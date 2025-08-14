O influenceriță câștigă o avere testând fidelitatea bărbaților: „Uneori e nevoie doar de un selfie și un emoji”

O influenceriță de 29 de ani, cunoscută sub numele de Lana Madison, a găsit o metodă inedită de a câștiga bani: ajută femeile să afle dacă partenerii lor le sunt infideli.

O tânără influenceriță de 29 de ani, care și-a schimbat aspectul fizic prin operații estetice în valoare de 150.000 de dolari, bani proveniți din donații online, a găsit o metodă neobișnuită de a face bani: ajută femeile să-și testeze fidelitatea partenerilor.

Cu zeci de mii de urmăritori pe rețelele sociale, Lana Madison a ajuns rapid în atenția femeilor care vor dovezi concrete despre eventualele infidelități ale soților sau iubiților lor.

„Îmi trimit mesaje private și îmi cer să flirtez online cu iubitului sau soțul lor, ca să afle dacă acesta calcă strâmb”, a declarat Lana Madison pentru New York Post.

„Spoiler alert – mulți dintre ei o fac. Nu am intenționat să devin o capcană de aur în viața reală. Dar, odată ce câteva fete online au văzut cum arăt și ce fac, au realizat că sunt tentația supremă. Dacă iubitul tău rezistă avansurilor mele, e de treabă, iar dacă nu, atunci ai răspunsul. Nu sunt aici să stric relații, doar le ofer femeilor dovezi”, a mai explicat ea.

Cum funcționează metoda ei

Madison nu-și promovează serviciile în mod agresiv, însă vestea circulă rapid. Se spune că percepe aproximativ 5.000 de dolari pentru a testa fidelitatea unui bărbat, folosind informații disponibile pe social media sau din telefonul acestuia. În câteva ore, ea trimite mesaje private și oferă dovezi despre orice flirt sau intenții necurate.

„Uneori e nevoie doar de un selfie și un emoji. Am avut bărbați care au încercat să se întâlnească cu mine în aceeași noapte. E sincer șocant cât de repede cedează unii”, a mărturisit Madison.

O clientă care i-a cerut ajutorul a izbucnit în lacrimi după ce a primit captura de ecran. „Știam, doar aveam nevoie de dovadă”, i-a spus femeia lui Madison.

→ Imaginea 1/5: Influenceriță care ajută femeile să-și prindă partenerii infideli FOTO: Instagram / Lana

Critici și justificări

Online, multe persoane o critică pentru că se amestecă în viața cuplurilor, însă Lana susține că rolul ei este acela de detectiv particular. Ea menționează că păstrează totul la nivel profesional, nu se întâlnește niciodată cu bărbații vizați, iar fiecare pas este discutat în prealabil cu clienta.

„E incredibil câți bărbați nici măcar nu ezită să cedeze tentației. Eu nu contactez pe nimeni fără motiv. Aceste femei vin la mine și, sincer, le înțeleg, și eu aș vrea să știu”, a adăugat influencerița.