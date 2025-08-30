CNAS face precizări despre noile reguli de compensare. Lista completă a celor 13 medicamente vizate

CNAS a venit cu precizări după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora pacienții ar putea să plătească sute de lei în plus pentru medicamentele compensate. Instituția subliniază că e vorba doar despre 13 medicamente, iar impactul va fi unul redus.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a transmis, printr-un comunicat de presă, clarificări privind nivelul de compensare al medicamentelor, în contextul apariţiei unor informaţii eronate despre creşteri majore ale costurilor suportate de pacienţi.

Astfel, instituţia ţine să sublinieze că doar pentru 13 medicamente se preconizează schimbarea nivelului de compensare, iar majorarea contribuţiei personale va fi, în medie, de aproximativ 9 lei pe cutie, nu de „500–600 lei pe lună”, aşa cum s-a vehiculat public.

„Ca urmare a apariţiei în spaţiul public a unor informaţii eronate, potrivit cărora pacienţii ar urma să suporte creşteri semnificative ale contribuţiei personale pentru medicamentele compensate (de ordinul a 500–600 lei/lună/medicament)”, CNAS a explicat că aceste afirmaţii sunt false şi creează panică inutilă.

Lista medicamentelor vizate

Instituţia precizează că evaluarea a fost făcută de ANMDMR în anul 2024, conform „Memorandumului de aprobare a măsurilor şi a raportului de analiză şi eficientizare a cheltuielilor publice în domeniul sănătăţii”, adoptat de Guvern în 2023. Scopul acestei analize este eficientizarea cheltuielilor din bugetul FNUASS şi extinderea accesului pacienţilor la tratamente necesare.

„Scopul acestei evaluări a fost de a eficientiza utilizarea bugetului FNUASS şi a permite accesul unui număr mai mare de pacienţi la medicamentele de care aceştia au nevoie, la momentul optim, în cadrul aceluiaşi buget alocat”, arată comunicatul CNAS.

Potrivit instituţiei, modificările vizează trecerea unor medicamente la nivel de compensare de 20% (Indapamidum, Metoprololum, Bisoprololum, Perindoprilum + Indapamidum, Candesartanum Cilexetil, Rosuvastatinum, Nebivololum, Rilmenidinum, Atorvastatinum) şi trecerea altora la 50% (Fenofibratum, Omeprazolum, Spironolactonum + Furosemidum, Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum).

„Astfel, în situaţia în care s-ar pune în aplicare Deciziile ANMDMR, contribuţia personală ar creşte în medie faţă de cea din prezent cu aproximativ 9 lei/cutie pentru un medicament prescris din cele 13 menţionate. Categoriile vulnerabile de populaţie nu ar fi afectate, menţinându-se nivelul actual de compensare de 100% din preţul de referinţă al medicamentelor”, precizează CNAS, citată de Agerpres.

Ce se întâmplă cu categoriile vulnerabile

Vor beneficia în continuare de gratuitate: copiii, tinerii între 18 şi 26 de ani care studiază şi nu obţin venituri, gravidele, lăuzele şi beneficiarii de legi speciale.

În plus, pensionarii incluşi în programul de compensare pentru medicamentele din sublista B vor beneficia de o reducere de 90%.

„Categoriile vulnerabile de populație nu ar fi afectate, menținându-se nivelul actual de compensare de 100% din prețul de referință al medicamentelor pentru copii, tineri (18 - 26 ani) care studiază și nu obțin venituri, gravide, lăuze și beneficiari de legi speciale, și de 90% pentru pensionarii beneficiari ai programului de compensare a prețului medicamentelor din sublista B.

CNAS reafirmă că pacienții din România nu vor fi împovărați cu contribuții personale excesive, iar afirmațiile vehiculate în spațiul public privind costuri suplimentare de sute de lei pe lună pentru aceste medicamente compensate sunt false și creează panică inutilă”, se mai arată în documentul citat.

De asemenea, Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a confirmat la rândul său că în prezent nu există niciun proiect normativ aflat în dezbatere privind reducerea nivelului de compensare.

„Medicamentele vehiculate astăzi ca fiind mutate dintr-o listă de compensare în alta nu au fost discutate şi nici validate de Ministerul Sănătăţii. Obiectivul nostru este unul clar: să susţinem accesul pacienţilor la tratamente şi să încurajăm utilizarea medicamentelor generice”, a precizat acesta.