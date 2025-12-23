Atac cu drone rusești în apropierea graniței cu România. Mesaje RO-Alert în Tulcea și Galați

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis că, în cursul nopții de 22 spre 23 decembrie, au avut loc atacuri cu drone rusești asupra infrastructurii portuare ucrainene, în apropierea frontierei cu România. Cetățenii au primit RO-Alert.

Potrivit MApN, sistemele radar au detectat, la ora 01:10, două ținte aeriene în spațiul ucrainean, în evoluție pe direcția Reni si Chilia.

„La ora 01.26, populația din Nordul județului Tulcea și Sud-Estul județului Galați a fost avertizată prin RO-Alert. Radarele au detectat un alt grup de drone deplasându-se în direcția portului Reni, raportându-se la scurt timp explozii pe teritoriul Ucrainei”, transmite MApN.

Nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, iar starea de alertă s-a ridicat la ora 02.15.

Amintim că pe 25 noiembrie o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și a fost urmărită timp de peste trei ore. Patru avioane de luptă au fost ridicate de la sol, iar piloții au avut permisiunea de a o doborî.

Nu au reușit însă, deoarece aparatul zbura la o altitudine foarte joasă și dispărea frecvent de pe radar.

Situația războiului din Ucraina

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, 22 decembrie, că setul de documente fundamentale pentru un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia, elaborat în comun de Ucraina și Statele Unite, este finalizat.

„Planul are 20 de puncte. Probabil că nu totul este perfect, dar planul este aici. Există garanții de securitate între noi, Uniunea Europeană și SUA, un document cadru”, a explicat Zelenski în cadrul unei întâlniri cu diplomați.

Kremlinul a confirmat continuarea negocierilor ruso-americane, vorbind despre „progrese lente”. Moscova acuză unele state europene că încearcă să saboteze dialogul și laudă eforturile lui Donald Trump pentru o soluție de durată, deși recunoaște că există rezerve față de poziția SUA.

Planul inițial propus de Trump a fost criticat de Ucraina și aliații săi pentru că ar implica concesii teritoriale către Rusia.