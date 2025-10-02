Horoscop vineri, 3 octombrie. Berbecii dau peste un partener misterios

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 3 octombrie.

Berbec

Iubire - Partenerul poate fi misterios, priviți-l așa cum este el, nu așa cum îl descriu alții.

Sănătate - Volumul mare de muncă vă poate indispune, odihna ar trebui să devină o prioritate pentru dumneavoastră.

Bani - Atenţie la disponibilităţile finaciare, la utilizarea hazardată a veniturilor în proiecte sociale.

Taur

Iubire - Sunteți comunicativ, sociabil și e indicat să faceți vizitele pe care le-ați amânat la familie sau prieteni mai îndepărtați.

Sănătate - Conștientizați că unele ritualuri le faceți doar pentru ca așa ați procedat tot timpul. Luați în calcul unele schimbări.

Bani - Păstrați echilibrul între viața personală și cea profesională. Vedeți ce, cât și cui împărtășiți.

Gemeni

Iubire - Persoana cu care ați promis că vă petreceți seara refuză să înțeleagă cum de ați uitat.

Sănătate - După o zi în care nu v-ați scăldat în apele voastre, starea vi se va ameliora și veți deveni mai dinamici.

Bani - Veți fi foarte pretențioși cu privire la proiectul la care lucrați. E mult de muncă, dar și beneficiile sunt aproape.

Rac

Iubire - Aveți de dat explicații partenerei. Lămuririle rezolvă neînțelegerile de altădată.

Sănătate - Evitați alimentele sau mâncărurile greoaie. Ele induc o digestie lentă care vă strică întrega dispoziție.

Bani - Faceți legături cu evenimente anterioare. Acum aflați situația reală.

Leu

Iubire - Acordați atenția și timpul prietenilor, și nu fiți cel care să le domolească entuziasmul.

Sănătate - Fiți consecvenți în practicile pe care vi le-ați asumat. Nu amânați mișcarea și nu dați buzna la prăjituri.

Bani - Aveți înțelepciunea să vă faceți planul bugetar așa încât să oferiți și copiilor sau nepoților.

Fecioară

Iubire - Sunteți mai confuz, indecis, dezamăgit, chiar mai retras. Pot apărea sentimente de frustrare dacă nu permiteți celor din jur să se apropie de voi.

Sănătate - Puteți intra în situații conflictuale cu copiii sau va trebui să faceți un drum pe neașteptate. Se duce astfel liniștea și echilibrul emoțional.

Bani - Ați fi dispus să lucrați pentru a câștiga, dar instabilitatea serviciului nu vă dă pace.

