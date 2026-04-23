Horoscop vineri, 24 aprilie. Leii au oportunități de avansare în carieră, iar Fecioarele trebuie să fie atente la bani

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 24 aprilie.

Berbec

Iubire - Aveți grijă la ce transformări vă propuneți să faceți. Discutați-le cu partenerul dacă implică planuri în cămin.

Sănătate - Eliberați-vă programul și includeți timp pentru a vă relaxa. Simplificați și reduceți efortul.

Bani - Invitați prietenii în oraș, ieșiți cu colectivul de la muncă și plătiți nemțește.

Taur

Iubire - Cei dragi vă răsfață cu surprize și nu aveți de făcut decât să fiți recunoscător.

Sănătate - Ascultați de sfaturile celor care au trecut prin simtpomele pe care le aveți acum. Nu e cazul să vă panicați.

Bani - Evitați să semnați acte cu încărcătură juridică. Sunteți neatent și vă puteți defavoriza singur.

Gemeni

Iubire - Organizați agenda pentru a vă aminti în avans obligațiile din viitorul apropiat. Unele contează pentru cei apropiați!

Sănătate - O stare proastă nu este un obstacol pentru sarcinile cotidiene. Mici dureri vă sâcâie.

Bani - Atenție la impulsivitate! Aveți șansa să evitați să cumpărați produse scumpe cu funcționalitate redusă.

Rac

Iubire - Ceilalți încearcă să vă fie pe plac, dar pot apărea confruntări din cauza nemulțumirilor.

Sănătate - Atenție la sarcinile manuale, e risc de mici accidente în bucătărie sau la condus.

Bani - Lucrați la prezentarea rezultatelor muncii desfășurate, colaborați și urmați-vă inima,chiar dacă e vorba de sarcini profesionale.

Leu

Iubire - Ies la suprafață răbufniri de temperamente. Nu vă lăsați atras în conflicte pentru că lipsește calmul pentru toată lumea implicată.

Sănătate - Ieșiți la alergat, la un club sau la plimbări în ritm alert. Nu stați în casă, indiferent de vreme.

Bani - Aveți oportunități de avansare în carieră dacă vă doriți mai multe responsabilități, dar și sporire salarială care nu-i de refuzat.

Fecioara

Iubire - Aveți parte de tensiuni apărute din senin. Conștientizați că nu e problema gravă.

Sănătate - Consumați hrană mai ușoară. Sistemul imunitar e scăzut și se complică cu fenomene digestive.

Bani - Atenție unde umblați cu portmoneul sau cardul. Există riscul de pierdere sau sustragere.

*Informaţiile din acest articol nu au bază ştiinţifică.