Horoscop marți, 14 iulie. Taurii pot începe o relație cu cineva de la serviciu, iar Racii se confruntă cu tensiuni în familie

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 14 iulie.

Berbec

Iubire - Aveţi nevoie de variaţie, dar în ritmul propriu. Vreţi ca noutăţile să vină pe rând şi să aveţi timp să le gestionaţi.

Sănătate - Exprimaţi-vă emoţiile şi trăirile. Nu vă abţineţi de dragul convenienţelor. Pot apărea simptome fizice pentru că organele reacționează.

Bani - Vă simţiţi confuz şi chiar că aţi rămas în urmă cu trendurile. Cereţi feedback de la cei din mediul profesional și vă veți clarifica prioritățile.

Taur

Iubire - Cineva de la serviciu îşi schimbă brusc atitudinea şi se arată interesat să dezvolte o relaţie şi în afara muncii.

Sănătate - Nu uitaţi orarul meselor și păstrați fixe orele de hrănire. Puteţi să variaţi meniul şi activitatea fizică, dar nu le neglijaţi.

Bani - Un proiect blocat se repune în mişcare. Nu lăsaţi pe nimeni să intervină şi să vă distragă cu propriile probleme.

Gemeni

Iubire - Ceilalţi vă împărtăşesc brusc prea multe şi e bine să nu deschideţi cutia Pandorei.

Sănătate - Adresaţi-vă unui terapeut specializat. Nu căutaţi soluţii generale.

Bani - Mergeţi să cumpăraţi doar strictul necesar. E posibil să achiziţionaţi lucruri pe un fond emoţional intensificat.

Rac

Iubire - Împăcați-vă măcar de suprafață cu membrii familiei extinse. Nu întrețineți tensiunea.

Sănătate - Vă puteți confrunta cu infecții urinare sau cu mici inflamații în zona pelvină.

Bani - Firma crește, se extinde și automat apar schimbări. Aveți răbdare să vedeți cum vă afectează.

Leu

Iubire - Vi se impun limite în manifestarea propriilor dorințe. Deveniți cicălitor și morocănos. Acceptați compromisuri.

Sănătate - Încercați unele practici spirituale. Fiți deschis și căutați metode relaxare alternative.

Bani - Pierdeți bani și timp pe drumuri sau pentru persoane care nu vă apreciază efortul.

Fecioară

Iubire - Vă doriți o relaționare la un nivel mai profund, mai responsabilă. Nu reacționați impulsiv dacă ceilalți nu răspund așteptărilor.

Sănătate - Rămâneți pragmatici, nu plecați urechea la informații prinse din zbor, fără a le analiza.

Bani - Aveți idei vizionare legate de modul de abordare al sarcinilor de serviciu.

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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.