search
Vineri, 29 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Horoscop sâmbătă, 30 august. Nativii unei zodii își îndeplinesc cu succes sarcinile pe ultima sută de metri

0
0
Publicat:

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 30 august.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Berbec

Iubire - Axați-vă pe a clarifica obiectivele profesionale. Cereți părerea prietenilor în care aveți încredere.

Sănătate - Intervențiile chirurgicale din domeniul vascular e indicat să fie amânate pentru un momet prielnic.

Bani - Organizați-vă sarcinile și timpul. Evitați crearea haosului și supraîncărcarea personală.

Taur

Iubire - Prindeți aripi, sunteți înzestrați cu o mare putere de atracție și o veți verifica prin flirt.

Sănătate - Feriți-vă de lipsa somnului mai ales în prima parte a nopții și bine ar fi să lăsați în urmă emisiunile TV târzii.

Bani - Aveți tendința de a cheltui toți banii într-o singură zi.

Gemeni

Iubire - Amânați planurile sociale. Tot ce vă doriți e să stați comod în fața serialului preferat.

Sănătate - Sunteți retras, nu în apele voastre. Starea e mai letargică și aveți nevoie de vitamine.

Bani - Faceți schițe ale obiectivelor și insistați să le puteți pune în practică singuri. Nu vă încăpățânați și acceptați sugestii.

Rac

Iubire - Programați-vă timp petrecut singur pentru a avea liniște și a analiza punctul de vedere al partenerului.

Sănătate - Resursele exterioare sunt limitate. Acordați atenție sporită la cele interioare pentru a rămâne în echilibru.

Bani - Aveți nevoie de mai multe date. Apelați la cineva de încredere care să le obțină sau să vi le transmită.

Leu

Iubire - Puneţi oamenii pe primul loc. Renunţaţi la ego, puneţi mâna pe telefon şi reluaţi legătura.

Sănătate - Includeţi-i pe cei dragi în program şi planificaţi activitatea fizică în grupuri mici. Uitaţi rapid de micile dureri.

Bani - Aveţi momente de avariţie şi momente de mână mai largă decât e cazul. Încercaţi să găsiţi echilibrul.

Fecioară

Iubire - Aveți parte de aprecierea celor din jur, de respect și sunteți solicitat în mai multe cercuri sociale. Nu rămâne decât să alegeți.

Sănătate - Aveți putere de concentrare, memoria este la cote înalte și nu vă scapă detaliile. Trăiți momente care să merite să vi le amintiți.

Bani - Munciți din greu, vă îndepliniți eficient sarcinile pe ultima sută de metri.

Descoperă horoscopul complet pe Click!.ro.

Horoscop

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
digi24.ro
image
Un bărbat care și-a tatuat 95% din corp dezvăluie cum arată după cinci intervenții de îndepărtare a tatuajelor. FOTO
stirileprotv.ro
image
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o notă de plată de 699 lei: „Măi fraților, ați ieșit și voi”
gandul.ro
image
Ilie Bolojan: Pensia magistraților va fi limitată la 70% din ultimul salariu
mediafax.ro
image
Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop
fanatik.ro
image
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
libertatea.ro
image
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
digi24.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: ”Durează de ani de zile”. Instanța nu a stat pe gânduri
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans de 20 de ani a dezvăluit suma astronomică pe care a câștigat-o într-un an și jumătate
antena3.ro
image
Sorin, păcălit că va ajunge şofer de TIR în Germania, pe 2.700 de euro. A aflat adevărul de abia la destinaţie
observatornews.ro
image
Cum a fost recompensat Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe bărbatul care a lovit un livrator. Șefii lui sunt mărinimoși!
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Cum să grăbești coacerea roșiilor cu un simplu ac de siguranță: truc uimitor pentru orice grădinar
playtech.ro
image
Ce avere împart Andi Moisescu și Olivia Steer la divorț. Bani, proprietăți și afaceri: cine ce primește după despărțire
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cum au numit-o sârbii pe FCSB, după ce au aflat că românii vor juca la Belgrad cu Steaua Roșie
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Anul școlar ar putea fi dat peste cap de proteste! Avertismentul sindicaliștilor din educație
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
romaniatv.net
image
Modificări la compensarea medicamentelor. CNAS publică lista și cu cât se scumpesc
mediaflux.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Cine este bărbatul care o urmărește de câțiva ani pe fiica lui Becali. Ce a făcut latifundiarul din Pipera
actualitate.net
image
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere
click.ro
image
Horoscopul lunii septembrie 2025: eclipse, iubire și destin ascuns. Prima lună de toamnă ia prin suprindere aproape toate zodiile
click.ro
image
Lucruri mai puțin știute despre împăratul Traian, cuceritorul Daciei. Avea o pasiune pentru vin. Ce a ordonat să nu se facă niciodată în stare de ebrietate
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alexia Eram, gest impresionant de ziua Andreei Esca. Ce fotografii rare din tinerețea lor a publicat: „Femeia care m-a făcut să fiu omul de azi”
image
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere

OK! Magazine

image
Amal Clooney, cea mai frumoasă de pe covorul roșu, la brațul unui George Clooney lovit de boală la Veneția

Click! Pentru femei

image
Linda Gray, care a jucat-o pe Sue Ellen Ewing în „Dallas”, arată senzațional la 84 de ani!

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?