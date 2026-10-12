Cum să supraviețuiești unei apocalipse. Abilitățile contează mai mult decât proviziile. De ce un expert recomandă să înveți să cioplești linguri din lemn

Să ai cămara plină cu conserve, apă îmbuteliată și un rucsac cu echipamente de supraviețuire poate părea cea mai bună strategie în cazul unei catastrofe. Însă, rezervele te-ar ajuta doar pentru o perioadă limitată, aşa că ai nevoie şi de altceva pentru a face faţă.

Doar proviziile nu-ţi asigură supravieţuirea în cazul unei catastrofe. Foto: Shutterstock

Dr. Kezia Barker, conferențiar asociat în domeniul geografiei mediului la Universitatea John Moores din Liverpool, atrage atenția că a fi capabil să faci unele lucruri şi să te adaptezi la situaţii noi te poate ajuta chiar mai mult decât o magazie plină cu rezerve. Iar lucruri precum să acorzi primul ajutor, să găsești hrană, să aprinzi un foc sau să confecționezi singur obiecte de care ai nevoie pot fi învățate din timp, fără să fie nevoie să te pregătești obsesiv pentru sfârșitul lumii.

Mai mult, multe dintre ele îți pot fi de folos și în viața de zi cu zi, chiar dacă scenariul apocaliptic nu se va materializa niciodată.

Specialista a studiat comunitățile online ale celor care se pregătesc pentru situații extreme. Pe aceste forumuri, membrii discută despre rezervele necesare, planurile de supraviețuire și cele mai potrivite modele de buncăre.

Un alt subiect este reprezentat de așa-numitele „abilități pentru o apocalipsă zombie”, mai exact lucrurile pe care fiecare ar trebui să știe să le facă pentru a se descurca într-o lume în care serviciile și aprovizionarea obișnuite nu mai funcționează. În acest scenariu, supraviețuirea nu depinde doar de pregătirea individuală, iar cei care se pregătesc pentru asemenea situații iau în calcul și grupurile de sprijin reciproc, cunoscute sub acronimul MAG, de la mutual assistance group, ai căror membri s-ar ajuta unii pe alții.

Primul ajutor, o abilitate esențială

Înainte de a investi în echipamente costisitoare sau de a aduna provizii, ar fi mai util să înveți cum să reacționezi într-o situație de urgență, recomandă dr Kezia Barker, care consideră că abilitatea de a te adapta și de a găsi soluții folosind ceea ce ai la dispoziție este una dintre cele mai importante forme de pregătire.

„Să fii descurcăreț, adaptabil și să te pricepi la câte puțin din toate este, de fapt, cea mai utilă abilitate. Pentru a o dezvolta, ar trebui să înveți mai întâi tehnici de prim ajutor.

Astfel, dobândești atât cunoștințe medicale de bază și deprinderi de prim ajutor, cât și, lucru esențial, capacitatea de a rămâne calm într-o situație de urgență, de a evalua mediul și circumstanțele și de a stabili ce trebuie să faci cu prioritate.

Este, de asemenea, una dintre acele abilități esențiale chiar și în cazul în care apocalipsa nu va veni niciodată”, a explicat ea pentru Daily Mail.

Cultivarea şi conservarea hranei

O altă problemă majoră într-un scenariu apocaliptic ar fi procurarea hranei şi, tocmai de aceea, experta spune că fiecare dintre noi ar trebui să învețe să cultive legume și să păstreze alimentele pentru perioade mai lungi.

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Pentru asta nu ai nevoie neapărat de o grădină proprie, ci poți începe cu câteva ghivece. Experta are o soluție şi pentru cei care nu pot cultiva nimic: să-şi însușească metodele tradiționale de conservare și murare. Sunt activități relativ ușor de învățat, dar care ne pot ajuta să folosim mai bine resursele disponibile în situația în care nu ne-am mai putea cumpăra sau procura hrană cu ușurință.

„Acest lucru te învață să te descurci atunci când resursele sunt puține, să folosești proviziile cât mai eficient și să faci diferența între alimentele perisabile și cele care pot fi păstrate”, spune Kezia Barker.

Recunoaşterea plantelor comestibile din natură

Pentru cei care preferă activitățile în aer liber, o alternativă este un ansamblu de tehnici practice pentru supravieţuirea în natură. Cursurile de acest fel îi învață pe participanți cum să aprindă un foc, să purifice apa și să construiască un adăpost.

La fel de util poate fi și să înveți să recunoști plantele sălbatice comestibile. Culesul acestora nu presupune doar identificarea speciilor, ci și observarea mediului înconjurător, a schimbărilor dintre anotimpuri și a semnelor din natură.

Dr. Barker consideră că această activitate are beneficii și dincolo de pregătirea pentru situații extreme.

„Are atât de multe beneficii. Înveți să recunoști plantele comestibile din mediul în care trăiești, iar asta te ajută să te conectezi cu natura, să înțelegi anotimpurile și să interpretezi semnele din mediul natural.

Ajută și la reducerea anxietății provocate de problemele de mediu, deoarece timpul petrecut în natură, în ritmul ei firesc, are un efect liniștitor. În plus, îi poate motiva pe oameni să aibă mai multă grijă de mediul înconjurător din zona lor”, consideră ea.

Dr. Barker avertizează că aplicațiile bazate pe inteligență artificială, care încearcă să recunoască speciile din fotografii, nu ar trebui folosite ca scurtătură. O identificare greșită poate avea consecințe grave, inclusiv otrăvirea. În plus, dacă internetul nu ar mai funcționa, cunoștințele dobândite prin astfel de aplicații nu ar fi suficiente.

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De ce să înveți să cioplești linguri din lemn

Printre deprinderile care pot părea neobișnuite se numără și cioplirea obiectelor din lemn, inclusiv a lingurilor. La prima vedere, poate părea un hobby fără prea mare legătură cu supraviețuirea. În realitate, tehnica te învață să lucrezi cu uneltele și materialele pe care le ai la dispoziție.

Într-o situație extremă, ar putea fi nevoie să confecționezi obiecte simple, să pregătești așchii subțiri pentru aprinderea focului sau să înlocuiești țărușii unui cort. Nu lingurile în sine sunt cele mai importante, ci deprinderile pe care le dobândești în timp ce le lucrezi.

„Te învață să folosești cuțitul în siguranță, să fii atent și să acorzi o atenție deosebită materialului pe care îl prelucrezi.

Te învață să te gândești cum poți folosi materiale diferite pentru a rezolva probleme diferite și îți dă încrederea că poți să-ți confecționezi singur diverse lucruri”, a explicat dr. Barker.

Așadar, potrivit specialistei, pregătirea pentru o eventuală catastrofă nu se rezumă la depozitarea alimentelor și cumpărarea echipamentelor. Capacitatea de a te adapta, de a folosi resursele cu grijă și de a face singur lucruri practice ar putea conta la fel de mult, iar aceste deprinderi pot fi învățate cu mult înainte ca ele să devină cu adevărat necesare.