Marți, 23 Decembrie 2025
Un avion militar care transporta pacienți cu arsuri s-a prăbușit în Texas. Cel puțin cinci oameni au murit

Un avion de mici dimensiuni al Marinei mexicane, care transporta pacienți cu arsuri, s-a prăbușit luni lângă Galveston - Texas (SUA). Cel puțin cinci persoane au murit, au declarat autoritățile, potrivit La Presse 

Dintre cei aflați la bord, patru erau ofițeri navali, iar patru erau civili, inclusiv un copil, a declarat Marina Mexicană într-un comunicat trimis către Associated Press.

Doi dintre pasageri erau membri ai Fundației Michou și Mau, o organizație nonprofit care ajută copii mexicani cu arsuri grave.

În urma impactului au murit mai multe persoane. FOTO Captura KFDM YouTube
În urma impactului au murit mai multe persoane. FOTO Captura KFDM YouTube

Accidentul a avut loc luni după-amiază, lângă un drum ridicat, de obicei construit deasupra apei, lângă Galveston, pe coasta Texasului, la aproximativ 80 de kilometri sud-est de Houston. O anchetă este în curs pentru a determina cauzele accidentului.

Serviciile de urgență au preluat una dintre victime.

Marina Mexicană a explicat, într-un comunicat, că avionul se afla într-o misiune medicală și a fost implicat într-un „accident”, precizând că urmează să fie să investigate cauzele accidentului și că sprijină autoritățile locale în operațiunile de căutare și salvare.

Echipaje de la Federal Aviation Administration (FAA) și National Transportation Safety Board (NTSB) au ajuns la locul accidentului, a anunțat Departamentul de Siguranță Publică din Texas pe X.

Un purtător de cuvânt al NTSB a declarat că este „la curent cu acest accident și adună informații despre acesta".

Biroul Șerifului din comitatul Galveston a anunțat că ofițerii din echipa sa de scufundări, unitatea criminalistică, unitatea de drone și patrulele se aflau la fața locului.

Galveston este o insulă populară pentru plajele sale.

Nu se știe în acest moment dacă condițiile meteorologice au jucat un rol în accident. Regiunea a experimentat condiții de ceață în ultimele zile, potrivit lui Cameron Batiste, meteorolog la Serviciul Național de Meteorologie. El a spus că luni, în jurul orei 14:30, ceața densă a redus vizibilitatea la aproximativ 800 de metri.

