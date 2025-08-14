search
Joi, 14 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

O influenceriță câștigă o avere testând fidelitatea bărbaților: „Uneori e nevoie doar de un selfie și un emoji”

0
0
Publicat:

O influenceriță de 29 de ani, cunoscută sub numele de Lana Madison, a găsit o metodă inedită de a câștiga bani: ajută femeile să afle dacă partenerii lor le sunt infideli.

Influenceriță care ajută femeile să-și prindă partenerii infideli FOTO: Instagram / Lana
Influenceriță care ajută femeile să-și prindă partenerii infideli FOTO: Instagram / Lana

O tânără influenceriță de 29 de ani, care și-a schimbat aspectul fizic prin operații estetice în valoare de 150.000 de dolari, bani proveniți din donații online, a găsit o metodă neobișnuită de a face bani: ajută femeile să-și testeze fidelitatea partenerilor.

Cu zeci de mii de urmăritori pe rețelele sociale, Lana Madison a ajuns rapid în atenția femeilor care vor dovezi concrete despre eventualele infidelități ale soților sau iubiților lor.

„Îmi trimit mesaje private și îmi cer să flirtez online cu iubitului sau soțul lor, ca să afle dacă acesta calcă strâmb”, a declarat Lana Madison pentru New York Post.

Spoiler alert – mulți dintre ei o fac. Nu am intenționat să devin o capcană de aur în viața reală. Dar, odată ce câteva fete online au văzut cum arăt și ce fac, au realizat că sunt tentația supremă. Dacă iubitul tău rezistă avansurilor mele, e de treabă, iar dacă nu, atunci ai răspunsul. Nu sunt aici să stric relații, doar le ofer femeilor dovezi”, a mai explicat ea.

Cum funcționează metoda ei

Madison nu-și promovează serviciile în mod agresiv, însă vestea circulă rapid. Se spune că percepe aproximativ 5.000 de dolari pentru a testa fidelitatea unui bărbat, folosind informații disponibile pe social media sau din telefonul acestuia. În câteva ore, ea trimite mesaje private și oferă dovezi despre orice flirt sau intenții necurate.

Uneori e nevoie doar de un selfie și un emoji. Am avut bărbați care au încercat să se întâlnească cu mine în aceeași noapte. E sincer șocant cât de repede cedează unii, a mărturisit Madison.

O clientă care i-a cerut ajutorul a izbucnit în lacrimi după ce a primit captura de ecran. „Știam, doar aveam nevoie de dovadă”, i-a spus femeia lui Madison.

Influenceriță care ajută femeile să-și prindă partenerii infideli FOTO: Instagram / Lana
Imaginea 1/5: Influenceriță care ajută femeile să-și prindă partenerii infideli FOTO: Instagram / Lana
Influenceriță care ajută femeile să-și prindă partenerii infideli FOTO: Instagram / Lana
Influenceriță care ajută femeile să-și prindă partenerii infideli FOTO: Instagram / Lana
Influenceriță care ajută femeile să-și prindă partenerii infideli FOTO: Instagram / Lana
Influenceriță care ajută femeile să-și prindă partenerii infideli FOTO: Instagram / Lana
Influenceriță care ajută femeile să-și prindă partenerii infideli FOTO: Instagram / Lana

Critici și justificări

Online, multe persoane o critică pentru că se amestecă în viața cuplurilor, însă Lana susține că rolul ei este acela de detectiv particular. Ea menționează că păstrează totul la nivel profesional, nu se întâlnește niciodată cu bărbații vizați, iar fiecare pas este discutat în prealabil cu clienta.

E incredibil câți bărbați nici măcar nu ezită să cedeze tentației. Eu nu contactez pe nimeni fără motiv. Aceste femei vin la mine și, sincer, le înțeleg, și eu aș vrea să știu”, a adăugat influencerița.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertismentul lui Miruță: Nu mai sunt bani pentru salarii!
digi24.ro
image
Cele cinci condiții esențiale pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au transmis lui Trump pentru un acord de pace
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Restricții pentru camioane de Sfânta Maria: Circulația interzisă pe principalele drumuri spre litoral și munte
mediafax.ro
image
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
fanatik.ro
image
Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”
libertatea.ro
image
Putin vrea să-l intimideze pe Trump cu „Cernobîlul zburător”. Rușii, gata să testeze „Skyfall”, racheta cu propulsie nucleară
digi24.ro
image
Internaționalul kosovar care preferă o Dacia Sandero: „Îți faci treaba” » Ce adversar suplimentar va avea FCSB diseară
gsp.ro
image
Marquinhos a mers la microfon și a avut un mesaj pentru Donnarumma, după ce PSG a luat Supercupa fără el
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
Cât va plăti un român care a acumulat o pensie privată de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
observatornews.ro
image
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Direct! Luis Enrique a spus-o pe față, după ce PSG a revenit de la 0-2 cu Tottenham și a câștigat Supercupa
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost bătută crunt de doi bărbați într-un magazin din Craiova. Aceștia s-au enervat că s-a format coadă la casă
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate . Dispare plafonul de...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
EXCLUSIV PAPARAZZI Daniela Nane s-a căsătorit în secret cu tânărul iubit tenor, Octavian Ene. Actrița a ales o verighetă inedită GALERIE FOTO
mediaflux.ro
image
„Mama fotbalului kosovar”, Qeqa Krelani, mesaj pentru Gigi Becali: „O cupă de șampanie, nu una cu Paracetamol” » Ce zice despre români
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Hoții de la Untold. Cine sunt infractorii de la festivalul de muzică și ce obiecte prețioase au furat
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto Profimedia jpg
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Prințul care și-a pierdut virginitatea la 11 ani. O nouă carte, lansată azi, expune cele mai intime secrete de la palat

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Atenție, colesterolul ridicat se vede la genunchi și mâini!