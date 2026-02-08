Video O influenceriță a ajuns la spital după ce s-a izbit de un gard cu un colac gonflabil

O influenceriță din Rusia a trecut printr-o experiență neplăcută la săniuș. A reușit să transforme incidentul într-o poveste spusă pe rețelele de socializare, pentru ca ceilalți să nu îi urmeze exemplul.

Clipul în care aceasta relatează accidentul a strâns rapid peste 20.000 de aprecieri și numeroase reacții din partea urmăritorilor.

Tânăra a povestit că, în timp ce cobora un deal cu un colac gonflabil, nu a mai reușit să controleze direcția și să se oprească la timp, izbindu-se violent de un gard metalic. Impactul i-a provocat o fractură de claviculă, fiind transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

„Poarta nu a avut de suferit”, a glumit influencerița Rimma.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Mulți i-au transmis mesaje de susținere și urări de însănătoșire grabnică, iar alții și-au amintit de propriile aventuri din copilărie.

„Îmi amintesc cum am supraviețuit noi săniușului în copilărie, ne dădeam cu capul în jos, întinși pe spate, pe acele dealuri uriașe?”, a scris un urmăritor. Un alt fan a comentat: „Cred că a fost distractiv, o amintire și o experiență de neuitat. Vei râde ani de zile. Însănătoșește-te curând, oasele tale se vor vindeca”, conform Pro TV.