 Cum să supraviețuiești unei apocalipse. Abilitățile contează mai mult decât proviziile. De ce un expert recomandă să înveți să cioplești linguri din lemn | adevarul.ro
search
Luni, 12 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Cum să supraviețuiești unei apocalipse. Abilitățile contează mai mult decât proviziile. De ce un expert recomandă să înveți să cioplești linguri din lemn

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Să ai cămara plină cu conserve, apă îmbuteliată și un rucsac cu echipamente de supraviețuire poate părea cea mai bună strategie în cazul unei catastrofe. Însă, rezervele te-ar ajuta doar pentru o perioadă limitată, aşa că ai nevoie şi de altceva pentru a face faţă.

Doar proviziile nu-ţi asigură supravieţuirea în cazul unei catastrofe.
Doar proviziile nu-ţi asigură supravieţuirea în cazul unei catastrofe. Foto: Shutterstock

Dr. Kezia Barker, conferențiar asociat în domeniul geografiei mediului la Universitatea John Moores din Liverpool, atrage atenția că a fi capabil să faci unele lucruri şi să te adaptezi la situaţii noi te poate ajuta chiar mai mult decât o magazie plină cu rezerve. Iar lucruri precum să acorzi primul ajutor, să găsești hrană, să aprinzi un foc sau să confecționezi singur obiecte de care ai nevoie pot fi învățate din timp, fără să fie nevoie să te pregătești obsesiv pentru sfârșitul lumii.

Mai mult, multe dintre ele îți pot fi de folos și în viața de zi cu zi, chiar dacă scenariul apocaliptic nu se va materializa niciodată.

Specialista a studiat comunitățile online ale celor care se pregătesc pentru situații extreme. Pe aceste forumuri, membrii discută despre rezervele necesare, planurile de supraviețuire și cele mai potrivite modele de buncăre.

Un alt subiect este reprezentat de așa-numitele „abilități pentru o apocalipsă zombie”, mai exact lucrurile pe care fiecare ar trebui să știe să le facă pentru a se descurca într-o lume în care serviciile și aprovizionarea obișnuite nu mai funcționează. În acest scenariu, supraviețuirea nu depinde doar de pregătirea individuală, iar cei care se pregătesc pentru asemenea situații iau în calcul și grupurile de sprijin reciproc, cunoscute sub acronimul MAG, de la mutual assistance group, ai căror membri s-ar ajuta unii pe alții.

Primul ajutor, o abilitate esențială

Înainte de a investi în echipamente costisitoare sau de a aduna provizii, ar fi mai util să înveți cum să reacționezi într-o situație de urgență, recomandă dr Kezia Barker, care consideră că abilitatea de a te adapta și de a găsi soluții folosind ceea ce ai la dispoziție este una dintre cele mai importante forme de pregătire.

„Să fii descurcăreț, adaptabil și să te pricepi la câte puțin din toate este, de fapt, cea mai utilă abilitate. Pentru a o dezvolta, ar trebui să înveți mai întâi tehnici de prim ajutor.

Astfel, dobândești atât cunoștințe medicale de bază și deprinderi de prim ajutor, cât și, lucru esențial, capacitatea de a rămâne calm într-o situație de urgență, de a evalua mediul și circumstanțele și de a stabili ce trebuie să faci cu prioritate.

Este, de asemenea, una dintre acele abilități esențiale chiar și în cazul în care apocalipsa nu va veni niciodată”, a explicat ea pentru Daily Mail.

Cultivarea şi conservarea hranei

O altă problemă majoră într-un scenariu apocaliptic ar fi procurarea hranei şi, tocmai de aceea, experta spune că fiecare dintre noi ar trebui să învețe să cultive legume și să păstreze alimentele pentru perioade mai lungi.

Kit de supraviețuire: ce să nu-ți lipsească pe viscol din casă și mașină. „Ne-am obișnuit să ne bazăm pe internet, curent, gaz”

Pentru asta nu ai nevoie neapărat de o grădină proprie, ci poți începe cu câteva ghivece. Experta are o soluție şi pentru cei care nu pot cultiva nimic: să-şi însușească metodele tradiționale de conservare și murare. Sunt activități relativ ușor de învățat, dar care ne pot ajuta să folosim mai bine resursele disponibile în situația în care nu ne-am mai putea cumpăra sau procura hrană cu ușurință.

