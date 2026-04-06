Video Orașul unde chiria costă doar 88 de eurocenți pe an. Prețul este neschimbat de peste 500 de ani

Există un loc în Europa unde locuințele sunt aproape gratuite: chiriașii plătesc doar 88 de eurocenți pe an, iar regulile comunității sunt respectate cu strictețe de peste cinci secole. Într-o perioadă în care prețurile apartamentelor cresc necontenit, această comunitate rămâne un exemplu unic de stabilitate și solidaritate socială.

Este vorba de cartierul Fuggerei, situat în orașul Augsburg, Germania. Complexul a fost fondat în 1521 de Jakob Fugger, un comerciant bavarez foarte bogat, pentru a oferi locuințe muncitorilor săi. De atunci și până azi, scopul și regulile comunității au rămas neschimbate, relatează publicația franceză Demotivateur.

Complexul se întinde pe 15.000 de metri pătrați și include 142 de apartamente, fiecare de aproximativ 60 de metri pătrați. Chiriile simbolice și regulile stricte fac din Fuggerei un exemplu unic de protecție socială durabilă.

Accesul la aceste locuințe este limitat: doar persoanele cu dificultăți financiare și de religie catolică pot aplica. Regulile includ stingerea la ora 22:00, cu amendă de 50 de eurocenți pentru nerespectare, trei rugăciuni pe zi pentru fondator și contribuția la activitățile comunității, precum grădinărit sau pază.

Fuggerei este și o destinație turistică. Vizitatorii pot explora muzeul complexului, iar biletul de intrare costă 8 euro.

În timp ce aici chiria rămâne simbolic mică de secole, alte orașe europene se confruntă cu creșteri alarmante ale prețurilor.

Fuggerei rămâne o lecție despre cum solidaritatea și reguli bine stabilite pot oferi locuințe accesibile, chiar și în vremuri de criză.