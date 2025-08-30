search
Horoscop 30 august-5 septembrie. Întorsături de situații pentru o zodie, pasiuni bruște pentru alți nativi

0
0
Publicat:

Începutul de toamnă va fi o perioadă excelentă pentru cinci zodii, iar un nativ poate da lovitura la loto. Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru perioada 30 august-5 septembrie.

Horoscop 30 august-5 septembrie. FOTO: Shutterstock
Horoscop 30 august-5 septembrie. FOTO: Shutterstock

Berbec

Nu sunteți într-o dispoziție prea romantică, deși planificați momente de intimitate cu partenerul și chiar luați în calcul să duceți relația la un alt nivel.

Pentru cei care doresc să înceapă o relație, nu este un moment favorabil. Da, puteți cunoaște persoane interesante și cu care să dezvoltați o posibilă prietenie, dar nu știu cât de durabile ar fi toate.

Vă lămuriți asupra a ce obiective aveți în plan sentimenal și reușiți să stați deoparte de autoiluzionare. Este valabilă și reciproca, adică în relațiile pe care nu le mai simțiți ca fiind benefice pentru voi, alegeți să dați un pas în spate, să rupeți și să nu mai investiți așa multă energie.

Pe 2-3 august, vă ocupați de reputație și carieră, viață socială vizibilă și pentru străini. Având în vedere expansiunea rețelelor de social media și rapiditatea cu care se răspândesc evenimentele ,e indicat să fiți precauți și să amânați discuțiile ideologice publice care ar putea să vă aducă combatanți destul de vocali.

Taur

Vi se aprind călcâiele în mod surprinzător după persoane abia cunoscute, vreți să petreceți cât mai mult timp în compania acestora și pare că ajungeți să neglijați restul prietenilor. Vreți să avansați cât mai repede în relație și să puneți cap la cap piesele din puzzle-ul reprezentat de cealaltă persoană.

Un alt scenariu de luat în calcul este vigilența. Ea acum vă ajută să diferențiați rapid intențiile personale de realitatea obiectivă. Poate doriți să dezvoltați un anume tip de interacțiune, dar realizați destul de rapid că ideile celuilalt nu corespund cu imaginea pe care v-ați format-o. Ca urmare, vă repoziționați, adaptând din mers intențiile. Constatați că,deși ați pornit în căutarea unui prieten, ați găsit un colaborator sau invers. Este un AS important să puteți citi intențiile celui din fața voastră și să vedeți oportunitatea în oricare din situații.

Fiți cu băgare de seamă la domeniul sănătății, mai ales dacă sunteți nativ de al treilea decan al zodiei!

Gemeni

Planul de parteneriat revine în forţă pe scena atenţiei. Ori creşte intimitatea cu partenerul, sau vă deschideţi cu critică la adresa lui mai mult sufleteşte către prieteni și cei din anturaj. Sugerez să comunicaţi cu încredere, să fiți atent la cuvintele alese! Diplomaţia vă ajută să intraţi în cercuri sociale noi şi să faceţi o impresie pozitivă.

Provocarea vine de la faptul că, deşi cei din jur sunt atraşi ca un magnet de voi, tendinţa interioară va fi orientată plutonian către a acţiona mai în ascuns, către discreţie, către a fi mai evaziv cu planurile financiare şi către a sta în umbră. Trebuie să fiţi atent la anumite gânduri cu potenţial negativ care vă pot strica dispoziţia, mai ales spre sfârşitul perioadei. Veştile din exterior nu neapărat că sunt îngijorătoare, dar agitaţia care vă cuprinde vă poate face să acţionaţi pripit şi să puneţi în pericol unele relaţii de familie reciproc avantajoase până acum. Apelaţi la autocontrol, la tehnici de stăpânire!

Rac

În relații, lucrurile se vor schimba. Tensiunile vor da târcoale și bătăi de cap. Comunicarea va deveni dificilă, iar acest lucru se va datora contradicțiilor, emoționalității crescute ori lipsei de logică în conversație. Există tendința de egoism, dar aceasta nu va calma divergențele. Dacă nu vreți s-ajungeți la separare, vă sfătuiesc să fiți diplomați, să ascultați opiniile celeilalte părți implicate și să nu puneți paie pe foc. Va fi dificil să se ajungă la acord comun, pentru că toată lumea va lupta pentru interese personale, și nimeni nu va dori să-i asculte pe ceilalți. Deci orice insistență de comunicare pe un asemenea fundal, va fi inutilă.

Financiar, veți consuma în principal bani pentru casă și familie, iar aceste cheltuieli vor crește. Vă sugerez să vă abțineți de la achizițiile costisitoare, mai ales electrocasnice sau mobilier, pentru că nu vă sunt favorabile. Ba mai mult, veți primi provocări neașteptate, iar banii pot fi necesari pentru nevoi urgente neplanificate.

Leu

În acest final de august și început de toamnă vin provocări cu întorsături de situații, poate legate de ceva intrigi,dar nu numai. Va exista sentimentul că sunteți legat de mâini și picioare, că nu aveți libertate de decizii și desfășurare, că-i multă presiune morală în jur. Nu va fi ușoară adaptarea la un astfel de mediu.

Financiar, pot veni cheltuieli pentru care a le face față unii dintre voi se vor afla în situația de a se împrumuta. Oricum, amânați marile achiziții dacă vă trec prin minte!

În familie, se pot ivi discuții în urma unor acuzații din partea rudelor sau veți fi nevoiți să aveți grijă de cineva bolnav ori în vârstă. Aveți totuși capacitatea să deveniți capabili de alegeri înțelepte.

Deși nu veți avea timp de odihnă căci circumstanțele externe vă vor obliga să vă dedicați sută la sută muncii, aveți suficientă putere. Nu același lucru se poate spune despre fondul psiho-emoțional care va suferi din cauza stresului constant și a supraîncărcării.

Fecioara

Tensiuni, neînțelegeri și conflicte în relații pot apărea în zona profesională și va trebui să vă gestionați bine reacțiile și răspunsurile la ele. Nu de alta dar puteți stârni șefii ori alte organe de control și puteți aduna în jur o mulțime de dușmani. Asta dacă nu cumva nu sunteți într-un proces juridic, căci e posibilă și o acțiune în justiție. Doar calmul vă va aduce rezolvare și depășirea unor situații urâte fără repercusiuni.

Nici financiar nu stați foarte bine, deși la muncă veți depune multă energie. Recompensele concrete nu vor veni decât cel mult sub formă de bonusuri în urma unor proiecte de mult timp finalizate.

La capitolul sănătate, va trebui să întăriți corpul cu suplimente de fier sau alte vitamine lipsă din organism, în special dacă sunteți femei.

Afectiv și sentimental, nu prea vă va sta gândul la momente de romantism pentru că banii vor conta mai mult.

Citește continuarea pe Click!.