„Acest lucru te învață să te descurci atunci când resursele sunt puține, să folosești proviziile cât mai eficient și să faci diferența între alimentele perisabile și cele care pot fi păstrate”, spune Kezia Barker.

Recunoaşterea plantelor comestibile din natură

Pentru cei care preferă activitățile în aer liber, o alternativă este un ansamblu de tehnici practice pentru supravieţuirea în natură. Cursurile de acest fel îi învață pe participanți cum să aprindă un foc, să purifice apa și să construiască un adăpost.

La fel de util poate fi și să înveți să recunoști plantele sălbatice comestibile. Culesul acestora nu presupune doar identificarea speciilor, ci și observarea mediului înconjurător, a schimbărilor dintre anotimpuri și a semnelor din natură.

Dr. Barker consideră că această activitate are beneficii și dincolo de pregătirea pentru situații extreme.

„Are atât de multe beneficii. Înveți să recunoști plantele comestibile din mediul în care trăiești, iar asta te ajută să te conectezi cu natura, să înțelegi anotimpurile și să interpretezi semnele din mediul natural.

Ajută și la reducerea anxietății provocate de problemele de mediu, deoarece timpul petrecut în natură, în ritmul ei firesc, are un efect liniștitor. În plus, îi poate motiva pe oameni să aibă mai multă grijă de mediul înconjurător din zona lor”, consideră ea.

Dr. Barker avertizează că aplicațiile bazate pe inteligență artificială, care încearcă să recunoască speciile din fotografii, nu ar trebui folosite ca scurtătură. O identificare greșită poate avea consecințe grave, inclusiv otrăvirea. În plus, dacă internetul nu ar mai funcționa, cunoștințele dobândite prin astfel de aplicații nu ar fi suficiente.

Matematicienii au calculat când ar putea dispărea omenirea. „Data sfârșitului” a fost estimată cu o probabilitate de 95%

De ce să înveți să cioplești linguri din lemn

Printre deprinderile care pot părea neobișnuite se numără și cioplirea obiectelor din lemn, inclusiv a lingurilor. La prima vedere, poate părea un hobby fără prea mare legătură cu supraviețuirea. În realitate, tehnica te învață să lucrezi cu uneltele și materialele pe care le ai la dispoziție.

Într-o situație extremă, ar putea fi nevoie să confecționezi obiecte simple, să pregătești așchii subțiri pentru aprinderea focului sau să înlocuiești țărușii unui cort. Nu lingurile în sine sunt cele mai importante, ci deprinderile pe care le dobândești în timp ce le lucrezi.

„Te învață să folosești cuțitul în siguranță, să fii atent și să acorzi o atenție deosebită materialului pe care îl prelucrezi.

Te învață să te gândești cum poți folosi materiale diferite pentru a rezolva probleme diferite și îți dă încrederea că poți să-ți confecționezi singur diverse lucruri”, a explicat dr. Barker.

