiv prin instalarea încălzirii în pardoseală.

Agenția imobiliară care gestionează vânzarea descrie proprietatea drept „o oportunitate rară de a deține o clădire istorică protejată, care îmbină patrimoniul cu confortul modern”.