Ce citesc și ce recomandă celebritățile internaționale. Cele mai recomandate cărți

Într-o lume dominată de imagine, poate părea surprinzător cât de mult contează lectura în viața celebrităților. Dincolo de aparițiile pe covorul roșu sau de succesul profesional, multe figuri publice își găsesc echilibrul, inspirația și chiar direcția în cărți. Vă prezentăm în articol ce citesc și ce recomandă o serie de actori și cântăreți cunoscuți în toată lumea.

Ce citește Reese Witherspoon

Una dintre cele mai pasionate de lectură celebrități este Reese Witherspoon. Actrița devenită faimoasă după rolul din Blonda de la Drept are un club de carte cunoscut printre cititorii din toată lumea, Reese's Book Club, iar recent a scris chiar un thriller, în colaborare cu unul dintre cei mai cunoscuți autori ai genului, Harlan Coben.

Printre cărțile recomandate de actriță se numără:

de Gail Honeyman ,,Acolo unde cântă racii", de Delia Owens

, de Celeste Ng ,,Cei șapte soți ai lui Evelyn Hugo", de Taylor Jenkis Reid

, de Lucy Foley ,,Privighetoarea", de Kristin Hannah

Ce citește Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker este o altă cititoare împătimită. Inclusiv pe platourile de filmare de la It's just like that a fost fotografiată cu cărți în mână. De altfel, într-un interviu povestea că nu pleacă niciodată de acasă fără o carte la ea. Iar în altul dezvăluia că poate citi până la două cărți pe zi. Actrița este atrasă de temele sociale și istorice, iar printre titlurile pe care le recomandă se numără:

, memoriile lui Alexei Navalnîi ,,Ruta subterană" , de Colson Whitehead

, de Kazuo Ishiguro ,,Shuggie Bain" , de Douglas Stuart

, de Douglas Stuart ,,Persuasiune", de Jane Austen

Ce citește Jacob Elordi

Jacob Elordi, unul dintre cei mai în vogă tineri actori, este la rândul său un cititor pasionat. Recent, i-a dat viață pe marile ecrane lui Heathcliff, din ,,La răscruce de vânturi". De altfel, Elordi preferă titlurile clasice, dar și cele care dezbat teme filozifice:

Cele mai așteptate cărți de ficțiune din 2026

, de Jean-Paul Sartre ,,Pe drum" , de Jack Keourack

, de John Steinbeck ,,Fiesta" , de Ernest Hemingway

, de Ernest Hemingway ,,Istoria secretă", de Donna Tart

Ce citește Dua Lipa

Dua Lipa a început să organizeze, din 2025, un club de carte, Service95 Book Club, unde recomandă în fiecare lună un titlu nou. Printre genurile preferate ale interpretei britanice de origine albaneză se numără ficțiunea contemporană, care abordează teme sociale.

, de Khaled Hosseini ,,Pachinko" , de Mon Jee Lee

, de Gabriel Garcia Marquez ,,Acolo, chiar acolo" , de Tommy Orange

, de Tommy Orange ,,În lacrimi la H Mart", de Michella Zauner

Ce arată topul celor mai vândute cărți despre români

Ce citește Natalie Portman

Din lista cititorilor împătimiți nu avea cum să lipsească Natalie Portman. Acrtița premiată cu Oscar citește atât romane clasice, cât și literatură și non-ficțiune contemporană. Printre recomandările sale se numără: