Video Cum a încercat un influent om de afaceri, cu mai multe dosare penale, să intimideze un tânăr pe care tot el l-a șicanat în trafic

Un influent om de afaceri din Galați e în centrul unui scandal după ce a fost filmat cum a încălcat regulile de circulație, a șicanat un șofer în vârstă de 20 de ani și a devenit agresiv, verbal şi fizic.

Camera de bord a tânărului șofer a surprins toate aceste moment, potrivit Observator. În imagini se vede cum celălalt şofer conduce haotic şi încalcă mai multe reguli de circulaţie. La un moment dat, afaceristul îi taie calea tânărului, iar acesta claxonează pentru a evita un impact.

La un moment dat, omul de afaceri gălățean opreşte mașina, coboară şi vine până la autoturismul tânărului. Îl agresează fizic şi verbal, iar apoi își continuă drumul.

Tânărul a mers la poliţie, unde a prezentat înregistrările video şi a făcut o plângere.

Omul de afaceri, în cazul căruia se fac acum verificări, mai are şi alte dosare penale.

Amintim că, la începutul acestui an, doi tineri au fost răniți după o șicanare în trafic pe o stradă din oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov. Conflictul a izbucnit după o şicanare în trafic. Patru dintre cei implicaţi au fost reţinuţi.

În aceeași perioadă, o şicanare în trafic la Timişoara, postată pe reţelele de socializare, s-a lăsat cu amenzi de mii de lei şi un dosar penal.