search
Sâmbătă, 9 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Un nou studiu arată care sunt cele mai populare nume de bebeluși din Europa. Muhammad, cel mai întâlnit nume din Marea Britanie

0
0
Publicat:

Potrivit unei hărți cu cele mai populare nume de copii din Europa, în Marea Britanie, cel mai des întâlnit nume la băieți este Muhammad.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Noah este numele cel mai popular pentru băieții germani, potrivit hărții interactive a Daily Mail, în timp ce Louise ocupă primul loc în clasament pentru fetele franceze.

Patru dintre cele 16 țări incluse în analiza Daily Mail au ales Noah cel mai des ca nume pentru băieți.

Deși Noah este „destul de vintage”, Clare Green, care scrie pentru site-ul dedicat celor care caută un nume pentru copil, Nameberry, a spus că părinții îl consideră încă „proaspăt”.

Ea a declarat pentru Daily Mail: „Numele biblice sunt universale. Noah nu a mai fost folosit de mult timp, dar știu că au existat câteva elemente din cultura pop care l-au făcut popular, cum ar fi filmul «The Notebook».”

Cu toate acestea, nu toate numele de copii sunt la fel de populare pe întregul continent.

De exemplu, Green a spus că unele dintre numele scandinave, care sună mai complicat, pot fi greu de pronunțat, ceea ce înseamnă că ele rămân de obicei în interiorul granițelor proprii.

În schimb, numele care au sunete simple tind să fie mai populare la nivel universal. Datorită naturii globale a internetului și a mass-mediei moderne, Green crede că este posibil ca în următoarele decenii să existe mai multe nume împărtășite la nivel global.

Ea subliniază că, pe măsură ce oamenii continuă să călătorească mai mult în străinătate, există acum multe cupluri din țări diferite care au copii împreună, ceea ce înseamnă că adesea vor alege un nume care s-ar potrivi ambelor culturi.

Analizând mai în detaliu datele, se observă prezența unor versiuni mai scurte ale unor prenume mai clasice, care au devenit ele însele prenume, cum ar fi Tom sau Sam.

Republica Cehă pare să aibă cele mai stabile nume populare. Jakub este cel mai popular nume de băiat din 2011, iar Eliška este cel mai popular nume de fată din 2012.

Dar în alte țări, precum Suedia, Marea Britanie sau Olanda, observăm o tendință către nume mai creative sau internaționale. Acest lucru se datorează probabil expunerii la mass-media globală și schimbării atitudinii față de individualitate și identitate.

Părinții sunt mai conștienți de tendințele internaționale în zilele noastre și nu este neobișnuit ca ei să-și bazeze deciziile pe lucruri precum serialele Netflix, prietenii din culturi diferite sau chiar vedetele lor preferate de pe rețelele de socializare.”

Muhammad, cel mai popular nume din Marea Britanie

Analiza realizată de publicația citată vine după ce săptămâna trecută au fost dezvăluite cele mai populare nume din Anglia și Țara Galilor. Pentru băieți, Muhammad a ocupat primul loc pentru al doilea an consecutiv, urmat de Noah pe locul al doilea.

Olivia a ocupat primul loc pentru al nouălea an consecutiv, fiind în fruntea clasamentului în fiecare an din 2016, în timp ce Amelia și Lily s-au clasat pe locurile doi și trei.

În comparație cu restul Europei, regulile din Marea Britanie privind numele copiilor sunt printre cele mai liberale din lume, similare cu cele din SUA.

În Marea Britanie, părinții nu au aproape nicio restricție în ceea ce privește alegerea numelui copilului, cu excepția „cazurilor extreme”, cum ar fi un nume care ar putea fi considerat foarte jignitor.

În 2016, unei mame din Powys, Țara Galilor, i s-a interzis să-și numească fiica Cyanide – un tip de otravă pe care Adolf Hitler a luat-o înainte de a se împușca.

