Mic dejun pentru o inimă sănătoasă: ce recomandă cardiologii în locul celebrului terci de ovăz

Un mic dejun sănătos pentru inimă nu înseamnă doar ovăz. Specialiștii în cardiologie recomandă o alternativă simplă și gustoasă, care oferă diversitate și poate fi pregătită extrem de rapid.

Când vine vorba de un mic dejun benefic pentru inimă, terciul de ovăz este adesea prima alegere, datorită conținutului ridicat de fibre solubile care ajută la reducerea colesterolului LDL. Totuși, nu este singura variantă eficientă, scrie EatingWell.

Medicii cardiologi recomandă o alternativă la fel de sănătoasă: iaurt grecesc simplu, combinat cu fructe – de preferat fructe de pădure – și nuci. Această combinație oferă un echilibru optim între proteine, grăsimi sănătoase și fibre.

De ce este o variantă bună de mic dejun

Susține sănătatea metabolică

Iaurtul grecesc furnizează proteine de calitate, care contribuie la menținerea senzației de sațietate, la stabilizarea glicemiei și la păstrarea masei musculare. Un nivel stabil al zahărului din sânge reduce riscul fluctuațiilor de insulină, asociate în timp cu afectarea vaselor de sânge. Este importantă alegerea unui iaurt simplu, fără zaharuri adăugate, deoarece multe produse conțin cantități ridicate de zahăr. Fructele adaugă în mod natural gust dulce.

Poate reduce inflamația

Beneficiile acestui mic dejun încep la nivel intestinal. Procesul de fermentație al iaurtului produce probiotice care susțin diversitatea microbiomului intestinal. Un microbiom sănătos este asociat cu tensiune arterială mai bună și inflamație redusă. Inflamația cronică contribuie la formarea plăcilor de aterom, astfel că susținerea florei intestinale este esențială pentru inimă.

Contribuie la sănătatea vaselor de sânge

Efectele sunt amplificate prin adăugarea de nuci și fructe. Nucile conțin acizi grași omega-3 de origine vegetală, care ajută la prevenirea oxidării colesterolului LDL și la menținerea elasticității vaselor de sânge. Consumul regulat este asociat cu scăderea colesterolului total și LDL.

Fructele de pădure completează beneficiile, fiind bogate în antioxidanți, fibre și polifenoli, substanțe care reduc inflamația și îmbunătățesc funcția vasculară. Studiile arată că acestea pot contribui inclusiv la scăderea tensiunii arteriale.

Cum se alege un mic dejun sănătos pentru inimă

Proteine slabe: Ajută la menținerea sațietății și a glicemiei stabile. Opțiuni bune includ iaurtul grecesc, ouăle, brânza slabă sau tofu.

Grăsimi sănătoase: Grăsimile nesaturate din nuci, semințe, avocado sau ulei de măsline susțin nivelul colesterolului.

Fibre: În special cele solubile, care contribuie la eliminarea colesterolului. Se regăsesc în fructe, semințe și cereale integrale.

Zahăr redus: Este recomandată evitarea produselor cu zahăr adăugat, frecvent întâlnit în iaurturi aromate sau cereale procesate. Îndulcirea naturală cu fructe este o alternativă mai sănătoasă.