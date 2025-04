Secretele românilor care călătoreasc lunar în străinătate cu bani puțini. Cele mai bune ponturi: „Mai ieftin ca la București sau Cluj”

Odată cu creșterea puterii de cumpărare în marile orașe, unii români și-au făcut un hobby din a ieși în străinătate o dată la două-trei săptămâni. E un lucru greu de înțeles pentru mulți, mai ales într-o țară în care, conform Uniunii Europene și a Băncii Mondiale, oamenii sunt cei mai săraci din UE.

Tot mai mulți români își petrec concediile peste hotare, iar în ultima vreme se înmulțește și numărul celor care ajung în strănătate o dată pe luna sau de două ori, diversificându-și experiența. Iar unii dintre postează permament imagini pe rețelele de socializare și îi derutează pe cei care, din diverse motive, nu își permit sau nu știu cum să facă pentru a se bucura și ei de ieșiri repetate în străinătate. Este și cazul unui tânăr, care a vrut să afle pe platforma Reddit cum ar putea face să meargă și el o dată la două sau trei luni în străinătate și a cerut ponturi pentru asta.

„Cum reușesc unii oameni să călătorească atât de des?”, a întrebat el, după care a continuat: „Văd o grămadă de oameni din lista de prieteni care dacă nu călătoresc lunar în țări străine, odată cel puțin la 2 luni tot o fac. Sunt oameni cu studii, fără șmecherii sau ceva, dar cum reușesc? Eu de abia mi-am permis să merg în Spania și asta cu ajutorul rudelor. Aveți idei? Nu îmi permit să le întreb personal pentru că nici nu am luat legătura vreodată în vreun fel sau altul”.

Ce soluții au găsit românii

Răspunsurile au fost prompte, iar postarea lui s-a viralizat imediat. Finalmente s-au adunat câteva sute de răspunsuri, în care unii dintre internauții au venit cu sugestii, idei și ponturi.

„Văd și eu la fel, și înțeleg (pentru că îi cunosc) că prietenii ăia ai mei asta au ca hobby. Își împart bugetul de așa natură încât să aibă bani de călătorit și vânează constant oferte. Nu toacă bani pe alte lucruri. Și ce mai trebuie să pricepi este că ce vezi în pozele pe care le pun nu reflectă toată experiența de acolo. Pun și ei un apus de soare în Amalfi, dar stau în un Airbnb modest, o mâncare faină la restaurant, dar mai cumpără sandwichuri și de la magazin etc. Nu se duc o dată la câteva luni să stea la 5 stele, cu Dom Perignon la bot și stridii la mic dejun”, a scris cineva.

„Din experiența personală, împărțirea bugetului + oferte is the way to go. Și ajuns la destinație, trăit simplu și nu lux. Eu mereu aleg apartamente sau hoteluri cu o bucătărie proprie, ieși mult mai ieftin dacă nu mănânci în oraș zi de zi. Și în general chirie care nu se află neapărat în centru. Eu am de obicei ca regulă să îmi rezerv vacanța de vară iarna și pe cea de iarnă vara”, a spus altul.

Un alt internaut a dezvoltat subiectul și a „vândut” câteva ponturi. Așa a explicat în câteva rânduri care este tactica pe care o folosește pentru a merge pe cât posibil mai des în călătorii. Un alt pasionat a venit și cu câteva completări.

Ponturile celor care chiar merg des în străinătate

„Fix ce au zis oamenii mai sus. Eu călătoresc de 4 ori pe an, cam o dată la 3 luni. Două călătorii mai lungi de aproximativ 8-9 zile și încă două de 4-5 zile. Câștig un salariu mediu + dividende și așa aș ajunge la un salariu măricel dacă trag linie la sfârșit de an. Am făcut din asta o prioritate în sensul de: decât să sparg 600-700 de lei pe weekend prin oraș în aceleași locuri overpriced cheltuiesc 200. Nu am vicii costisitoare, nu fumez, nu beau des. Gătesc acasă în 4-5 zile din 7. Mi-am setat o regulă bună: mănânc în oraș doar ce nu pot eu să gătesc acasă sau ar presupune un efort prea mare. Pe lângă banii de investiții/ achitat locuință/ mașină, restul se duce în bugetul de călătorit. La sfârșitul vieții, cred ca îmi voi aduce aminte experiențele, locurile și oamenii întâlniți. Live below your means in general - ajută pentru a-ți atinge obiective financiare oricare ar fi acestea”, a fost prima parte a mesajului său.

