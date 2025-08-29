Horoscop sâmbătă, 30 august. Nativii unei zodii își îndeplinesc cu succes sarcinile pe ultima sută de metri

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 30 august.

Berbec

Iubire - Axați-vă pe a clarifica obiectivele profesionale. Cereți părerea prietenilor în care aveți încredere.

Sănătate - Intervențiile chirurgicale din domeniul vascular e indicat să fie amânate pentru un momet prielnic.

Bani - Organizați-vă sarcinile și timpul. Evitați crearea haosului și supraîncărcarea personală.

Taur

Iubire - Prindeți aripi, sunteți înzestrați cu o mare putere de atracție și o veți verifica prin flirt.

Sănătate - Feriți-vă de lipsa somnului mai ales în prima parte a nopții și bine ar fi să lăsați în urmă emisiunile TV târzii.

Bani - Aveți tendința de a cheltui toți banii într-o singură zi.

Gemeni

Iubire - Amânați planurile sociale. Tot ce vă doriți e să stați comod în fața serialului preferat.

Sănătate - Sunteți retras, nu în apele voastre. Starea e mai letargică și aveți nevoie de vitamine.

Bani - Faceți schițe ale obiectivelor și insistați să le puteți pune în practică singuri. Nu vă încăpățânați și acceptați sugestii.

Rac

Iubire - Programați-vă timp petrecut singur pentru a avea liniște și a analiza punctul de vedere al partenerului.

Sănătate - Resursele exterioare sunt limitate. Acordați atenție sporită la cele interioare pentru a rămâne în echilibru.

Bani - Aveți nevoie de mai multe date. Apelați la cineva de încredere care să le obțină sau să vi le transmită.

Leu

Iubire - Puneţi oamenii pe primul loc. Renunţaţi la ego, puneţi mâna pe telefon şi reluaţi legătura.

Sănătate - Includeţi-i pe cei dragi în program şi planificaţi activitatea fizică în grupuri mici. Uitaţi rapid de micile dureri.

Bani - Aveţi momente de avariţie şi momente de mână mai largă decât e cazul. Încercaţi să găsiţi echilibrul.

Fecioară

Iubire - Aveți parte de aprecierea celor din jur, de respect și sunteți solicitat în mai multe cercuri sociale. Nu rămâne decât să alegeți.

Sănătate - Aveți putere de concentrare, memoria este la cote înalte și nu vă scapă detaliile. Trăiți momente care să merite să vi le amintiți.

Bani - Munciți din greu, vă îndepliniți eficient sarcinile pe ultima sută de metri.

