Un nou studiu arată care sunt cele mai populare nume de bebeluși din Europa. Muhammad, cel mai întâlnit nume din Marea Britanie

Potrivit unei hărți cu cele mai populare nume de copii din Europa, în Marea Britanie, cel mai des întâlnit nume la băieți este Muhammad.

Noah este numele cel mai popular pentru băieții germani, potrivit hărții interactive a Daily Mail, în timp ce Louise ocupă primul loc în clasament pentru fetele franceze.

Patru dintre cele 16 țări incluse în analiza Daily Mail au ales Noah cel mai des ca nume pentru băieți.

Deși Noah este „destul de vintage”, Clare Green, care scrie pentru site-ul dedicat celor care caută un nume pentru copil, Nameberry, a spus că părinții îl consideră încă „proaspăt”.

Ea a declarat pentru Daily Mail: „Numele biblice sunt universale. Noah nu a mai fost folosit de mult timp, dar știu că au existat câteva elemente din cultura pop care l-au făcut popular, cum ar fi filmul «The Notebook».”

Cu toate acestea, nu toate numele de copii sunt la fel de populare pe întregul continent.

De exemplu, Green a spus că unele dintre numele scandinave, care sună mai complicat, pot fi greu de pronunțat, ceea ce înseamnă că ele rămân de obicei în interiorul granițelor proprii.

În schimb, numele care au sunete simple tind să fie mai populare la nivel universal. Datorită naturii globale a internetului și a mass-mediei moderne, Green crede că este posibil ca în următoarele decenii să existe mai multe nume împărtășite la nivel global.

Ea subliniază că, pe măsură ce oamenii continuă să călătorească mai mult în străinătate, există acum multe cupluri din țări diferite care au copii împreună, ceea ce înseamnă că adesea vor alege un nume care s-ar potrivi ambelor culturi.

Analizând mai în detaliu datele, se observă prezența unor versiuni mai scurte ale unor prenume mai clasice, care au devenit ele însele prenume, cum ar fi Tom sau Sam.

Republica Cehă pare să aibă cele mai stabile nume populare. Jakub este cel mai popular nume de băiat din 2011, iar Eliška este cel mai popular nume de fată din 2012.

Dar în alte țări, precum Suedia, Marea Britanie sau Olanda, observăm o tendință către nume mai creative sau internaționale. Acest lucru se datorează probabil expunerii la mass-media globală și schimbării atitudinii față de individualitate și identitate.

Părinții sunt mai conștienți de tendințele internaționale în zilele noastre și nu este neobișnuit ca ei să-și bazeze deciziile pe lucruri precum serialele Netflix, prietenii din culturi diferite sau chiar vedetele lor preferate de pe rețelele de socializare.”

Muhammad, cel mai popular nume din Marea Britanie

Analiza realizată de publicația citată vine după ce săptămâna trecută au fost dezvăluite cele mai populare nume din Anglia și Țara Galilor. Pentru băieți, Muhammad a ocupat primul loc pentru al doilea an consecutiv, urmat de Noah pe locul al doilea.

Olivia a ocupat primul loc pentru al nouălea an consecutiv, fiind în fruntea clasamentului în fiecare an din 2016, în timp ce Amelia și Lily s-au clasat pe locurile doi și trei.

În comparație cu restul Europei, regulile din Marea Britanie privind numele copiilor sunt printre cele mai liberale din lume, similare cu cele din SUA.

În Marea Britanie, părinții nu au aproape nicio restricție în ceea ce privește alegerea numelui copilului, cu excepția „cazurilor extreme”, cum ar fi un nume care ar putea fi considerat foarte jignitor.

În 2016, unei mame din Powys, Țara Galilor, i s-a interzis să-și numească fiica Cyanide – un tip de otravă pe care Adolf Hitler a luat-o înainte de a se împușca.

Danemarca, între timp, are legi menite să protejeze patrimoniul cultural al țării de alegeri și ortografii mai neobișnuite ale numelor.

Părinții trebuie să aleagă dintr-o listă de 7.000 de nume preaprobate sau să solicite permisiunea guvernului și a bisericii locale. Fiecare nume din listă este atribuit unui gen, deoarece numele unisex nu sunt permise.

Reguli similare privind genul există și în Germania, unde alegerea părinților trebuie să indice și genul înainte de a fi aprobată de oficiul stării civile. Franța are, de asemenea, o regulă privind numele jenante. În 2015, un judecător a refuzat să permită numirea unui copil Nutella.

Elveția are, de asemenea, o regulă care interzice numele care încalcă drepturile de autor și, în trecut, a respins încercările părinților de a-și numi copiii după mărci precum Mercedes sau Chanel.

Pe lângă lege, tot mai mulți părinți apelează la știință pentru a-i ajuta să ia o decizie cu privire la numele copilului lor. În ultimii ani, au fost efectuate numeroase cercetări științifice privind numele, care pretind că arată tot felul de tendințe.

De exemplu, un studiu publicat în Journal of Experimental Social Psychology a constatat că persoanele cu nume ușor de pronunțat sunt adesea percepute mai pozitiv decât cele cu nume complexe sau necunoscute.

De asemenea, un studiu din 2012 a constatat că persoanele cu nume simple, ușor de pronunțat, sunt adesea judecate mai favorabil. Acest lucru se datorează faptului că aceste nume sunt mai ușor de procesat, creează un sentiment de familiaritate și simpatie, ceea ce duce la o prejudecată pozitivă.

Datele au fost colectate de la diverse organisme statistice oficiale din Europa. Acestea înregistrează doar prenumele oficiale, astfel încât poreclele sau alte nume utilizate în mod obișnuit nu au fost incluse.