A continuat apoi cu alte câteva observații personale pe scurt, dar cât se poate de interesante.

„Observații personale legate de bugetul de călătorii: călătoritul de la 2 în sus devine mai ieftin în special în ceea ce privește cazarea. Sunt foarte multe Air bnb care pot găzdui 4 persoane și diferență față de cât costă pentru 2 e mică. Bagajul de cală încarcă la cost biletele de avion aiurea, poți lejer să mergi cu priority în care ai ghiozdan și troller mic în toate țările din Europa dacă nu depășești 1,5 sapt. În rest, nu te necăji când vezi viața perfectă a unora de pe Instagram. De cele mai multe ori nu e chiar așa. Încearcă mai bine să te concentrezi pe ce poți face ca să ai parte de acele experiențe/ lucruri pe care ți le dorești”, a fost a doua parte a sfaturilor.

„Eu am călătorit două luni doar cu un ghiozdan, se poate dacă alegi Airbnb-uri cu mașină de spălat. Au încăput în jur de 6-7 tricouri, 3 perechi de pantaloni scurți, am avut pe mine o pereche de pantaloni lungi și o geacă subțire. E mai greu într-adevăr dacă e frig afară, ocupă mai mult spațiu hainele groase”, a scris altul.

„De multe ori o vacanță în afară țării este mai ieftină față de o vacanță făcută în țară. În general, călătoresc în funcție de ce oferte sunt la biletele de avion. De exemplu: dacă vrei să ajungi în Veneția, iei zbor low cost către Treviso și cazare tot în Treviso, ai tren către Veneția la fiecare 20-30 min, iar economia de bani este semnificativă”, a fost un alt pont dat de cineva. „Un pont și mai bun. Cazare în Mestre + naveta (10 minute) cu bus sau tren către Veneția”, l-a completat altul.

Altcineva, un tânăr, a mărturisit că a început să călătorească încă de când și-a luat primul job.

„Am început să călătoresc de când m-am angajat prima dată, la 20 de ani. Am vânat tot timpul prețurile mici la avion/cazare (cu reviewuri decente). Educația financiară de acasă m-a ajutat să nu rămân niciodată la sfârșit de luna fără salariu, indiferent de valoarea lui. Acum, 10 ani mai târziu, continui să o plec în vacanțe cam de 7/8 ori pe an. Știu să caut perioadele cu prețurile mici la bilete de avion și raport calitate/preț ok la cazări în așa fel încât să fie mai ieftin decât în România. Cea mai importantă regulă, după care mă ghidez, pentru a prinde oferte, e să plec în vacanță atunci când nu o face toată lumea”, a scris el.

Destinațiile abordabile

Alții au venit cu idei de destinații unde se poate ajunge fără a cheltui foarte mult.

„Nu am fost în toate, dar din ce research am facut, pot să îți dau o mică listă: Spania - Sevilla, Málaga (chiar și Tenerife, dacă găsești bilete ok de avion). Italia - Bologna, Bari. Cipru, Portugalia (bilete de avion puțin mai scumpe, dar prinzi prin toamna la prețuri decente). Malta, Ungaria – Budapesta, Grecia – Creta, Cehia -Praga”, a fost o idee. A fost completat de un alt internaut: „Mai vin eu cu locații mai underrated: Țările Baltice (poți să le faci de jos în sus și să dai o fugă cu feribotul și în Finlanda o zi). Polonia (Cracovia, Varșovia, Gdansk), Albania (Tirana a fost cea mai mare surpriză pentru mine - cea mai underrated capitală din Europa și le-am văzut aproape pe toate). Later edit: Germania e foarte fain să o faci cu o mașina, Bavaria e absolut superbă și au niște castele senzaționale. Croația e mai scumpă, dar merită să iei un zbor pe Zadar pe care îl găsești lejer până în 200 lei și să faci coasta cu mașina (Sibenik și Makarska sunt superbe)”, a fost alt mesaj.