Danemarca, între timp, are legi menite să protejeze patrimoniul cultural al țării de alegeri și ortografii mai neobișnuite ale numelor.

Părinții trebuie să aleagă dintr-o listă de 7.000 de nume preaprobate sau să solicite permisiunea guvernului și a bisericii locale. Fiecare nume din listă este atribuit unui gen, deoarece numele unisex nu sunt permise.

Reguli similare privind genul există și în Germania, unde alegerea părinților trebuie să indice și genul înainte de a fi aprobată de oficiul stării civile. Franța are, de asemenea, o regulă privind numele jenante. În 2015, un judecător a refuzat să permită numirea unui copil Nutella.

Elveția are, de asemenea, o regulă care interzice numele care încalcă drepturile de autor și, în trecut, a respins încercările părinților de a-și numi copiii după mărci precum Mercedes sau Chanel.

Pe lângă lege, tot mai mulți părinți apelează la știință pentru a-i ajuta să ia o decizie cu privire la numele copilului lor. În ultimii ani, au fost efectuate numeroase cercetări științifice privind numele, care pretind că arată tot felul de tendințe.

De exemplu, un studiu publicat în Journal of Experimental Social Psychology a constatat că persoanele cu nume ușor de pronunțat sunt adesea percepute mai pozitiv decât cele cu nume complexe sau necunoscute.

De asemenea, un studiu din 2012 a constatat că persoanele cu nume simple, ușor de pronunțat, sunt adesea judecate mai favorabil. Acest lucru se datorează faptului că aceste nume sunt mai ușor de procesat, creează un sentiment de familiaritate și simpatie, ceea ce duce la o prejudecată pozitivă.

Datele au fost colectate de la diverse organisme statistice oficiale din Europa. Acestea înregistrează doar prenumele oficiale, astfel încât poreclele sau alte nume utilizate în mod obișnuit nu au fost incluse.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
digi24.ro
image
Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune
stirileprotv.ro
image
Vremea se SCHIMBĂ RADICAL din toamnă. Meteorologii Accuweather ne dau o VESTE PROASTĂ
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
Boala cumplită cu care se confruntă o fetiță de 3 ani. A luat paracetamol pentru febră și acum e pe moarte
fanatik.ro
image
„Mormântul paralel” al lui Iliescu de la Sfânta Vineri: criptă din marmură neagră cu inscripții ascunse
libertatea.ro
image
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
A devenit o ”bestie”! Produsul care nu-i lipsește de la masă: ”Sunt obsedat”
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
observatornews.ro
image
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
playtech.ro
image
O femeie a fost filmată în timp ce își spăla vasele cu detergent în apa mării. Clipul video a devenit viral și a generat mari controverse
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Soția lui Alex Băluță a reacționat, după ce fotbalistul și-a reziliat contractul cu FCSB
digisport.ro
image
Pilonul II de pensii, de la Dragnea la Bolojan – un drum lung, dar cu aceeași destinație
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Bărbatul care a pierdut 350 milioane dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la gunoi renunță după 12 ani de...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit Alexandru! Avea doar 22 de ani. S-a stins în urma unui accident stupid, în Vrancea
romaniatv.net
image
Elena Ceaușescu nu a suportat-o niciodată pe Nina Iliescu. Ce o enerva maxim pe soția dictatorului
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
click.ro
image
Domnitorul român, studiat la școală, care era considerat de mulți un psihopat, mânat de impulsuri violente. A fost trădat de doctorul său și a avut parte de un sfârșit îngrozitor
click.ro
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii protejate de Dumnezeu după Luna plină în Vărsător din august 2025. Sunt ocrotite de îngeri și au parte de surprize uriașe
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională

OK! Magazine

image
Prințesele care pot deveni noile staruri ale familiei regale britanice! Viitorul lor e strălucit, mai ales că sunt apropiate monarhului

Click! Pentru femei

image
Ce are în bagaj? Soțul lui Nicole Kidman nu urcă în avion fără acest obiect!

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?