Ce nume sunt interzise în România. În ultimii ani, părinții au propus prenume precum Televizor, Termopan sau Portocală

După cum se știe, părinții nu pot alege orice nume pentru copiii lor, deoarece Codul Civil impune limite clare pentru a proteja integritatea, reputația și bunăstarea minorilor.

Potrivit Articolului 84, alineatul 2, ofițerul stării civile poate refuza înregistrarea prenumelor indecente, ridicole sau care ar putea afecta ordinea publică și bunele moravuri.

Din 2011, ofițerii stării civile nu mai pot înregistra prenume asociate cu personalități istorice cunoscute pentru crime împotriva umanității sau dictaturi, cum ar fi: Adolf Hitler, Benito Mussolini, Iosif Stalin sau Vladimir Lenin. Numele istorice sau militare precum „Napoleon” nu sunt interzise, fiind considerate neutre sau tradiționale în alte culturi.

Deși numele „Osama” sau „Abu Bakr” individual pot fi acceptate, sunt interzise combinațiile „Osama bin Laden” sau „Abu Bakr al-Bagdadi”.

Părinții care aleg să-și numească copiii după personaje biblice sau mitologice trebuie să țină cont că nume precum Sfântul Petru, Hristos, Sântămări, Zeus, Isis, Thor, Satana sau Dracula nu sunt acceptate.

La fel se întâmplă și cu nume inspirate din cultura populară și universul supereroilor, precum Spider-man, Superman, Batman sau Iron Man. Scopul acestor restricții este protejarea minorilor de denumiri care le-ar putea afecta reputația sau le-ar putea stânjeni dezvoltarea socială.

În ultimii ani, părinții au propus prenume precum Amorel, Lămâia, Strugurel, Televizor, Rândunel, Struț, Termopan, Portocală, Papanaș, Expertiza, Sentiment-Brusli, Făt-Frumos, Leuștean, Semaforul, Milion sau Seif. Acestea sunt acum respinse de ofițerul stării civile.

Potrivit Anuarului Statistic al României din 2016, există mii de persoane cu prenume inspirate din animale, păsări, fructe, culori, copaci sau obiecte, dintre care cele mai frecvente sunt:

Curcă (4.618)

Bucă (2.996)

Flocea (1.728)

Păsărică (1.628)

Sula/Sulă (1.123)

Labă (881)

Nebunu (850)

Bounegru (611)

Alte exemple includ Polonic, Patron, Lămâia, Sfârc, Președinte sau Expertiza. Această listă reflectă creativitatea părinților, dar și necesitatea protecției copilului față de denumiri care îi pot afecta reputația sau integritatea.