Alții au rememorat cu această ocazie amintiri plăcute. „Îmi amintești de o perioadă din viață mea când plecam în interes de serviciu cu toate cheltuielile plătite + diurnă câte 2 săptămâni. În weekend eram liber și vizitam ce consideram mai interesant pentru mine și bineînțeles făceam și poze. Probabil că așa credeau și alții despre mine că am plecat în vacanță, când de fapt era doar partea de weekend în care eram liber, însa mă aflăm unde mă purta delegația”, a scris cineva.

„Sincer ține de priorități, nu toți au bani mulți. Dacă câștigi mediu și stai într-o chirie decenta, gătești acasă, nu ai copii, nu ieși în oraș, nu strângi bani de apartament/ mașină/renovari, nu îți cumperi haine scumpe, mai primești de ziua ta/ de sărbători bani de la familie, ai bani de orice vacanță chiar și pe alte continente. Dacă mergi în city break la 2 luni sau în 2 vacanțe lungi pe alte continente pe an ajungi tot cam la aceeași sumă. Plus ce au zis și alții - mergi în Europa în extra sezon că sunt șanse mari să prinzi vreme ok și găsești zboruri ieftine, mănânci o masă la restaurant și una pe stradă ceva la mână, cazare în Airbnb”, fost altă recomandare.

Mai ieftin ca în București și Cluj

„Ca să poți călători des: Cauți zboruri ieftine și destinații mai puțin turistice unde prețurile sunt temperate. Atunci când locuiești în București/Cluj/Iași o să începi să înțelegi că nu diferă cu mult prețurile în anumite țări ca și exemplu Italia, Spania, Turcia, Cipru de Nord, Grecia etc. Nu cauți cazare în mijlocului orașului, cazarea d.p.m.d.v trebuie doar să fie curată, mică, dacă are și mini bucătărie este bonus. Poți să faci și 30-40 min până în centru, timp ai. Nu mănânci la restaurantele din zona centrală, chiar poți merge la supermarket și să mănânci la cazare. Eu unul nu dau 6 euro la terasă pe o bere sau 40 de euro pe o sticlă de vin, îmi iau în camera de la market (1,5 euro o bere și 5 euro o sticlă cu vin) și apoi somn să fiu gata de plimbare a două zi). Biletele și cazarea cu minim o luna înainte și neapărat să fie în afară perioadelor aglomerate, Paște, Crăciun sau perioade când se poate face punte. De evitat oamenii ce spun: «da ce frate, eu mă duc să mănânc în cameră?» Fix ei sunt ăia ce fac asta, iar pe social media «cică» stau la restaurante non stop. Nu mai pune inima la pozele de la ceilalți, își iau o înghețată și mănâncă o dată la un restaurant de fiță, iar apoi stau și fac ce am spus eu mai sus”, a scris un internaut.

Au existat și alte păreri și explicații, unele mai simple, altele mai complicate: „Au bani. Ăsta e singurul răspuns. Care e sursa banilor, e irelevant. Și dacă nu au mulți bani acum, sunt oameni care au crescut cu bani. Au trăit relaxați financiar și drept urmare, când au avut niște bani în plus nu au fost disperați «să îi cheltuiască eficient», ci au putut să se gândească la excursii. Deci știu unde să găsească oferte bune. Au încredere că dacă rezervă ceva peste juma de an, se pot duce. Știu că nici peste 6 luni nu îi va forța nimic să aleagă între chirie și excursie, deci au curaj să facă rezervarea. Să trăiești relaxat financiar e un privilegiu care atinge fiecare aspect al vieții tale”.

