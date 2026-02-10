search
Marți, 10 Februarie 2026
„Acești copii își vor schimba numele peste 18 ani". Dezbatere pe social media provocată de o femeie care și-a botezat ciudat copiii

Publicat:

Numele neobișnuite alese de influenceriță pentru copiii săi au provocat o adevărată dezbatere pe social media, unii internauți comparându-le cu universul „Hunger Games”, în timp ce alții le apreciază originalitatea și curajul de a ieși din tiparele tradiționale.

Influencerita a ales nume neobişnuite pentru copiii săi. FOTO: Instagram/Rydel Funk
Influencerita a ales nume neobişnuite pentru copiii săi. FOTO: Instagram/Rydel Funk

Într-o lume dominată de nume obișnuite, tot mai multe celebrități și influenceri aleg să se îndepărteze de convențional. Când Gwyneth Paltrow și-a botezat fiica Apple (Măr), în 2004, alegerea a părut șocantă la vremea respectivă. Astăzi, însă, nume neobișnuite au devenit o normalitate, mai ales la părinţii cu mar vizibilitate în mediul online.

Cu toate acestea, numele Sugar Lover, ales de Rydel Funk, o cunoscută influenceriţă şi cântăreaţă, pentru mezina sa, a provocat reacții împărțite în mediul online. Unii internauți au criticat alegerea, considerând-o exagerată sau nepotrivită pentru copil, în timp ce alții au lăudat originalitatea și curajul de a ieși din tiparele convenționale, relatează Mirror.

„În fiecare zi ne apropiem mai mult de momentul în care «Hunger Games» devine realitate”, a comentat un utilizator, reflectând ironia și șocul generate de decizia influenceriței.

Rydel Funk, muziciană și influenceriță, a anunțat anul trecut nașterea fiicei sale pe Instagram. Mezina, Sugar Lover, a împlinit între timp un an, iar alegerea numelui a împărțit publicul între critici și admiratori. Numele complet al copilului este Sugar Lover Funk.

Utilizatoarea de Instagram @hifortesa a publicat un videoclip despre numele Sugar Lover, subliniind cât de fascinant este fenomenul influenței celebrităților asupra părinților și comunităților online.

„Este un adevărat studiu sociologic despre felul în care cultura coboară de la celebrități și alte persoane cunoscute”, a comentat aceasta, evidențiind modul în care numele copiilor pot reflecta tendințele și valorile sociale.

Reacțiile fanilor

Unii au rematcat faptul că părinții ar trebui să se gândească la viitorul copiilor lor. „Părinții își numesc copiii fără să se gândească că într-o zi vor fi adulți”, a comentat un utilizator.

 „Acești copii își vor schimba numele peste 18 ani”, a adăugat altcineva.

În același timp, o parte a publicului a sărit în apărarea mamei, subliniind că unii părinți aleg nume unice pentru ca micuții lor să iasă în evidență.

„Să nu uităm că unii părinți vor să le dea copiilor nume unice; respectați asta, vă rog!”, a comentat un internaut, în timp ce un altul a scris: „Nu mai râdeți de ea; își iubește copiii și aceste nume, iar eu sunt fanul ei”.

Ce nume au cei patru copii

Rydel Funk are patru copii, fiecare cu nume la fel de neobișnuite: Super, Sweetie (Dulceață), Storm (Furtună) și Sugar (Zahăr).

Alegerea lor a stârnit speculații online, unii fani întrebându-se dacă aceste nume sunt reale sau doar pseudonime folosite pentru a proteja identitatea copiilor în mediul digital.

„Sunt curios: mai crede cineva că acestea nu sunt numele reale ale copiilor și că sunt folosite doar pentru conținutul online, ca să le protejeze identitatea?”, a scris un utilizator, ilustrând dilema dintre viața publică și intimitatea copiilor celor influenți.

Prin alegerea acestor nume, Rydel Funk nu doar că iese din tiparele convenționale, dar deschide și o dezbatere mai amplă despre influența celebrităților asupra culturii numelor, libertatea de exprimare în parenting și modul în care societatea percepe creativitatea în numirea copiilor.

Reacțiile împărțite demonstrează că, pentru unii, originalitatea este admirată, iar pentru alții, poate părea exagerată sau nepotrivită.

