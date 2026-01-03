Capturați în pijamale. Nicolas Maduro și soția sa, ridicați din dormitor în timpul operațiunii americane în Venezuela

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost scoși din dormitorul lor de forțele americane în timpul operațiunii care a dus la capturarea lor, potrivit a două surse familiarizate cu desfășurarea evenimentelor.â

Cei doi au fost reținuți în timpul nopții, în timp ce dormeau, au declarat sursele. Operațiunea a fost realizată de unitatea de elită Delta Force a armatei americane și nu s-a soldat cu victime în rândul forțelor SUA, potrivit unui oficial american.

Maduro, transferat în Statele Unite

Surse apropiate anchetei spun că Nicolás Maduro este transportat la New York, unde urmează să fie pus sub acuzare într-o instanță federală din Manhattan. La operațiune au participat și agenți ai FBI, care au acționat alături de forțele speciale americane.

Administrația pentru Combaterea Drogurilor din SUA (DEA) a lucrat timp de mai mulți ani la un dosar penal care îl vizează pe Maduro, precum și pe unii dintre cei mai înalți lideri militari venezueleni, potrivit oficialilor din domeniul aplicării legii. Aceste investigații ar urma să constituie baza acuzațiilor care vor fi făcute publice.

Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a declarat anterior că Maduro va „înfrunta în curând întreaga forță a justiției americane, pe teritoriul Statelor Unite”.

Marea Britanie spune că nu a ajutat

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că dorește „să stabilească faptele” și să discute cu președintele american Donald Trump despre operațiunea militară din Venezuela, potrivit agenției britanice PA Media.

„Am spus întotdeauna și cred că trebuie să respectăm dreptul internațional”, a afirmat Starmer, subliniind că Marea Britanie „nu a fost implicată în niciun fel” în atacurile asupra Caracasului.

Ministerul britanic de Externe a emis un avertisment de tip „adăpostiți-vă pe loc” pentru cetățenii britanici aflați în Venezuela și a reiterat recomandarea de a evita orice deplasare în această țară.

„Cetățenii britanici aflați deja în Venezuela ar trebui să rămână în locuințe și să fie pregătiți să își modifice rapid planurile, dacă situația o impune”, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul instituției, care recomandă și pregătirea unui plan personal de urgență.

Poziția guvernului de la Caracas

Președintele american Donald Trump a anunțat capturarea și evacuarea lui Nicolás Maduro din Venezuela într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, precizând că va susține o conferință de presă în cursul zilei.

Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat că autoritățile nu cunosc locul unde se află președintele și prima doamnă, adăugând că atacurile americane ar fi provocat moartea unor oficiali, militari și civili în mai multe regiuni ale țării.

Ministrul de Externe, Yván Gil, a afirmat la televiziunea de stat că Nicolás Maduro rămâne președintele Venezuelei, în pofida capturării sale.

„Constituția este clară: președintele ales, președintele constituțional, este Nicolás Maduro Moros, iar prezența sa fizică în Venezuela trebuie restabilită imediat de guvernul Statelor Unite, deoarece ceea ce s-a întâmplat reprezintă o încălcare”, a spus el.

Gil a insistat că instituțiile statului continuă să funcționeze, iar forțele armate, poliția și alte structuri sunt desfășurate pentru apărarea suveranității țării.

Deocamdată, situația politică și constituțională a Venezuelei rămâne incertă, pe fondul unor reacții internaționale prudente și al numeroaselor întrebări legate de evoluțiile următoare.