„1.Se duc la ieftineală. Tu probabil te-ai dus la lux în Spania. 2.Cheltuiesc banii doar pe asta. (Nu haine scumpe, nu ieșiri în oraș...). 3.Fac parte din familii bogate”.

„Unii câștigă mai mult decât puțin peste minimul pe economie în țara asta și dacă nu ai rate și alte obligații, poți să călătorești lejer lunar în Europa pe bani modești”.

„Nu știu cum e la voi, dar la mine în listă cred că 90% din persoanele care fac asta sunt fetele astea care arată mai bine și au dat de unul cu bani care le plimbă peste tot să nu se plictisească. Nu zic că nu sunt și alții, dar în general pe astea le vezi că pun 50 de story-uri pe zi când se duc în vacanță”.

Trucurile românilor cu idei

„Călătoresc (că n-au respinsabilități), dar nu e turism. E bifat obiective pentru Instagram. Eu am prieteni care așa fac 5-6 city break-uri pe an, dar eu nu merg cu ei pur și simplu îmi displace profund. Stai în fundul pământului, nu dai bani pe nimic ca să te relaxezi (taxi, shuttle) .... fără stat la piscine. Mâncat la restaurante ieftine și prost, sau din supermarket... mers cu autobuzul și metroul și trenul ore întregi sau pe jos. E mai ieftin un weekend în Milano sau Lisabona decât dau eu pe o ieșire în București sau Cluj. Fiecare cu ce-i place, dar eu am văzut toată Europa (și nu numai) cu muncă, nu am răbdare și nervi să mă chinui doar ca să bifez că am fost”, a fost alt unghi din care a privit cineva problema.

I-a dat imediat dreptate altul: „Cunosc care se duc non stop în excursii, fac poze de zici că sunt CEO la Amazon și dacă te duci cu ei odată vezi de fapt care e faza. Stai să cauți un restaurant 2 ore că e prea scump peste tot. Nu parcăm aici că e cu plată. La plajă cu prosopelu și salam de la cazare tăiat etc. Dar na, pozele alea cu fundul la vedere pe stâncă ies bine. Eu nu pot să suport așa ceva ever. Eu când mă duc în vacanță nu e nici pe lux maxim, dar dacă am chef de o înghețată, bag o înghețată nu stau 10 ani să caut mai ieftin. Vreau la plajă? Mă duc la aia amenajată și iau și eu un long drink, nici pe opulență, dar nici chiar așa frate. După părerea mea dacă te duci în altă țară și trăiești acolo o săptămâna pe sărăcie, nu ai înțeles nimic din experiență țării respective. Ori îți permiți să experimentezi mâncăruri, locații și evenimente ori nu te duci”.

„Dacă unul din scopurile tale e să călătorești, stai la pândă pentru city break uri și poți găsi oferte bune. Unii oameni preferă să nu iasă în oraș de 2 ori pe săptămână si să strângă banii aia pentru excursii. Poți de asemenea să te axezi pe joburi care te trimit la diverse seminarii/conferințe/schimburi de experiență”, a scris un internaut. „City breakul (în general călătoritul doar în orașe mari) e cel mai prost și limitativ mod de a călători”, a venit o replică.

„Cu un salariu de 2-3 mii euro de persoană, fără obligații financiare, poți călători la 2 luni. Într-o lună îți cumperi bilete de avion și cazare, în cealaltă restul. Eu așa fac”, a fost altă idee.

