Horoscop duminică, 17 august. Apar noi persoane în viața unor nativi, o zodie investește în propria imagine

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 17 august.

Berbec

Iubire - Aveți parte de noi începuturi, de persoane noi, cu perspective proaspete și interesante.

Sănătate - Luați o pauză, relaxați-vă, mergeți la alergat în parc sau la sală. Apoi, odihniți-vă!

Bani - Cel mai rapid și eficient munciți azi singur. Vă ocupați de sarcinile ce vă revin și aveți timp și de comisioane.

Taur

Iubire - Vi se schimbă anturajul. Fie pleacă din prieteni în alte locații, fie relațiile se modifică. Fiți înțelegători.

Sănătate - E nevoie să abordați exerciții și remedii mai de profunzime. Dacă lucrați superficial, efectele se lasă așteptate.

Bani - Faceți investiții pentru viitorul financiar personal. Amânați colaborările și ocupați-vă de contul personal.

Gemeni

Iubire - Participarea la un cocktail devine întâlnire de afaceri. Nu sunteți liniștit și nu vă puteți abține să nu discutați afaceri.

Sănătate - Impulsivitatea vă poate face agresiv fizic. Mergeți la o oră de karate sau la activități unde să vă descărcați.

Bani - Adunați cărți de vizită pentru clienți potențiali. Vă faceți lobby și e important să investiți în imaginea proprie.

Rac

Iubire - Extindeţi-vă preferinţele sau măcar arătaţi că sunteţi dispus să vă placă şi hobby-urile prietenilor.

Sănătate - Nu fiţi superficial. Dacă faceţi exerciţii doar pentru a bifa activitatea, sunteţi cel ieşit în pierdere.

Bani - Surprizele creează un efect plăcut şi o cafea cumpărată pentru colegii de birou vă îmbunătăteşte semnificativ ziua.

Leu

Iubire - Gândiţi-vă la părerea prietenilor, dar îmbrăcaţi-vă şi acţionaţi încât să vă simțiți confortabil.

Sănătate - Agitaţia vine din interior. Cereţi celorlalți să vă lase în pace. Aveţi nevoie să vă liniştiţi emoţional.

Bani - Căutaţi activităţi care să nu presupună cheltuială. Scrieţi în jurnal, citiţi, vorbiţi cu prieteni vechi. Vine o idee.

Fecioară

Iubire - Posibil să aveți un drum important de făcut, iar dacă partenerul vostru are o profesie tangențială, nu ezitați să îi cereți să vă însoțească.

Sănătate - Dacă ați avut în ultima vreme un regim haotic de viață, azi vă puteți resimți.

Bani - Lucrați la un proiect care, pentru a aduce rezultate financiare frumoase, necesită o echipă profesionistă.

Citește continuarea pe Click!.