Horoscop marți, 7 aprilie. Fecioarele trebuie să fie mai chibzuite cu banii, iar Berbecii să reflecteze asupra relației cu partenerul

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 7 aprilie.

Berbec

Iubire - Fiți deschis la propunerile partenerului și chiar lăsați-l să aleagă modul de a petrece timpul liber.

Sănătate - Aveți nivel de energie bun, sunteți persistent. Nimic nu prea vă stă în cale acum. Totuși, excesele vă epuizează rapid.

Bani - Vă bucurați de o perioadă de prosperitate, dar nu e cazul să faceți ravagii în economiile deja strânse.

Taur

Iubire - Simțiți când sunteți tras de limbă. Fiți detașat, răspundeți doar la ce doriți să împărtășiți. Nu vă certați!

Sănătate - Planificaţi lucruri distractive cu cineva drag. Relaxarea şi socializarea vă eliberează de griji.

Bani - Vreți să ajutați pe cineva din anturaj, dar vă costă suplimentar din buzunar și e mai mult decât ați planificat.

Gemeni

Iubire - Stați în zona de confort. Citiți cărți de dezvoltare personală, analizați concepte și eventual supuneți-le dezbaterii amicale.

Sănătate - E importantă relaxarea pentru a vă recupera forțele și a vă organiza gândurile mai bine. Stați mai retras.

Bani - Luați lucrurile pe rând. Dacă mergeți la cumpărături, faceți listă cu produsele și cantitățile!

Rac

Iubire - Aflați secrete legate de alții și anumite relații pot ajunge la un deznodământ neașteptat sau brusc.

Sănătate - Totul e legat de mișcare, de dinamică. Adaptați-vă și nu vă lăsați pradă comodității.

Bani - Familia vă solicită ajutor bănesc, fie pentru sănătatea unui membru, fie pentru îmbunătățiri legate de mediul casnic.

Leu

Iubire - Faceți ceva aparte și complet diferit. Încercați să implicați și prietenii mai aventuroși sau partenerul dacă aveți.

Sănătate - Alegeți să mâncați sănătos măcar parțial. Introduceți alimente noi, dar naturale și bogate în vitamine.

Bani - Nu lăsați dorința de avea bani pentru zile negre să vă oprească de la un mic moft. Permiteți-vă câteva răsfățuri.

Fecioară

Iubire - Profitați la maxim de timpul liber alături de familie. Nu renunțați la el în favoarea muncii sau a serviciilor pentru alții.

Sănătate - Respectați un program de mișcare zilnic, nu evitați să închideți telefonul și să vă deconectați.

Bani - Bazați-vă pe calculul matematic și puneți pe hârtie exact cheltuielile. Vedeți ce puteți tăia din ele!

