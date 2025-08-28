Horoscop vineri, 29 august. Weekendul începe cu probleme pentru două zodii

Horoscopul zilei de vineri, 28 august, anunță conflicte la locul de muncă pentru o zodie. Nu sunt singurii nativi care încep weekendul cu probleme. Lorina, astrologul Click! are predicții pentru toate cele 12 semne zodiacale la capitolele iubire, bani și sănătate.

Berbec

Iubire - Cei aflați în căutarea perechii vor reuși să o descopere doar dacă iși schimbă mentalitatea.

Sănătate - Datorită stresului prelungit, corpul se resimte.

Bani - Costurile neprevăzute pot provoca o scădere a economiilor voastre. Din fericire, familia rămâne de partea voastră.

Taur

Iubire - Sunteți mai independenți, individualiști chiar, dar în același timp cereți atenție și pretindeți să fiți ascultați.

Sănătate - Săriți de la o idee la alta. Agitația interioară poate deveni împrăștiere mentală.

Bani - Vă faceți treaba, dar nu sunteți foarte activ în echipa cu care munciți acasă ori la job. Găsiți-vă concentrarea și fiți mai prezent!

Gemeni

Iubire - Urmăriți echilibrul între viața profesională și timpul acordat persoanelor dragi.

Sănătate - Sporiți aportul de vitamina C, pentru a păstra imunitatea la cotele actuale!

Bani - Eliberați furia și agresivitatea acasă, dar nu la birou. Alegeți metode care au funcționat anterior și nu intrați în conflicte!

Rac

Iubire - Nu vorbiţi despre subiecte străine. Mai ales nu vă daţi cu părerea despre sentimentele altora!

Sănătate - Dacă nu faceţi ce ştiţi că e benefic pentru corp, sunteţi sancţionat. Sistemul digestiv reacţionează imediat la abateri.

Bani - Zâmbiţi şi munciți! Cheful vine pe parcurs. Deşi productivitatea e mică, la sfârşit veţi fi mulţumiţi.

Leu

Iubire - Proiectaţi experienţe trecute în relaţii curente cu oameni diferiţi. O idee bună ar fi să amânaţi deciziile importante social.

Sănătate - Dacă ceva vă deranjează, vă recalibraţi rapid. Totul ţine de autocontrolul emoţional.

Bani - Nu vă zbateţi pentru a face treaba altora. Daţi indicaţii dacă puteţi, dar nu puneţi osul la treabă în locul lor.

Fecioara

Iubire - Întindeți o mână reală de ajutor prietenilor sau perechii. Sunteți organizat, practic, eficient și disponibil să ajutați.

Sănătate - Căutați să surprindeți orice iritare în stadiul de debut, pentru a preveni să ajungă un simptom mai serios.

Bani - Pot apărea conflicte la locul de muncă, legate de oameni din trecut sau proiecte anterioare care au stârnit tensiuni.

Horoscopul integral, în Click!