Așadar, potrivit specialistei, pregătirea pentru o eventuală catastrofă nu se rezumă la depozitarea alimentelor și cumpărarea echipamentelor. Capacitatea de a te adapta, de a folosi resursele cu grijă și de a face singur lucruri practice ar putea conta la fel de mult, iar aceste deprinderi pot fi învățate cu mult înainte ca ele să devină cu adevărat necesare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
digi24.ro
image
FOTO/ VIDEO Cum arată noua Dacia Spring, care costă 18.000 de euro. A fost prezentată oficial la Salonul auto de la Paris
stirileprotv.ro
image
Luca Niculescu a făcut ANUNȚUL despre noul GUVERN. Ce le propune partidelor
gandul.ro
image
Poveste de dragoste în perioada comunistă. Cum a păcălit Securitatea o tânără româncă îndrăgostită de un englez
mediafax.ro
image
„S-au semnat actele, Nelu Varga a fost de acord să ne dea 50% din CFR Cluj!” Vin zecile de milioane în club? Răspunsul omului dat „dispărut” de la Cluj
fanatik.ro
image
Dosarul Peșchir. Cum a fost manipulat electoratul în favoarea lui Călin Georgescu
libertatea.ro
image
„Nu fac nimic la întâmplare”. Povestea cazului bogpr, cel care a plătit un milion de dolari pentru campania lui Călin Georgescu
digi24.ro
image
Omul de afaceri adus să o salveze pe CFR Cluj, dat „dispărut” de club: „Nu l-am mai văzut niciodată”
gsp.ro
image
Petrecerea care l-a făcut pe Gabi Tamaș să ceară să plece din țară! ”Am fost cu ei. Am zăcut o săptămână!”
digisport.ro
image
Michael Douglas, criticat dur de prieteni după dezvăluirile intime! Ce a povestit actorul despre femeile celebre din viața sa
click.ro
image
STENOGRAME din ședința PSD. Olguța Vasilescu: „Dacă nu ne place Luca Niculescu, putem să-l dăm jos peste 6 luni”
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
Satul din România unde se vinde o proprietate cu două case, două anexe și 1.500 mp de teren, la 56.200 de lei
observatornews.ro
image
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
cancan.ro
image
Județul unde pensia medie trece de 4.000 lei. Diferente la pensie de 1.400 după orașul unde ai muncit. De ce?
newsweek.ro
image
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
prosport.ro
image
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal mare...
playtech.ro
image
Marea schimbare adusă de Reghecampf la FCSB, detectată de rivalii de la Universitatea Craiova
fanatik.ro
image
Putin îi vinde lui Trump motorină iraniană, nu rusească. Un disident iranian face acuzații grave și vine cu dovezi VIDEO
ziare.com
image
Adrian Mutu i-a spus în față fiului său de doar 9 ani: ”Bă, băiatule, tu nu ești normal. Nu e nici vina mea, nici vina ta”
digisport.ro
image
Irina Fodor a spus adevărul despre cazările din China, la „Asia Express”. Ce a uimit-o pe prezentatoare
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
E de vis! Imagini FABULOASE din casa Vlăduței Lupău. Are cea mai luxoasă locuință din Cluj. A costat-o 3 milioane de euro, dar a muncit din greu pentru a-și îndeplini acest vis / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Traian Băsescu a recunoscut ce pensie are după recalculare. Câți bani primește lunar fostul președinte al României
mediaflux.ro
image
Fiica fostului internațional român a urmărit de pe Arena Națională victoria celor de la FCSB: „Tata e de vină”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Virgil Ianțu, reacție dură după declarațiile lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlament. „Un discurs josnic”
actualitate.net
image
Ce se poartă în această toamnă! Alin Gălățescu dezvăluie tendințele și pasiunile fiicei sale: „Face pictură și sculptură”
click.ro
image
Michael Douglas, criticat dur de prieteni după dezvăluirile intime! Ce a povestit actorul despre femeile celebre din viața sa
click.ro
image
Ultima fiță, pantofii transparenți din plastic! Verdictul stiliștilor: „Total inestetici și se aburesc!” Cam cât costă?
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Diane de Poitiers foto Profimedia prelucrata cu AI png
Regele care începea o partidă de amor cu metresa și-o încheia cu soția, doar pentru a concepe moștenitori legitimi
okmagazine.ro
O carte poștală trimisă de un soldat soției sale, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial
„Dragă Auroro”. O carte poștală trimisă de un soldat soției sale, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Irina Fodor a spus adevărul despre cazările din China, la „Asia Express”. Ce a uimit-o pe prezentatoare
image
Ce se poartă în această toamnă! Alin Gălățescu dezvăluie tendințele și pasiunile fiicei sale: „Face pictură și sculptură”

OK! Magazine

image
Regele care începea o partidă de amor cu metresa și-o încheia cu soția, doar pentru a concepe moștenitori legitimi