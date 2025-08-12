search
Marți, 12 August 2025
Horoscop miercuri, 13 august. Zodia care devine un mic tiran faţă de partener

Publicat:

Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au rezervat astrele tuturor celor 12 semne zodiacale pentru ziua de miercuri, 13 august.

FOTO: arhivă
FOTO: arhivă

Berbec

Iubire - Se suprapune nevoia de ajutor a cuiva drag, cu propriile probleme. Fiţi pe fază şi pentru celălalt la  nevoie!

Sănătate - Sunteţi prins în dileme cotidiene şi vă neglijaţi rutina. Vă simţiţi agitat şi tensionat.

Bani - Banii se duc pe transport, drumuri cu scopul de a rezolva cu acte de la diferite instituţii oficiale.

Taur

Iubire - Fără excepție, veți fascina multe persoane de sex opus. Amintiți-vă că despre relații trebuie să gândiți calitatea, nu cantitatea.

Sănătate - Vă cuprinde o anumită stare de oboseală, din care doar dacă vă dedați timpul hobby-urilor vă puteți scoate.

Bani - Sunteți nemulțumiți că, din lipsa de bani nu vă puteți dedica proiectelor voastre mărețe.

Gemeni

Iubire - Veți străluci pe scena socială. Aveţi nevoie de atenţie şi partenerul trebuie să accepte poziţia secundă.

Sănătate - Ce nu vă place acum, să nu faceţi. Vă răzvrătiţi şi deveniţi cam încăpăţânat.

Bani - Urmaţi paşii corecţi, nu săriţi etape de lucru. Să faceţi lucrurile cum vreţi nu e alegere ideală.

Rac

Iubire - Nevoia de libertate se transpune în alegerea persoanelor cu care să faceți activități diferite față de ce ați lucrat până acum.

Sănătate - Vă simțiți mai bine în societate, acolo uitați de mici probleme și vă bucurați de prezent.

Bani - E important să vă expuneți opinia și expertiza. Deveniți un punct de putere în agenda proiectului curent.

Leu

Iubire - Determinarea e arma secretă. Dacă vreți să fiți cu cineva, luptați pentru asta.

Sănătate - Dacă nu aveți grijă întâi de persoana voastră, nu o să fiți în stare să ajutați nici pe cei dragi la nevoie.

Bani - Investiți timp în cursuri de perfecționare. Recompensa financiară ulterioară va fi pe măsura investiției.

Fecioară

Iubire - Puteţi deveni un mic tiran faţă de prieteni sau partener. Gestionați-vă apucăturile!

Sănătate - Vă energizaţi prin compania celorlalţi, în special a persoanelor mai tinere şi mai pline de poftă de viaţă.

Bani - Cereţi împrumuturi, dar e mai bine să fiţi discret faţă de destinaţia banilor.

Citiţi predicţiile pentru toate zodiile aici.

