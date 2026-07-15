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Horoscop joi, 16 iulie: unii nativi contabilizează pierderi, în timp ce alții primesc bani pe neașteptate

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Ziua de 16 iulie vine cu provocări importante pentru mulți nativi, mai ales în plan financiar și emoțional. Lorina, astrologul Click!, are predicții pentru toate zodiile.

Horoscopul vine cu vești bune pentru câteva zodii. FOTO Shutterstock
Horoscopul vine cu vești bune pentru câteva zodii. FOTO Shutterstock

Berbec 

Iubire - Sunteți prea econom și vi se reproșează zgârcenia. Fiți mai deschis la pungă și simțiți-vă bine!

Sănătate - Examinați ce anume ați putea adapta în activitatea sportivă pentru a o face mai atrăgătoare.

Bani - Contabilizați reparațiile necesare în casă sau achizițiile pentru bunuri de folosință îndelungată. Faceți calcule!

Taur 

Iubire - Nu vă răzbunați pentru lucruri din trecut. Dacă dezgropați situații nerezolvate, fiți pregătit pentru tensiuni1

Sănătate - Sunteți înclinat către accidentări datorate neglijenței. Stați mai liniștit și acționați calm!

Bani - Urmăriți tranzacțiile efectuate și faceți un buget disponibil. Încercați să îl respectați!

Gemeni 

Iubire - Sesiunile de cumpărături alături de prieteni sunt sursa cea mai bună de amuzament.

Sănătate - Doriți remedii neobișnuite chiar și pentru simptome banale și tot ce șochează vă reține atenția.

Bani - Sunteți cu capul în nori, rigid în opinii și chiar încăpățânat. Riscați pierderi.

Rac 

Iubire - Faceţi promisiuni şi e bine să le notaţi pe agendă. Cei din casă au nevoie să simtă reasigurarea că sunt importanţi.

Sănătate - Sincronizarea e cheia. Corpul trebuie pus la treabă pentru a funcţiona natural şi după un ritm firesc.

Bani - Sunteţi disciplinat cu viaţa financiară. Reevaluaţi cele mai mari dorinţe şi dacă rămân viabile, mergeţi şi vi le îndepliniţi!

Leu

Iubire - Observați cine vă demotivează momentan și cine vă încurajează prin lipsa de reacție. Vedeți astfel cu cine vă asociați!

Sănătate - Nu așteptați să atingeți un punct critic. Începeți să introduceți mers pe jos și mai multă hidratare în rutină.

Bani - Aveți nevoie să fiți util, să vi se caute expertiza. Nu vă implicați să ajutați pe alții fără să vi se ceară!

Fecioara

Iubire - Rezolvați lucrurile rămase nespuse. Discutați cu cei din casă chestiunea banilor și a aportului fiecăruia!

Sănătate - Starea de confort interior nu e la nivelul optim. Nu aveți chef de muncă, sunteți apatici.

Bani - Banii primiți acum apar din surse neprevăzute sau vi se restituie brusc o sumă de bani pe care ați acordat-o ca împrumut.

Horoscopul integral, în Click!

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