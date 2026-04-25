Horoscop duminică, 26 aprilie. O situație mai veche se poate rezolva favorabil pentru o zodie

Sâmbătă, 25 Aprilie 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 26 aprilie.

Horoscop duminică, 26 aprilie. FOTO: Shutterstock

Berbec

Iubire - Ziua de 26 aprilie îți aduce o energie puternică în plan sentimental, dar și tendința de a reacționa impulsiv. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții legate de lucruri nespuse, însă acestea au rolul de a curăța tensiunile și de a aduce mai multă sinceritate. Important este să nu ridici tonul și să asculți cu adevărat ce spune partenerul. Cei singuri pot avea parte de o întâlnire surprinzătoare, posibil într-un context banal, dar cu potențial emoțional mare.

Sănătate - Ai multă energie, dar nu este neapărat constantă. Există riscul de oboseală bruscă dacă nu îți dozezi efortul. Evită stresul și încearcă să te hidratezi corespunzător.

Bani - Apar idei bune legate de câștiguri, însă nu este momentul să riști financiar. Mai degrabă planifică decât să acționezi impulsiv.

Taur

Iubire - Relațiile capătă stabilitate, dar și o nevoie de confirmare emoțională. Simți că vrei mai multă siguranță și atenție din partea partenerului. Dacă ești singur, cineva din cercul tău apropiat poate începe să îți transmită semnale subtile de interes. Nu le ignora.

Sănătate - Starea este bună, dar corpul îți cere ritm mai lent. Ai grijă la alimentație și evită excesele culinare sau sedentarismul prelungit.

Bani - Zi favorabilă pentru stabilitate. Poți primi o veste legată de bani sau o plată întârziată. Totuși, evită cheltuielile inutile.

Gemeni

Iubire - Comunicarea este intensă și plină de nuanțe. Ai șansa să lămurești o situație confuză, dar trebuie să fii sincer și direct. Flirturile sunt favorizate, mai ales în a doua parte a zilei.

Sănătate - Mintea este foarte activă, ceea ce poate duce la oboseală mentală. Ai nevoie de pauze scurte, dar dese.

Bani - Apar idei creative care pot fi valorificate pe termen lung. O discuție profesională îți poate deschide o ușă interesantă.

Rac

Iubire - Emoțiile sunt intense, dar constructive. Te apropii mai mult de persoana iubită prin gesturi simple, dar sincere. Cei singuri pot simți o atracție puternică față de cineva cu care au o conexiune emoțională profundă.

Sănătate - Sensibilitatea este crescută. Ai nevoie de liniște, somn și evitarea stresului emoțional.

Bani - Nu este o zi bună pentru decizii financiare importante. Mai bine observi decât să acționezi.

Leu

Iubire - Strălucești și atragi atenția fără efort. Relațiile existente pot fi reaprinse prin gesturi romantice sau surprize. Cei singuri sunt în centrul atenției.

Sănătate - Ai vitalitate, dar există tendința de a exagera. Evită suprasolicitarea.

Bani - Posibilă oportunitate profesională sau o ofertă care îți poate aduce câștiguri viitoare.

Fecioară

Iubire - Analizezi prea mult fiecare detaliu și riști să pierzi naturalețea emoțiilor. Încearcă să lași lucrurile să curgă.

Sănătate - Stresul mental îți poate afecta energia. Ai nevoie de pauze și liniște.

Bani - Pot apărea cheltuieli neprevăzute, dar gestionabile dacă ești atent.

Citește continuarea pe Click!.

*Informaţiile din acest articol nu au bază ştiinţifică.

