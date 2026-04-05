Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Ce conține vopseaua de ouă și cât de periculoasă este în realitate. Alternative naturale

În preajma Sărbătorilor Pascale, ouăle vopsite devin nelipsite din casele românilor, însă tot mai multe persoane se întreabă ce conține vopseaua de ouă și dacă aceasta este sigură pentru consum.

Ouă vopsite în toate culorile
Vopseaua de ouă poate conține ingrediente periculoase pentru sănătate. Foto arhivă

Deși produsele din comerț sunt reglementate, există și îngrijorări legate de compoziția lor și de impactul asupra sănătății, mai ales atunci când sunt utilizate necorespunzător.

Ce conține vopseaua de ouă

Dacă ne uităm atent pe ambalaj, observăm că vopseaua de ouă din comerț conține, în general, coloranți alimentari, aditivi și substanțe de fixare a culorii. Printre cele mai frecvente ingrediente se numără: 

  • Coloranți artificiali: Cei mai comuni sunt E102 (tartrazină), E110 (sunset yellow), E122 (azorubină), E127 (eritrozină), E131 (albastru patent).
  • Aditivi/E-uri: Acid citric (E330), benzoat de sodiu (conservant), agenți de îngroșare.
  • Substanțe chimice: Acid benzoic sau alte tipuri de coloranți pudră care pot trece de coaja oului.

Chiar dacă aceste substanțe sunt aprobate pentru uz alimentar, este important de știut că ele sunt destinate în principal colorării externe a oului, nu consumului direct. De aceea, integritatea cojii joacă un rol esențial: dacă oul este fisurat, există riscul ca substanțele din vopsea să pătrundă în interior.

Este sau nu periculoasă vopseaua de ouă?

În condiții normale de utilizare, vopseaua de ouă nu este considerată periculoasă pentru sănătate. Produsele autorizate respectă standardele de siguranță alimentară, iar cantitatea de substanțe care ar putea ajunge în ou este, de regulă, foarte mică.

Problemele pot apărea atunci când nu sunt respectate instrucțiunile de pe ambalaj sau când sunt folosite produse neconforme. De exemplu, utilizarea unor vopsele neautorizate, aplicarea pe ouă fisurate sau manipularea neigienică pot crește riscul de contaminare. De asemenea, anumite persoane sensibile ar trebui să evite coloranții sintetici din precauție, mai ales copiii.

Cum poți vopsi ouă în mod natural

Pentru cei care preferă variante mai sigure și mai prietenoase cu mediul, există numeroase metode naturale de colorare a ouălor. Acestea folosesc ingrediente simple, ușor de găsit în bucătărie și nu implică substanțe chimice artificiale.

De exemplu, ouăle pot fi colorate în roșu folosind coji de ceapă, în galben cu turmeric, în albastru cu varză roșie sau în verde cu spanac ori pătrunjel. Procesul presupune fierberea ingredientului ales în apă, strecurarea lichidului și apoi scufundarea ouălor fierte în soluția obținută. Pentru o culoare mai intensă, se poate adăuga puțin oțet.

Cum se pot obține anumite culori:

Roșu/Roz: Coji de ceapă roșie, sfeclă roșie, ceai de hibiscus, cireșe.

Galben: Șofran, turmeric (curcuma), coji de lămâie, flori de mușețel.

Albastru/Violet: Varză roșie (tocată, fiartă cu oțet), afine.

Verde: Spanac, urzici, pătrunjel, ceai verde.

Maro/Auriu: Coji de ceapă galbenă (cea mai clasică metodă), cafea, ceai negru.

Portocaliu: Boia dulce (paprika) sau morcovi rași.Sfat: Pentru un aspect sidefat natural, puteți șterge ouăle, după vopsire și uscare, cu puțină slănină sau ulei.

Aceste alternative naturale nu doar că elimină grija legată de compoziția chimică, dar oferă și nuanțe unice, cu un aspect tradițional și autentic.

Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
