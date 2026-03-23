Ce citesc și ce recomandă celebritățile internaționale. Cele mai recomandate cărți

Într-o lume dominată de imagine, poate părea surprinzător cât de mult contează lectura în viața celebrităților. Dincolo de aparițiile pe covorul roșu sau de succesul profesional, multe figuri publice își găsesc echilibrul, inspirația și chiar direcția în cărți. Vă prezentăm în articol ce citesc și ce recomandă o serie de actori și cântăreți cunoscuți în toată lumea.

Reese Whiterspoon FOTO Reese's Book Club
Ce citește Reese Witherspoon

Una dintre cele mai pasionate de lectură celebrități este Reese Witherspoon. Actrița devenită faimoasă după rolul din Blonda de la Drept are un club de carte cunoscut printre cititorii din toată lumea, Reese's Book Club, iar recent a scris chiar un thriller, în colaborare cu unul dintre cei mai cunoscuți autori ai genului, Harlan Coben. 

Printre cărțile recomandate de actriță se numără:

  • ,,Eleanor Oliphant se simte excelent", de Gail Honeyman
  • ,,Acolo unde cântă racii", de Delia Owens
  • ,,Mici focuri pretutindeni", de Celeste Ng
  • ,,Cei șapte soți ai lui Evelyn Hugo", de Taylor Jenkis Reid
  • ,,Lista invitaților", de Lucy Foley
  • ,,Privighetoarea", de Kristin Hannah

Ce citește Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker este o altă cititoare împătimită. Inclusiv pe platourile de filmare de la It's just like that a fost fotografiată cu cărți în mână.  De altfel,  într-un interviu povestea că nu pleacă niciodată de acasă fără o carte la ea. Iar în altul dezvăluia că poate citi până la două cărți pe zi. Actrița este atrasă de temele sociale și istorice, iar printre titlurile pe care le recomandă se numără: 

  • ,,Patriot", memoriile lui Alexei Navalnîi
  • ,,Ruta subterană", de Colson Whitehead
  • ,,Rămășițele zilei", de Kazuo Ishiguro
  • ,,Shuggie Bain", de Douglas Stuart
  • ,,Persuasiune", de Jane Austen
Sarah Jessica Parker are la ea pe platourile de filmare cartea ,,Patriot" FOTO XNY/Star Max
Ce citește Jacob Elordi

Jacob Elordi, unul dintre cei mai în vogă tineri actori, este la rândul său un cititor pasionat. Recent, i-a dat viață pe marile ecrane lui Heathcliff, din ,,La răscruce de vânturi". De altfel, Elordi preferă titlurile clasice, dar și cele care dezbat teme filozifice:

  • ,,Nausea", de Jean-Paul Sartre
  • ,,Pe drum", de Jack Keourack
  • ,,La răsărit de Eden", de John Steinbeck
  • ,,Fiesta", de Ernest Hemingway
  • ,,Istoria secretă", de Donna Tart
Jacob Elordi citește cărți provocatoare intelectual chiar și la plajă FOTO Backgrid
Ce citește Dua Lipa

Dua Lipa a început să organizeze, din 2025,  un club de carte, Service95 Book Club, unde recomandă în fiecare lună un titlu nou. Printre genurile preferate ale interpretei britanice de origine albaneză se numără ficțiunea contemporană, care abordează teme sociale.  

  • ,,Splendida cetate a celor o mie de sori", de Khaled Hosseini
  • ,,Pachinko", de Mon Jee Lee
  • ,,Un veac de singurătate", de Gabriel Garcia Marquez
  • ,,Acolo, chiar acolo", de Tommy Orange
  • ,,În lacrimi la H Mart", de Michella Zauner
Unul dintre marile romane pe care Dua Lipa le recomandă FOTO Instagram/Service 95
Ce citește Natalie Portman

Din lista cititorilor împătimiți nu avea cum să lipsească Natalie Portman. Acrtița premiată cu Oscar citește atât romane clasice, cât și literatură și non-ficțiune contemporană. Printre recomandările sale se numără:

  • ,,Război și pace", de Lev Tolstoi
  • ,,Mândrie și prejudecată", de Jane Austen
  • ,,Povestea slujitoarei", de Margaret Atwood
  • ,,Educație", de Tara Westover
  • ,,Prietena mea genială", de Elena Ferrante
,,Oameni normali", un alt roman recomandat de Natalie Portman FOTO Instagram
