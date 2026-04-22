Horoscop joi, 23 aprilie. Banii promiși vor veni pentru nativii care au răbdare

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de joi, 23 aprilie.

Berbec

Iubire - Stați la discuții cu familia sau organizați o cină la care să invitați rudele cu care nu v-ați mai văzut de ceva vreme.

Sănătate - Dacă un aliment nu vă face bine, gustați dar evitați-l. Mâncați de plăcere.

Bani - Dacă doriți să cheltuiți, dați bani pentru casă sau proiecte care să implice durabilitate.

Taur

Iubire - Planificați timpul. Nu amestecați afacerile cu plăcerea pentru că vă irosiți vremea fără rezultate pe nici un plan.

Sănătate - Sunteți la limită cu energia. Apelați la metode mai originale și alternative de a vă spori rezistența.Stați departe de stimulente.

Bani - Așteptați și răspunsurile celor din jur la cheltuielile majore.

Gemeni

Iubire - Aveți ocazia să stați singur, făcând ce vă place. Retragerea voi cu voi e necesară pentru reîncărcarea bateriilor și clarificarea sentimentelor.

Sănătate - Sunteți entuziast, treceți ușor peste provocări și nu luați lucrurile foarte în serios.

Bani - Apreciați valoarea pe termen lung. Chiar dacă cheltuiți în plus, alegeți calitatea și marca.

Rac

Iubire - Nevoile partenerului intră în conflict cu dorinţa voastră de retragere din viaţa socială. Găsiţi un compromis.

Sănătate - Deveniţi suport pentru ceilalţi şi nu prea vă puteţi ocupa de treburile personale. Sunteţi obosit şi agasat.

Bani - Vi se relevă aliaţi şi invidii neştiute printre colegi iar informaţiile vă destabilizează. Nu acţionaţi pripit.

Leu

Iubire - Centrați reflectoarele pe cei din anturaj. Dedicați timp pentru ei și implicați-vă în hobby-urile lor.

Sănătate - Mergeți la sală, urmați regulile de dietă. Abaterile vin acum cu dureri de oase și lipsa de flexibilitate.

Bani - Aveți răbdare, dacă să sunt promiși, banii vor ajunge. Nu chiar acum, ci cu decalaj, dar răspunsul e pozitiv.

Fecioara

Iubire - Comunicarea devine magie. Reușiți doar din cuvinte să obțineți avantaje și e bine să programați sesiunile de negociere.

Sănătate - Urmați semnele. Dacă primiți flyere cu ședințe introductive gratuite într-un tip de mișcare nou, profitați.

Bani - Faceți și spuneți lucrurile potrivite la momentul potrivit. Lăsați o impresie favorabilă șefilor.

*Informaţiile din acest articol nu au bază ştiinţifică.