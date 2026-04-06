Rinichii funcționează mai bine cu acest obicei simplu de dimineață, recomandat de medici: ce băutură te ajută să elimini toxinele și să fii hidratat

Rinichii sunt organe esențiale, responsabile pentru eliminarea deșeurilor din organism și reglarea lichidelor și electroliților. Potrivit dieteticienilor, alegerea alimentelor și băuturilor potrivite poate susține funcționarea optimă a acestora.

Pentru a începe ziua corect, dieteticienii sunt de acord că apa este cea mai bună băutură de dimineață pentru susținerea sănătății rinichilor. Aceștia recomandă ca fiecare dimineață să înceapă cu un pahar de apă. Acest gest simplu sprijină rinichii în eliminarea toxinelor, menține hidratarea și fluxul sanguin normal. Apa poate fi completată cu ceai verde sau cafea, fără zahăr.

„Rinichii sunt responsabili pentru eliminarea deșeurilor provenite din tot ce mâncăm și bem. Așadar, nu este surprinzător că nutriția poate fi atât extrem de benefică, cât și dăunătoare sănătății rinichilor”, spune Melanie Betz, medic dietetician, pentru eatingwell.

Rinichii sunt organe responsabile pentru filtrarea sângelui, eliminarea deșeurilor și producerea urinei.

De ce să bei apă dimineața

1. Diluează deșeurile

După ore întregi fără lichide, consumul de apă dimineața ajută la diluarea substanțelor reziduale, facilitând filtrarea eficientă a rinichilor.

„Apa este cea mai bună băutură de dimineață pentru rinichi deoarece le oferă ceea ce au nevoie pentru a-și începe activitatea,” explică Beverly Garden, dietetician.

2. Menține hidratarea

Deshidratarea afectează funcția renală și poate provoca pe termen lung afecțiuni cronice. Rinichii reglează tensiunea arterială prin hormoni, iar lipsa apei poate suprasolicita sistemul cardiovascular. Hidratarea corespunzătoare previne și formarea pietrelor la rinichi.

3. Susține fluxul sanguin

Apa ajută la menținerea volumului sanguin, reducând presiunea asupra inimii și facilitând transportul sângelui către rinichi. Acest aspect este esențial mai ales pentru persoanele cu tensiune arterială ridicată, una dintre principalele cauze ale insuficienței renale.

De asemenea, nutriția joacă un rol major în sănătatea rinichilor. Dietele mediteraneană și DASH, bogate în fructe, legume, cereale integrale și proteine vegetale, reduc riscul de afecțiuni renale. În schimb, băuturile zaharoase și excesul de carne procesată cresc riscul de diabet și hipertensiune, principalii factori de risc pentru bolile rinichilor.