„Sunt 2 variante: Fie au salarii mari, fie călătoresc pe buget. Stau la hosteluri cu mai mulți la comun, fie pleacă în grup din România și închiriază un apartament întreg cu Airbnb și așa este mai rentabil. Fără fițe la mâncare, fără pretenții de restaurante. Am avut o colegă care a fost în Norvegia acum ceva timp și cât a stat acolo a mâncat exclusiv conserve și si-a gătit supa și felul 2. Când am întrebat-o ce a mâncat deosebit pe acolo mi-a spus ca nimic pentru ca nu s-au atins de restaurante. Poți sa variezi între mega lux și ultra pe buget. Depinde de suma de bani de care dispui vs cât de deschis ești la condiții cât mai frugale. Personal nu călătoresc des, de 2 ori pe an în străinătate și de încă 2-3 ori pe an prin țară, dar în general când ma duc undeva vreau să mă simt bine. Aleg hoteluri cu mic dejun în zone relativ centrale, merg la restaurante pentru a avea parte și de o experiență gastronomică specifică locului, mai închiriez și o mașină dacă vreau să vizitez mai multe zone etc. Deci depinde de fiecare cum preferă, mai des, dar mai frugal, vs mai rar, dar mai confortabil”, a fost altă părere.

„Bella Italia”, recomandată de români

„Te costă câteva sute de lei să zbori în Italia și mai pui 1-200 de euro cazarea la un Airbnb. Faci lejer un city break mișto cu 3-400 de euro”, a scris altcineva. „City break mișto la 400 euro total în Italia? Asta dacă mănânci aici înainte să pleci și acolo faci foamea sau cum? Sau mănânci numai panini pe bordură”, l-a contrzis altul.

„De-abia m-am întors din Puglia/Apulia acum 2 săptămâni. M-am aprovizionat de la supermarket pentru mic dejun și gustări pe drum, cumpărăturile au costat 25 de euro pentru 6 zile, cu tot cu apă și pastile de cafea pentru Nespressor. O pizza la terasă în cetate în Matera e 8 euro, o porție de paste 10-12 euro, o carafă de vin local de 0,5 l era 5 euro. Am făcut și poze la notele de plată, că mi-era că nu mă crede nimeni. Tot în Matera am mâncat vită foarte bună, cu tot cu garnitură, la 22 de euro per porție. Un espresso era 1.5 euro. O porție generoasă de înghețată era 2 euro, 2.5 euro în centrul Bari-ului. Trenul din Bari în orășelele din vecinătate (Polignano a Mare, Monopoli etc) a fost 3 euro și un pic. Cred că poți sta în 40 de euro/ persoană în Italia (120 eur pentru 3 zile), mai ales în sud și mai ales dacă nu ești consumator de alcool. Și nu trebuie să mănânci doar panini pe bordură”, a fost altă opinie. „What? Eu văd des zboruri către Italia cu 30-40 euro (bineînțeles dacă zbori cu ghiozdan numai). Italia chiar a rămas acceptabila dpdv al cheltuielilo. Adica poți să-ți faci simplu o vacanță pe buget (exceptând anumite zone gen Coasta Amalfi de exemplu)”, a adăugat cineva.

„E o chestie de organizare. Dacă îți iei bilete și cazare din timp și ai un fond de economii în care strângi bani de vacanțe, e mai ieftin decât orice vacanță ai alege să faci în România. Da, confirm că nu cheltuim banii aiurea pe mici tâmpenii și că preferăm să călătorim. Mă rog, noi nu postăm pe opulență sau ceva. Preferăm să facem pozele pentru noi și să ne uităm apoi la ele și să ne amintim experiența. Organizarea noastră înseamnă cca 3 - 4 ieșiri mai scurte de 2 - 3 zile în locații care pot fi vizitate în 3 zile și un concediu-aventură cum îl numesc eu de cca 2 săptămâni cu mai multe orașe/ zone pe care vrem să le vizităm într-o țară. Pentru concediul-aventură planificăm din timp cazările, biletele de tren/ închiriatul de mașini, obiectivele turistice și micile detalii organizatorice. Merge bine planificarea dacă ai un partener de aventură cu care poți să colaborezi și gen puteți să faceți chestii împreună. Altfel e oribil, te cerți pe fiecare mic detaliu și la final nu îți mai vine să pleci nicăieri. Părerea mea e că un concediu (de orice fel, oriunde) testează cel mai bine prieteniile și relațiile. Știi cu cine faci echipă și cu cine nu. Știi pe cine te bazezi și pe cine nu. Știi cu cine mai pleci și cu cine nu”, a fost încă una dintre sutele de opinii.